Canacintra se propone impulsar la política industrial y nearshoring

Ante escasez de recursos económicos y una difícil situación de las empresas, la industria de la transformación camina hacia una agenda de largo plazo, y busca estar en el timón para dirigir el nearshoring.

En entrevista exclusiva Esperanza Ortega Azar, presidenta de Canacintra afirmó que hay una gran oportunidad con el nearshoring, pero que los industriales mexicanos deben liderarla

“Tristemente hoy por hoy la industria no pasa el mejor momento. La industria pasa por momentos difíciles, por momentos coyunturales y de oportunidades también.

“Hay que ser conscientes de que hoy ante la ante la relocalización de empresas que se van dando de otras partes del mundo, en especial de Asia, han volteado a ver a nuestro país, y está es una oportunidad, pero es una oportunidad que no podemos dejarla pasar, que no debemos dejarla pasar, porque no podemos ver pasar el tren del desarrollo”.

La líder industrial asume que ser mujer en esta industria no es fácil, pero muestra el carácter y decisión para hacer aterrizar la política industrial de largo plazo que por años se ha pugnado por hacer en el país.

LOS INDUSTRIALES MEXICANOS DEBEMOS SER “LOS CONDUCTORES DEL TREN”

“Nosotros no solo nos debemos de subir, sino debemos de ser los conductores del tren del desarrollo, porque la industria es la base fundamental. Si nosotros en la industria generamos empleo, generamos riqueza, generamos bienestar a las familias; lógicamente el sector terciario se verá sumamente beneficiado.

“Sin embargo; no son los mejores momentos después de venir de una pandemia, que yo le llamo una guerra, de la cual somos sobrevivientes, porque no sabíamos cómo enfrentarla, qué hacer, no teníamos conocimiento y tampoco teníamos a los especialistas”.

EL LLAMADO A CANDIDATOS DE CARA AL 2024

Actualmente la Canacintra tiene 76 delegaciones en todo el país a excepción de dos estados: Nuevo León y Jalisco.

Así también, hay estados como el de Veracruz donde tiene el 10% de nuestras delegaciones (allí hay ocho delegaciones); en Quintana Roo tiene tres, por ejemplo.

Platicó que en la franja fronteriza la industria en general no se ve favorecida y que sobrevive a la oferta de trabajo que les da la maquiladora.

“Hoy es momento de aprovecharlo. Es momento de decirle a los que aspiran a estar en la contienda o aspiran en estar en la boleta electoral del 2024, cuáles son las políticas que requerimos, qué requiere la industria. No podemos seguir hablando de una política industrial que salga desde un escritorio, que salga sin el sentir del sector”, afirmó.

Preció los temas esenciales para abordar con la industria: Seguridad, impulso a la tecnología y comercio exterior en donde se cuenta el nearshoring.

“El tema de seguridad es un tema sumamente importante, en el cual debemos de ser partícipes, pero también tenemos que ser colaboradores, porque la autoridad no puede sola y nosotros no podemos solos.

“¿Qué sucede en el tema de seguridad? Vemos la falta de interés de nosotros los ciudadanos de ser partícipes en la cultura de la denuncia. Nosotros tenemos esa parte de responsabilidad para que también la autoridad pueda actuar y también le podamos exigir más a la autoridad.

“Tenemos la mesa de innovación y transferencia de tecnología. Sabemos que tenemos que ir innovando. Nuestras empresas a lo largo de los años se han venido diversificando. Hay empresas que se han actualizado, gracias a la tecnología, de trabajar de una manera muy manual, muy artesanal, muy rústica, hoy ya se usan máquinas o se usa tecnología. Y eso pues también nos ayuda a ser competitivos, porque tenemos una mayor producción”.

Precisó que en cuestión de transferencia de tecnología hay oportunidades para quienes voltean a ver todos a nuestro país.

“…quieren venir a nuestro país a la manufactura, a usar nuestra mano de obra, porque les es más económico, porque tenemos mano de obra calificada, porque tenemos talento mexicano, pero se van y qué nos dejan, nada…

“Aún que en nuestras leyes está este tipo de empresas, de inversiones, tienen la obligación de hacer una transferencia tecnología. No los hemos obligado, lo hemos dejado pasar y ya es momento de no dejar pasar nada, sino de exigirles, – vas a tener las puertas, vas a tener los beneficios que la ley marca-, también somos conscientes debajo de nuestra constitución tenemos todos los tratados que son primordiales que no permiten la doble tributación”.

Así añadió que la otra oportunidad es el comercio exterior con el neoshoring, la relocalización de empresas.

“Lo que vienen buscando es que somos frontera con Estados Unidos, que tenemos mano de obra calificada, tenemos talento, y muchas veces tenemos fuga de talentos, porque nuestros talentos se van a otros países por no encontrar las oportunidades, pero acá les debemos de brindar las oportunidades”.