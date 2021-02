Con más de 100 medidas de seguridad, un aforo de 20% y el entusiasmo de los trabajadores de atender a la gente, el lunes se reabrirán las salas de Cinepolis y cines independientes en la capital del país y Estado de México, lo cual es un avance para que esa industria comience a recuperarse luego del impacto que ha tenido hasta hoy debido a los efectos de la pandemia por Covid-19 que derivaron en una caída de 15 mil 358 millones de pesos en ventas de taquilla en la comparación de 2019 y 2020.

Tábata Vilar, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), dijo en entrevista que luego de la experiencia que tuvieron con la reapertura en agosto pasado, aunque volvieron a cerrar en diciembre, “estamos muy contentos” porque nuevamente comenzarán operaciones, aunque al mínimo de esa industria de la que dependen 50 familias de forma directa y genera casi 150 mil empleos indirectos.

La cadena Cinemex informó por separado que tiene estimado abrir hasta mayo o junio próximo según las condiciones que existan en el marco de la emergencia sanitaria. Hace unos días, el corporativo deshabilitó su página web y su app para la adquisición de boletos, luego de confirmar el cierre definitivo de varias salas de la República mexicana.

Vilar destacó que este ha sido de los sectores más golpeados, puesto que de acuerdo con información de la Cancine, mientras en 2019 se vendieron 350 millones de boletos, el año pasado 64.5 millones, lo que representa una reducción de 81%.

En la afectación a la producción cinematográfica en México también ha tenido una fuerte caída, puesto que mientras en 2019 se estrenaron 101 películas, el año pasado sólo 46, lo que significó 54% menos. Y de los ingresos en taquilla de las creaciones mexicanas, la baja fue de 76%.

En la comparación internacional, México cayó del 13 al 59 sitio en cuanto a boletos vendidos entre 2019 y 2020, ubicándose en primer lugar en ese ámbito, por arriba de Luxemburgo (-62%); Tailandia (-61.7%); Suecia y Eslovaquia (-61%); Vietnam y Taiwan (-60%); Rusia (-59%); Hong Kong (-57%); Japón (-55%) y Nueva Zelanda (-49%).

Tábata Vilar resaltó que se ejercerán a cabalidad las medidas sanitarias para que la gente esté segura, en las salas, que de acuerdo con investigaciones, no se han registrado contagio ahí, y uno de los argumentos es que la gente no habla adentro y no expulsa saliva, además del distanciamiento que se da entre las butacas y más si sólo se permite el 20% de aforo, los asistentes se verán casi solos.

Recordó que luego de la reapertura en agosto del año pasado se consultó a las personas y 95% expresaron sentirse seguros o muy seguros en esos espacios donde se tienen techos altos, puertas abiertas y se inyecta aire del exterior, se reemplaza varias veces. Cuando las personas se sienten seguras, regresan al cine, insistió.

Sobre las dulcerías dijo que no se venderá a granel, ni tampoco habrá condimentos. Todo lo que implique que la gente tenga que tocar objetos está cancelado. Y se reducirá el número de personal que hasta antes del primer cierre estaba laborando.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, entre las medidas establecidas además del 20% de aforo, la última función será a las 20:00 horas, deberá usarse cubrebocas todo el tiempo, tener medidas adecuadas de ventilación y filtros en el aire acondicionado.