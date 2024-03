Conoce lo que Socio Infonavit te ofrece en Semana Santa

¿Ya te asomaste a ver todas las alternativas que tienes en Socio Infonavit para disfrutar al máximo esta Semana Santa? Si no lo has hecho, no pierdas tiempo y conoce todo lo que podrías hacer en estas vacaciones con precios preferenciales.

Para ser Socio Infonavit, no es necesario que tengas un crédito vigente, basta con que te registres desde tu celular o computadora siguiendo estos pasos:

lo primero que debes hacer es descargar la aplicación “Socio Infonavit”, la cual está disponible para dispositivos Android, iOS y Huawei. Una vez que la hayas instalado, sólo da clic en la opción “Iniciar sesión” e ingresa tu Número de Seguridad Social y la misma contraseña que usas en Mi Cuenta Infonavit. Desde tu computadora: sólo debes entrar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), elegir la opción “Mi Perfil”, seleccionar “Socio Infonavit”. También puedes ingresar directamente a app.socioinfonavit.com.

Recuerda que tu registro en Socio Infonavit es totalmente gratis así que no te dejes engañar por falsos gestores o coyotes, que además de cobrarte por un trámite que es gratuito, podrían robar tu información y cometer un fraude en tu contra.

Ya que te registraste, ahora sólo tienes que navegar por el sitio o la aplicación móvil de Socio Infonavit para descubrir las promociones y descuentos que hay en más de 90 marcas de diferentes productos y servicios para que disfrutes de estas vacaciones de Semana Santa, al tiempo que cuidas tu bolsillo.

Encontrarás promociones y descuentos en:

Balnearios.

Parques de diversiones.

Acuarios.

Renta de autos.

Hoteles.

Tours.

Restaurantes y cafeterías.

Tratamientos de belleza, y mucho más…

Pasa la voz para que más personas se unan a la comunidad de Socio Infonavit. Hay promociones y descuentos todo el año.