Condusef le señala como no caer en fraudes

En los primeros 7 meses de 2021 la Condusef recibió 152,737 reclamaciones, lo que significó un incremento de 55% con respecto al mismo periodo de 2020, de estas, el 29 correspondieron a un posible fraude, los cuales se presentan en un 98% en la banca múltiple, en la cual la tarjeta de débito y la banca móvil, representaron el 45% del total.

“Para atender quejas de los usuarios del servicio financiero, actualmente la Condusef está abierta en sus 35 oficinas, atendiendo previa cita por internet o teléfono, debido a las medidas sanitarias que existen, llamando al 5553400999; también se atiende por internet www.condusef.gob.mx, en la sección de portal de queja electrónica las 24 horas, los 7 días de la semana”, señaló Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En el pprograma del 2 de septiembre de #BancaExplica, “Protégete, que no te engañen: cómo puede ayudarte la Condusef”.

https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/videos/175596041354347/?ref=tahoe, se comentaron los fraudes mas frecuentes y como evitarlos, detallando que los más frecuentes corresponden a créditos exprés, por correo electrónico o phishing, por llamada telefónica o vishing, vía telefónica (spoofing), tallado de tarjeta y pirámides financieras. Además, se precisó que cuando no se trata de una Institución Financiera, la Condusef no puede ayudarle en caso de enfrentar un problema.

CRÉDITOS EXPRÉS. – Corresponden a préstamos con montos muy altos que le ofrecen personas o empresas, con baja tasa de interés, con pagos muy cómodos, sin consultar su historial crediticio, cobran por anticipado una comisión por gestionar el crédito y una vez desembolsado el dinero, nunca le entregan el crédito.

Para no caer recuerde que si necesita algún financiamiento, cheque que la Institución Financiera esté debidamente autorizada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp, no entregue sus documentos personales o datos bancarios, si no está seguro de que sea una empresa seria, no realice ningún pago por adelantado, asegúrese de leer detenidamente y comprender todo antes de firmar.

FRAUDE POR CORREO ELECTRÓNICO O PHISHING. – Le envían un correo haciéndose pasar por su banco, indican un error en su cuenta bancaria o cargo no reconocido, para solucionarlo le piden dar clic en una liga e ingresar sus datos, solicitan y roban su información confidencial como: números de tus tarjetas, fecha de expiración, número de seguridad, contraseña, etc.

Para evitarlo, nunca comparta sus datos personales ni bancarios, considere que los bancos nunca le van a solicitar sus datos financieros o números de tarjetas de crédito por teléfono o internet, si no fue usted quien inició una operación, si tiene dudas del correo, llama directamente a su banco.

FRAUDE POR LLAMADA TELEFÓNICA O VISHING. – Es un fraude que se realiza mediante una llamada telefónica, generalmente con una voz automatizada, que simula ser su banco, ocurre bajo 2 circunstancias: Recibe un mensaje de texto (SMS) aparentemente de su banco y le alertan de alguna anomalía en tu cuenta, dicho SMS, indica que debe de comunicarse al teléfono que se proporciona. Cuando se comunica, la operadora pide ingresar datos con el fin de “autenticar” al cliente, número de cuenta, dígitos de seguridad, fecha de expedición, correo electrónico, NIP de cajero automático y hasta número de celular, al proporcionar el último dato, la llamada se corta.

La segunda corresponde al recibir una llamada en la que se escucha una voz pregrabada que solicita su información confidencial con el pretexto de ayudarle con alguna actividad sospechosa referente a su cuenta.

Ante ello, usted nunca entregue información confidencial, recuerde que su banco no llama para solicitar datos como: el código de verificación de la tarjeta (CVV), tampoco el número de identificación personal (NIP), código token, ni los datos para acceder a la cuenta (usuarios o contraseñas), comuníquese a la línea oficial de su banco o acuda a la sucursal y cambia sus contraseñas periódicamente.

OTRA FORMA DE FRAUDE VÍA TELEFÓNICA (SPOOFING). – El delincuente “enmascara” o “disfraza” su número, para que aparezca el nombre del banco en el identificador y así solicitar sus datos confidenciales.

En este caso, registra el número oficial de su banco en su teléfono y siempre compruebe que el teléfono del remitente coincida, aunque el identificador diga el nombre de su banco; recuerde que su banco no llama para solicitar información sensible como accesos, contraseñas, NIP o CVV.

FRAUDE EN COMERCIO ELECTRÓNICO. – Se hace mediante la sustracción de datos personales, contraseñas, nombres de usuario o números de tarjetas de crédito que pueden prestarse al robo de identidad. También si pagó por su compra y nunca la recibió, y además al reclamar ante el vendedor, no le da respuesta alguna.

De esta forma, si va a comprar por internet, asegúrese de que la dirección del sitio URL comience con “https://”, lo que indica que es un sitio seguro; cuidado con páginas que ofrecen productos demasiado baratos, ya que puede tratarse de algún fraude; revise las opiniones de otros compradores respecto al vendedor y producto que desea adquirir; no utilice computadoras o redes públicas al momento de realizar compras; guarde todos sus comprobantes de compra para futuras aclaraciones.

TALLADO DE TARJETA. – Ocurre en el cajero automático, cuando varios delincuentes coludidos alteran la ranura donde se inserta el plástico, uno de ellos le comenta que el cajero está fallando y toma su tarjeta diciendo que debe limpiarla o “tallarla” para que pueda leerla, aprovecha ese momento para cambiarla por otra y retirarse, otro cómplice entra al cajero para observar su NIP, mientras intenta realizar la operación con la tarjeta falsa.

Recuerde nunca aceptar ayuda de un desconocido al momento de utilizar el cajero automático; al teclear su NIP, cubra el teclado con una mano para evitar que lo vean; antes de salir, revise su tarjeta y guárdela, así como el dinero y comprobante.

PIRÁMIDES FINANCIERAS. – Es un mecanismo que promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos conocidos, a invertir en un negocio determinado y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos personas y así sucesivamente. Al final, únicamente los promotores de arriba de la pirámide, es decir, los que inician el negocio, son los únicos que sí reciben los recursos de las personas que participaron después.

Hay que dudar de aquellas entidades que te ofrecen dinero fácil y rápido, con rendimientos muy por encima de lo que se ofrece en el mercado; revise que la institución esté registrada ante el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES): https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

“Cuelgue, después averigüe; ofertas maravillosas generalmente encubren fraudes muy fuertes; si le piden dinero para prestarle dinero, es un fraude; los bancos no piden información que ellos le dieron o usted proporcionó al dar una cuenta”, sentenció Rosado Jiménez.