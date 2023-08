Con el conflicto de Inmuebles 24 pierde consumidor: AMPI

Los que pierden con el acaparamiento de plataformas para ofrecer inmuebles, son los consumidores y después los asesores inmobiliarios señaló Felipe Cuevas, Consejero de AMPI Ciudad de México.

Explicó que la problemática que acontece en el sector inmobiliario con las plataformas que ofrecen los inmuebles radica en que aumentaron sus precios y nada garantiza que aparezcas en los primeros lugares.

Si contratábamos un paquete de 10 propiedades que te costaba alrededor 3 mil pesos, pero te enviaba a la página 30, si querías a parecer en los primeros lugares, pagabas un destacado, sales otros días en primer lugar y después otra vez a la cola, y para seguir saliendo en los primeros lugares pagas un super destacado.

«Entonces siempre habrá alguien que pague más aunque no sea vendible el inmueble».

El portal vive de nosotros si no mandamos las propiedades, ¿el portal de donde las va a sacar? y es increíble que no nos lleguen los leads, dentro del mismo portal de Inmuebles 24 ellos tiene su inmobiliaria, es desleal, no es forma sana de hacer negocios, ya tuvimos que hacer labor desde analizar documentación, análisis de mercado, ver que sean propiedades legales y que el consumidor sea el beneficiario.