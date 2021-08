Concamin y FUME avanzan en Alianza Estratégica industrial

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), anunciaron las primeras acciones de la Alianza Estratégica para la Industria cuyo objetivo común, es el intercambio tecnológico, científico y de innovación en beneficio de la industria en la región de América del Norte, fortalecer las relaciones comerciales y promover la cooperación entre empresas, universidades y centros de investigación de ambos países.

En ese sentido, ambos organismos, impulsarán iniciativas relacionadas con diversidad, equidad e inclusión, cooperación en Educación Superior, mapeo de clústeres, mapeo de cadenas de valor y suministro, desarrollo fronterizo México-Estados Unidos, desarrollo del Sur Sureste de México, ciudades inteligentes, parques de innovación y conocimiento, Industria 4.0, emprendimiento de alto impacto, empoderamiento de las PyMEs, energía, sostenibilidad y Medio Ambiente.

El presidente de la Junta de Gobierno de FUMEC, Keith Patridge, señaló que esta Alianza, que en Estados Unidos se conoce como USMFS (the United States-Mexico Foundation for Science), rinde homenaje a la asociación histórica en ciencia y tecnología entre ambos países la cual inició hace 28 años en Estados Unidos, cuando la George E. Brown United States-Mexico Foundation for Science promovió y articuló la visión de los gobiernos e instituciones de las dos naciones para lograr una mayor colaboración en ciencia y tecnología, con lo cual conformaron en conjunto a FUMEC.

“En estos años hemos logrado promover la cooperación binacional, confiamos en que esta alianza tendrá resultados positivos para nuestras economías. Anticipamos que fortalecerá nuestros objetivos como organización para construir proyectos que tendrán un impacto global que beneficiará a las comunidades científica y empresarial, tanto en México como en los Estados Unidos”, dijo.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Concamin, precisó que la visión del organismo industrial, con la experiencia de FUMEC y las iniciativas de innovación que impulsan, se traducirán en fructíferos esfuerzos de colaboración, que incluyen a la academia y a la industria de ambas naciones, a través de la firma de esta alianza estratégica.

“Los vínculos de FUMEC en México y en Estados Unidos, centrados en el espíritu empresarial y la innovación, son bienvenidos para construir juntos esta vía de cooperación. Las cadenas de suministro con participación mexicana sólo se han fortalecido durante los últimos años”, mencionó.

Detalló que la industria automotriz mexicana representa 3.5% del PIB y 19% del PIB industrial, que el crecimiento de la industria aeroespacial ha sido hasta de 12% durante los últimos años y sus exportaciones alcanzarán un valor total superior a 7.6 mil millones de dólares en este año.

Estos dijo, son algunos ejemplos del potencial de nuestra industria mexicana participando en cadenas de suministro globales. Una cooperación más estrecha con los Estados Unidos y Canadá, a través de alianzas como la que se acaba de firmar, transmite un mensaje positivo a las industrias y al mundo académico en toda la región de América del Norte

“Vemos a la Industria 4.0 y a las Ciudades Inteligentes como tecnologías exponenciales clave que Concamin y FUMEC promueven como parte de nuestras agendas paralelas de desarrollo económico e innovación. Las Comisiones Permanentes de Industria 4.0, innovación y de ciudades inteligentes de CONCAMIN están comprometidas a colaborar con FUMEC en iniciativas binacionales que beneficien a la región económica de América del Norte, reduciendo la brecha de desarrollo entre México, Estados Unidos y Canadá”, precisó.

Patridge, agregó que FUMEC impulsa sistemas binacionales para acelerar inversiones y desarrollo de empresas con tecnologías de Industria 4.0 y programas de aceleración de empresas de alta tecnología como en los sectores automotriz y aeroespacial, apoyando a miles de PyMEs; además, canaliza recursos económicos y técnicos de Estados Unidos para programas de salud en México sobre vigilancia epidemiológica y emergencias en salud pública como influenza, malaria, diabetes tipo 2 y COVID-19.

Asimismo, comentó que FUMEC ha realizado acciones exitosas para mejorar los sistemas de purificación de agua y tratamiento de aguas residuales, especialmente en la frontera entre México y Estados Unidos; diseña programas de formación científica para niños y jóvenes con sistemas de educación experiencial e investigativa que desarrollan habilidades de pensamiento crítico y habilidades de aprendizaje autónomo e impulsa la colaboración con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Casa Blanca en programas de emprendimiento de vanguardia.

Guillermo Funes, Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y Vicepresidente de CONCAMIN, dijo que esta alianza a favor de la industria, abre la oportunidad de vinculación, aprendizaje, asimilación, desarrollo conjunto entre dos ecosistemas con diferente grado de desarrollo, que apoyaría la construcción de proyectos concretos en áreas definidas de interés para las empresas de ambos países y que propiciaría la competitividad y complementariedad en la integración de cadenas de suministro globales.

Sobre el mapeo de clústeres, que es parte de la primera fase de la alianza CONCAMIN-FUMEC, se buscará principalmente actualizar y difundir los mapas de clústeres de México, Estados Unidos y Canadá; publicar el informe técnico binacional de mapeo del Proyecto Cluster (México); actualizar la información existente sobre las cadenas de valor fronterizas (Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León); y, desarrollar el análisis de nuevas cadenas de valor: Chihuahua, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec.