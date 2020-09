Con grandes reflexiones finaliza Cumbre Inmobiliaria InCON 2020

Con importantes reflexiones sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre la economía mexicana, el papel del sector inmobiliario en la reapertura de actividades y el futuro de la vivienda y las oficinas en la Nueva Normalidad, finalizó hoy la InCON 2020, la Cumbre Inmobiliaria más grande de México.

En el primer día de actividades, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, aseguró que los gobiernos deben tomar medidas para que el deterioro que trajo la pandemia sea temporal y reversible, como aumentar la deuda pública y apoyar la generación de empleos.

Dijo que para los trabajadores y las empresas se deben aplazar o condonar impuestos, o incluso subsidios directos para gastos de nómina, todo esto condicionado a la preservación del empleo.

El apoyo al empleo y a los ingresos de la fuerza laboral debiera ser la herramienta principal para prevenir una depresión prolongada, la ayuda para las empresas también es fundamental con mecanismos temporales para otorgar y garantizar créditos suficientes, anotó.

A su vez, Arturo Aispuro, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, se pronunció por llevar a cabo acciones concertadas en política pública y aprovechar la inversión productiva, para generar proyectos de carácter comunitario, ambientales y de salud, ante la pandemia del Covid-19.

Lo importante, dijo, es echar a andar un verdadero programa de desarrollo urbano donde la salud sea el corazón de esta política, y donde se implemente un fideicomiso que de los recursos necesarios.

El ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda destacó que la pandemia está reavivando la discusión sobre qué transformar para aspirar a una ciudad ideal.

Mientras que Ana Victoria García, Directora General de Victoria147, señaló que “el reto que tenemos las mujeres es hacer emprendimientos formales, ya que tenemos una visión de querer generar un impacto, más allá de solo un autoempleo”.

“Algo que se ha detectado en Victoria 147, es que las empresas están hechas de personas y si no cuidamos a las personas que son parte de nuestro equipo se puede derrumbar”, anotó.

Por su parte, el economista Macario Schettino, sostuvo que la crisis económica que vive el país es diferente a las anteriores, pues el golpe de no vino de inmediato como en el 95, sino que la transición a esta recesión ha sido como arena movediza, “no se siente de golpe pero ahí está”.

Enfatizó que México no tiene muchas herramientas para salir de la crisis, por lo que necesitamos aprender a abrazar la incertidumbre, es el espacio para crear, no de angustia.

Enfatizó que el consumo no va a crecer, será estancado, pasamos del periodo donde la gente no consumía porque no salía de su casa a que no consume porque no tiene dinero

Macario Schettino aseguró que México regresará a los niveles de crecimiento que tenía en el 2018, hasta que finalice el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por lo que tendremos seis años que se perdieron en términos del tamaño total.

El home office que están llevando la mayoría de las empresas para evitar los contagios por el Civid-19 no es la solución de largo plazo, toda vez que la interacción con las personas es esencial, afirmó por su parte Andrés Lechica /Head Digital en Mindshare.

Destacó que el 90% de las personas quieren regresar a la oficina por lo menos un día a la semana, mientras que el 80% de los millennials y de la generación Z, se sienten menos conectados con su trabajo, indicó.

De esta forma, dijo, la mayoría quiere regresar al trabajo en un lugar físico, ·por la confianza y agilidad en la toma de decisiones”. También necesitas ver a la otra persona físicamente, en junta presencial, es vital la conexión humana, necesitamos de los demás para estar bien.

“En el mundo cambiante, reinventarse no es un privilegio, sino es una necesidad, señaló en tanto, Fernando Téllez Cuevas, Director Comercial HIR Casa.

Resaltó que HIR Casa es una empresa multigeneracional con un ADN inmobiliario “que traemos por parte de Don Justino.

“Hoy estamos trabajando con esa transición, muchos de nosotros que somos análogos nativos, estamos trascendiendo a esta parte de ser plantados digitales, porque hoy queda claro que si las empresas hoy no logran hacer esa transición hacia la digitalización, entonces pueden irse despidiendo”.

Es importante que, con este liderazgo emprendedor, requerimos de un conjunto de habilidades y tienen que ser habilidades que ayuden a los miembros de los equipos a estar convencidos a lograr persuadirlos de manera voluntaria para lograr la meta y los objetivos.

“El dinero y la deuda no deben ser problema”, fue la reflexión que dejó a su vez Raúl Lara, Influencer, Inversionista de tiempo completo y speaker.

“En 2009- 2010 me fui a la bancarrota, muchos saben que fue lo que pasó con el sistema hipotecario y los bienes raíces, se desploma todo y por lógica se acaba la canción y la gente se queda sin sillas”, recordó.

