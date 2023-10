Créditos hipotecarios cerrarán bien el año: Especialistas

La industria de la vivienda representa en la economía, el 6% del PIB

Los créditos hipotecarios cerrarán bien el año a pesar de que el financiamiento se encareció, y las instituciones del gobierno reportan caídas en colocación de créditos, en contraste, el ticket promedio ronda los 2.2 millones de pesos y el sector vivienda creció 5%.

Lo anterior fueron algunos de los tópicos que se abordaron en la mesa de análisis “Desafíos del crédito para impulsar su colocación”. Gregorio Sánchez, director de Negocios de Banco BIM destacó que los créditos que más se utilizan son precisamente para remodelación o ampliación en vivienda usada, y representan el 60%, en tanto que el 40% es para vivienda nueva.

“Es una preocupación” hay que darles la vuelta a esos números, porque la industria de la vivienda representa en la economía, el 6% del PIB y deja una derrama económica importante, afirmó el ejecutivo del banco especializado.

El banquero destacó que el financiamiento a la construcción de la vivienda tuvo un crecimiento importante, el Banco de México informó que la parte de la construcción crece 5.5%, “en el mismo periodo en BIM crecemos al 15% y vemos que al terminar el año, todos los bancos vamos a tener un extraordinario año, el segundo semestre es el mejor”.

En ese sentido, Mauricio Vázquez, Subdirector hipotecario de HSBC expuso que a julio de 2023, hay una caída severa en los créditos gubernamentales de Infonavit y Fovissste, y si vemos la caída en créditos comerciales la caída es de 15%, y pasa que la gente no saca créditos porque subieron las tasas, además no le dan la línea que quiere, “si pide un millón de pesos y no tiene como comprobar los ingresos suficiente se queda fuera”,

Nosotros visualizamos que pasando las elecciones pudiéramos ver caídas de tasas pero los costos de fondeo hacen que presionen las tasas finales de todos los bancos y vemos como empezamos a subir.

Soluciones

Al igual que la banca, hipoTK startup mexicana que conjuga Proptech y Fintech tiene productos que se ajustan al perfil crediticio del solicitante, por ejemplo mensualidades que van creciendo, pero tiene un producto nuevo que se llama “Flex”.

Nosotros estamos enfocados en diversificar y en diseñar productos para perfiles crediticios que andan en la calle y no el perfil que se hace en las oficinas, “te dice más ir a visitarlos y que te explique a detalle como generan sus ingresos y como visualizan un crédito para ellos”, afirmó Gerardo Gómez, vicepresidente de hipoTK.

Con Flex toda esta flexibilidad el cliente puede requerir una hipoteca para pagar a 10 años, con un pago promedio mensual de 10 mil pesos y con una actualización de 400 pesos al año, lo que te permite tener una visión a futuro, afirmó el ejecutivo de hipoTK

Fue durante el Foro Inmobiliario de Vivienda, Diálogos en Concreto, que el vicepresidente de hipoTK destacó “es una oportunidad para que las personas en las que no confía las instituciones puedan pagar su hipoteca en menos de 10 años”.

En tanto, Mauricio Vázquez, subdirector hipotecario de HSBC destaco que el banco de origen británico puso en el mercado un nuevo esquema a 25 años de plazo para dar un beneficio a los clientes de tener una línea mayor y adquirir la vivienda.

O empezar a pagar menos en combinación con pago creciente con un ajuste significativo cada año y así podemos dar este beneficio a los clientes es interesante si aun cliente tiene un pago fijo 20 años si quieres más y pide un millón y algo “le damos 140 mil pesos y créanme hace la diferencia”, aseguró el banquero.

Mira aquí el panel