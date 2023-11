Holcim Awards reconoció quince proyectos sostenibles

Holcim Foundation anunció los ganadores de sus premios internacionales Holcim Awards 2023, destacando la amplitud de enfoques innovadores aplicables al mundo real para transformar el entorno construido.

Desde las ajetreadas calles de Madrid hasta los esfuerzos por la conservación del patrimonio en China, los proyectos ganadores, que recibieron un premio monetario que suma 1 millón de dólares, ejemplifican el creciente esfuerzo global para proporcionar soluciones integrales de diseño y construcción que promuevan múltiples aspectos del desarrollo sostenible.

El concurso contó con 2,380 registros de interés provenientes de 114 países y 500 aplicaciones que cumplieron con los criterios de participación.

De estos, cinco proyectos recibieron el premio Oro por su destacada contribución al desarrollo sostenible local dentro de su región.

Estos proyectos, que nacen en Canadá, China, Ghana, México y España, son modelos de diseño contextualmente relevantes que balancean cuidadosamente la necesidad de espacios inclusivos, antropocéntricos y de gestión ambiental.

Los proyectos ganadores abogan por el avance en enfoques que van desde la reutilización adaptativa y la circularidad de materiales hasta el diseño participativo y modelos de negocio cooperativos.

También buscan solucionar desafíos críticos que incluyen la gestión de energía, el empoderamiento de la comunidad y asuntos de uso y restauración de la tierra.

Los ganadores de los Holcim Awards 2023 Oro, aclamados por sus métodos de construcción y diseño de impacto sostenible e innovador son:

Holcim Awards 2023 Oro (100,000 dólares a cada ganador)

Asia Pacífico: Tulou de Fujian, Zhangzhou, Fujian, China por DnA Design and Architecture. El proyecto define un enfoque de conservación a través de la reutilización adaptativa y propone un marco prototípico para dar un nuevo valor a las tradicionales estructuras tulou.

Europa: El 17. Rehabilitación de la Casa del Conocimiento, Madrid, España por Husos, Elii, y Ultrazul. Una rehabilitación de un edificio industrial para convertirlo en un centro comunitario dinámico mediante un proceso integral de codiseño de 360° que enfatiza la circularidad de materiales y aumenta la biodiversidad urbana.

Latinoamérica: Utopía Estrella Iztapalapa, Ciudad de México, México por CANO | VERA Arquitectura. Un proyecto de recuperación urbana que busca transformar un sitio que incluye un antiguo relleno sanitario para crear instalaciones deportivas, culturales, de compromiso social y educación ecológica para los 230,000 habitantes de Iztapalapa.

África y Medio Oriente: Surf Ghana Collective, Busua, Ghana por Juergen Strohmayer y Glenn DeRoché. Una cooperativa de turismo responsable que reutiliza un edificio existente para crear un espacio comunitario dinámico que mejore las oportunidades económicas y empodere a los jóvenes de Busua.

América del Norte: Victoria Park Ave. 1925, Toronto, Ontario, Canadá por Well Grounded Real Estate, Serotiny Group y CREE Buildings. Una solución de vivienda modular de alta tecnología y bajo costo que reinventa la vida sostenible en apartamentos a través del diseño del primer desarrollo de 12 pisos para renta de uso mixto net-zero en Ontario.

El jurado de los Holcim Awards reconoció quince proyectos más por su contribución al avance de la construcción sostenible:

Holcim Awards Plata (60,000 dólares a cada ganador)

Asia Pacífico: Ger Plug-In 3.0 Ulán Bator, Mongolia por District Development Unit, Energy Efficient Design Build y Ger Hub. Un prototipo que mejora las viviendas Ger (tiendas de campaña de fieltro tradicionales) para proporcionar casas asequibles y energéticamente eficientes con infraestructura integrada que mejora la calidad del aire, la salud y el bienestar.

Europa: Urban Nature Project, Museo de Historia Natural, Londrés, Reino Unido por Feilden Fowles, J&L Gibbons y el Museo de Historia Natural. Estel programa transforma los Jardines de Londres de dos hectáreas para aumentar la biodiversidad, la accesibilidad, la investigación científica y generar mejores prácticas de aprendizaje de la naturaleza al aire libre, al tiempo que responde a la necesidad urgente de involucrar más a las personas con la naturaleza y la vida silvestre urbana.

Latinoamérica: Escuela San José De Nueva Venecia, Sitionuevo, Colombia por FP Arquitectura. Un proyecto de rehabilitación que amplía y renueva una escuela del poblado para su uso flexible por parte de la comunidad, y que proporciona un innovador tratamiento biológico de aguas residuales para mejorar la salud del ecosistema.

África y Medio Oriente: Stream Co-Habitat, Tuzla, Turquía, por Openact Architecture. Un programa de regeneración de ecosistemas y reordenación urbana cuyo objetivo es desarrollar un esquema de diseño basado en los mantos de agua que configuran el paisaje natural y el estilo de vida de Tuzla, al tiempo que la reconectan con sus raíces históricas y culturales.

