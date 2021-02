La construcción de vivienda será un factor importante para la recuperación económica este 2021, con lo que este sector ha comenzado a hacer frente a la crisis sanitaria por Covid-19, coincidieron especialistas en la materia, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la autoconstrucción.

En el Encuentro de Líderes de la Industria, “Las oportunidades y retos 2021 para la industria inmobiliaria, de turismo, construcción e infraestructura”, organizado por Grupo En Concreto, los expertos reconocieron la labor de instituciones como Infonavit y Fovissste, que aún en la situación adversa con el cierre de las industrias, siguieron activando el motor de la construcción, lo cual ha sido fundamental para que el sector tenga recuperación.

En el panel Crecimiento de la Vivienda en 2021, participaron en plataforma digital Francesco Piazzesi, presidente de Convives, José Alejandro Vargas Barroso, vicepresidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Gustavo Carrera Falcón, vicepresidente ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Carlos Medina Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Concanaco-Servytur

Carlos Medina, vicepresidente de Concanaco Servytur resaltó que como en cada gran crisis, lo que deja la experiencia mundial, es que la construcción se vuelve en el motor económico y de empleo más importante, y la vivienda es la que ofrece hoy mayores posibilidades.

“La vivienda será un referente y fortaleza muy importante en 2021. Se abren muchos esquemas de autoconstrucción, se puede llegar a los municipios más alejados, buscando esos esquemas, pero hay que ir con cautela en ciertos puntos, pero siempre para adelante y ver las oportunidades que hay”, puntualizó.

Subrayó que la creación de empleo jugará mucha relevancia para ver cómo se va comportando la industria de la construcción y si bien ha sido de las más golpeadas en ese ámbito, habrá que ir midiendo como va mejorando ese factor en cada entidad del país y también ajustarse a las nuevas reglas que impulsa el Infonavit.

En el encuentro donde intervino como moderador Antonio González Dueñas, vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Coparmex, Carlos Medina enfatizó en cuidar la autoconstrucción, y atender a los no afiliados en alguna institución, puesto que de los nueve millones de déficit de vivienda, seis millones pertenecen a ese rubro.

Francesco Piazzesi insistió en el tema de la autoconstrucción. “Ha estado abandonada, por lo que, aunque existen programas, hay que abrazarla, hay que hacer una fuerza alrededor de ésta y no dejarla ir. Hay que sumar los programas que todos tenemos para ir directamente a las comunidades y hay que llegar con programas orquestados entre todos los involucrados para aportar materiales de calidad, financiamiento, asesoría técnica y organización social”.

Reiteró la importancia de que quienes autoconstruyen lo hagan con materiales de calidad. “No hay materiales buenos y malos, hay materiales certificados y Convives los hace llegar a las comunidades. Con ello, se debe dar asesoría técnica profesional. “No estamos en contra de nadie, sino a favor de que todo mundo se certifique, ahí está la Cámara para ser constructor certificado”.

Indicó que paralelamente se debe considerar el tema del financiamiento, puesto que los costos de la autoconstrucción son estratosféricos, y se van más allá de obras de lujo, por lo que se debe acercar facilidad de crédito.

En tal sentido, Alejandro Vargas, vicepresidente de Canadevi consideró que hay dos ejes fundamentales la industria referida que en este momento se mantienen vigentes y fuertes: uno tiene que ver con el financiamiento que está abierto en toda la banca comercial y el otro con el mercado. Y en la medida que nos vayamos recuperando, el sector se moverá más rápido.

“Yo siento que el país nos necesita, es nuestra responsabilidad arriesgarnos en este momento, y ver hacia el mercado de 2.8 (salarios mínimos) para abajo. Yo diría el mercado de cinco para abajo es el gran mercado y ahí es nuestra responsabilidad de arriesgar. Como empresarios y desarrolladores, la adrenalina nos llama a invertir y ahora es cuando el país nos necesita y en la medida en que arranquemos nuevos proyectos y busquemos soluciones conjuntas, esto irá para adelante”.

Luego de resaltar la importancia del trabajo del Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Nacional para que esta crisis por la pandemia no impactara tanto, dijo que se debe tomar en cuenta que la industria representa el 6% del PIB nacional y a partir de esa realidad este año se deben enfocar acciones para hacer mejor las cosas y, como generadores de empleo, poner al país en el camino del crecimiento.

Señaló que se busca en el sector en este momento es el desarrollo y en ese marco recordó que en enero pasado, comparado con el inicio de 2020, se ha registrado 16.8% más en producción en vivienda y buena parte de eso se debe al buen trabajo que han realizado las instituciones de gobierno referidas.

Antonio González Dueñas, resaltó que 2021 representa para la industria un reto, “porque después de un año aprendimos a pesar de que el sector no se cerró del todo, luego de que muchas industrias se cerraron y no se pudieron hacer trámites y actividades, lo cual dificultó el quehacer, pero el profesionalismo que todas las entidades de crédito y otras como Infonavit y Fovissste estuvieron presentes. “Nuestra industria ha estado caminando, si no al ritmo que quisiéramos, pero definitivamente en 2021 vamos a tener que sacar nuestra experiencia como empresarios para hacer mejor las cosas”.

Gustavo Carrera Falcón, vicepresidente ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la CMIC, afirmó que, si esta industria recupera 200 mil viviendas más, puede ayudar a que el PIB del país crezca uno o dos puntos más cuando menos, y la generación de empleo también tendrá una recuperación.

Por ello, indicó, “tenemos que aprovechar las áreas de oportunidad que hay en cada uno de los segmentos de acuerdo a las políticas que existentes y en las zonas de mayor industrialización, así como la exportación y expectativas con el principal socio comercial que es Estados Unidos, para tener un mayor crecimiento. Mercado hay, pero debemos ser más inteligentes y paralelamente aprovechar la digitalización que llegó para quedarse”.

Dijo que entre los retos para el 2021, entre otras cosas, está incrementar la construcción de viviendas que el año pasado fueron 74 mil, atender al sector de quienes ganan de 2.6 salarios mínimos hacia abajo, así como al sector informal. Entre más aceleremos y busquemos más opciones para eso, como lo ha hecho Infonavit con Unamos Créditos, se avanzará mejor, de los cuales se dieron 40 mil préstamos”.

Se requiere reactivar el mercado, y el gran reto es como tener productos para la gente de menores ingresos. Son estrategias que se deben buscar, añadió Carrera Falcón, quien enfatizó por otra parte la necesidad de cuidar que no se generen asentamientos irregulares.