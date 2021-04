Conozca el estado de cuenta de su tarjeta de crédito

Pagar su crédito antes de tiempo ahorra intereses, ya que si se hace antes de la fecha de corte, es menor la cantidad que utiliza el banco para calcular cuántos intereses debes

En el programa de #BancaExplica del 22 de abril, https://bit.ly/3nbkXrQ, a cargo de Victor J Alcocer Arredondo, se presentó el tema de “Conoce los conceptos del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, señalando que para mantener una buena salud financiera, y por ende un buen historial crediticio, es importante que pague su crédito en los tiempos estipulados y de acuerdo a la tasa de interés ordinaria, evitando así penalizaciones derivadas del incumplimiento, tales como intereses moratorios y gastos de cobranza, más su Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente.

Para lograr lo anterior, resaltó la importancia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito, porque sirve para tomar decisiones de pago y comprendan su impacto en el costo y la duración de la deuda; contiene información para conocer los costos asociados (comisiones e intereses) del producto; transparenta la importancia de abonar o saldar sobre las compras con vencimiento inmediato o futuro; permite comparar costos entre tarjetas distintas y tomar mejores decisiones de uso y pago, además de Evitar endeudarse en exceso.

El especialista señaló que cada banco tiene su Formato de Estado de Cuenta pero que en general muestran su información personal, como es el nombre, dirección, número de cliente. Además de cuando se debe pagar, al identificar el periodo y las fechas, de corte, días del periodo. Cuanto se tiene que erogar, mostrando los conceptos de pago, el mínimo a saldar, para no generar intereses, mínimo más meses sin intereses. Cuanto le cobran al identificar las tasas y costos asociados, tasa de interés ordinaria, moratoria, CAT. El resumen de movimientos saldo anterior, compras, pagos, IVAs, comisiones cargadas saldo actual.

También detalló lo más importante en su estado de cuenta, que corresponde a Periodo: Son los días de financiamiento del crédito y normalmente son de 30 días. Fecha de corte: Es el día en el que el banco realiza la suma de todos tus pagos y compras de ese mes. Fecha límite: Es el último día para cubrir el adeudo a tu tarjeta sin generar comisiones o intereses. Pago mínimo. Es el monto mínimo que cubrir para que su tarjeta se considere al corriente. El mínimo más Meses sin intereses. Es la suma de las cantidades requerida para hacerlo parcialmente más el pago mínimo. El que se debe realizar para no generar intereses: Monto que deberá cumplir el cliente a efecto de que no le sean cobrados intereses en el próximo periodo.

Alcocer Arredondo resaltó que pagar su crédito antes de tiempo ahorra intereses, ya que si se hace antes de la fecha de corte, es menor la cantidad que utiliza el banco para calcular cuántos intereses debes, por lo que se está ahorrando intereses que se hubiesen cumplido después de la fecha de corte; además que es mejor aún saldar la deuda en su totalidad porque en ese caso no hay intereses que satisfacer en absoluto, señalando que a las personas que cumplen con su deuda completa cada fecha de corte se les llama “totaleros”.

En caso de que el saldo genere intereses, se debe saber que elInterés Ordinario Es el porcentaje que el banco cobra por no liquidar el total de su saldo cuando llega la fecha límite de pago. EL Costo Anual Total (CAT) Es una medida estandarizada se debe publicar en el estado de cuenta. Incorpora todos los costos y gastos inherentes al crédito y te sirve para que puedas compararlo contra otros bancos. El Interés moratorio Es la suma que te cobra tu banco cuando al pasar la fecha límite de pago no realizaste el pago mínimo que marca tu estado de cuenta.

En el apartado para saldar su cuenta, se muestra el tiempo estimado en número de meses que le tomará al cliente terminar de pagar el saldo insoluto (deuda) a la fecha de corte; este cálculo no considera las compras a meses sin intereses o con tasa de interés preferencial; y considerando que no incurre en mora y no realiza compras o disposiciones adicionales.

¿Qué son los pagos diferidos? Son las compras que se realizan a través de un esquema que le ayuda a adquirir lo que necesitas, sin descapitalizarse, ya que el monto total se divide entre el número de pagos mensuales, lo que significa que su capacidad de pago sólo se reduce en un porcentaje.

¿Qué servicios adicionales tienen las tarjetas de crédito? Corresponden a los siguientes rubros: Programa de Recompensas. Asistencia Médica. Seguro de compra protegida. Seguro de perdida de equipaje.

Ante ello el integrante de la Comisión de la Abm señaló las reglas básicas para usar su tarjeta de crédito

Infórmese de los costos y comisiones de la tarjeta de crédito.

Utilícela sólo para financiarte dentro de tu propio presupuesto.

Liquídela cada mes o pague por lo menos el mínimo que le exigen.

No abuse de los pagos mínimos, se puedes sobre endeudar.

Conozca bien la información de su estado de cuenta.