América del Norte: Maritime Innovation Center, Seattle, Washington, Estados Unidos, por The Miller Hull Partnership. Una modernización energética de fondo para un centro económico de “tecnología azul” que reutiliza gran parte de la pesada estructura de madera de más de 100 años de antigüedad y proporciona el 105% de las necesidades energéticas anuales del edificio por medio de la transferencia de calor generada desde el suelo.

Holcim Awards Bronce (30,000 dólares a cada ganador)

Asia Pacífico: Casa NUS Yusof Ishak, Singapur por la Universidad Nacional de Singapur (NUS, por sus siglas en inglés). Reutilización y reacondicionamiento adaptativo de un edificio de administración universitaria, de la década de 1970, el cual busca ser el primero de su tipo en el campus que alcance el objetivo de ser net-zero en su fase operativa.

Europa: Haus 2+, Berlín, Alemania por Office ParkScheerbarth. Ampliación de un edificio de uso mixto para un complejo cultural organizado de forma cooperativa que expande el lenguaje arquitectónico de las estructuras de madera prefabricadas más allá de su angularidad típica, al tiempo que maximiza la eficiencia energética.

Latinoamérica: Salvando Portete – Isla Sostenible, Esmeraldas, Ecuador por Rama Estudio. Un proyecto de resiliencia para una comunidad costera tras el terremoto de 2016 que crea una isla sostenible con viviendas asequibles y decentes, así como una infraestructura comunitaria que responde a las necesidades locales.

África y Medio Oriente: Kfar Houneh Ecolodge, Kfar Houneh, Líbano por Akl Architects. Un proyecto de remediación ambiental ubicado a las afueras de Kfar Houneh que promueve el turismo responsable y la preservación histórica, así como la incorporación de un albergue ecológico construido con materiales y técnicas ecológicas, utilizando materiales naturales de origen local.

América del Norte: Kaiser Borsari Hall, Bellingham, Washington, EE.UU, por Perkins and Will. Es un edificio universitario con generación y almacenamiento de energía in situ que logra una reducción del 63% en el carbono incorporado y una reducción del 100% en el carbono operativo, diseñado de acuerdo con los estándares de «construcción inteligente» del International Living Future Institute.

Agradecimiento Holcim Awards (10,000 dólares a cada ganador)

Asia Pacífico: Fábrica post-Covid, Đồng Nai, Vietnam, por Le Quang-Architect(s). Un proyecto de rehabilitación industrial que ofrece una mejor imagen interior y exterior del ambiente de trabajo a través de una concentración más densa pero permeable que cuenta con superficies transpirables, paisaje natural integrado, uso eficiente de la energía de los equipos y sistemas de ventilación.

Europa: High-Rise H1 Zwhatt Site, Regensdorf, Suiza por Boltshauser Architekten. Una torre de departamentos modulares flexibles para 2,000 residentes que concentra la densidad necesaria para reservar un espacio exterior bien estructurado, y genera alrededor de la mitad de la energía eléctrica para los departamentos a través de energía fotovoltaica integrada en la azotea.

Latinoamérica: Memorias del Agua, Rionegro, Colombia, por TAP Arquitectura, Rojas Arquitectos, Geográfica Sur, Cosme Landscape Architecture y EMS Arquitectos. Un sistema de parques anfibios situado en una llanura aluvial que pretende revigorizar su territorio con estrategias de revitalización del hábitat que concilien y refuercen la dinámica viva del paisaje natural y urbano.

África y Medio Oriente: Aula ecológica de Ezbet Eshaq, Ezbet Eshaq, Egipto, por la Fundación BENAA para el Desarrollo Sostenible. Un espacio de aprendizaje construido con la ayuda de la comunidad local en el pueblo agrícola de Ezbet Eshaq que utiliza materiales reciclados, incluidas 9,000 botellas de plástico reutilizadas rellenas de arena, bloques de tierra comprimida de origen local, bambú y arcilla natural.

América del Norte: Muscowpetung Powwow Arbour, Muscowpetung Saulteaux Nation, Saskatchewan, Canadá, por Oxbow Architecture y Richard Kroeker. Un espacio cultural tradicional construido para una comunidad indígena que apoya objetivos económicos mediante la participación de fuentes locales de mano de obra en el proceso de construcción, utilizando enfoques alineados estratégicamente con los recursos y habilidades locales.

Laura Viscovich, Directora Ejecutiva de Holcim Foundation, destacó la ambición común de todos los proyectos ganadores por mejorar la salud, el bienestar y la prosperidad de la comunidad. Elogio a los ganadores por sus diseños que son ejemplo de los objetivos de Holcim Foundation para alcanzar la construcción sostenible, y señaló: “En un mundo en el que la sostenibilidad tiene múltiples interpretaciones, Holcim Foundation se enorgullece de destacar proyectos que demuestran las mejores soluciones para crear lugares inspiradores que cumplan los objetivos de desarrollo humano al tiempo que restauran y regeneran los sistemas naturales. Animamos a todos nuestros ganadores a utilizar este reconocimiento global como plataforma para ayudar a acelerar la construcción sostenible en sus regiones».