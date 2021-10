Competencia, inversión y sostenibilidad, afectarán reforma energética: BBVA México

De aprobarse, enviarán mensaje de que en México no se respeta el estado de derecho

Advierte Grupo Financiero BBVA México, que, de aprobarse la iniciativa de reforma energética, dañará la competencia, inversión y sostenibilidad y enviará un mensaje al exterior muy grave de que en México no se respeta el estado de derecho, al cancelar contratos vigentes y sin indemnización.

Carlos Serrano, economista en jefe de la institución financiera, dijo que los daños de dicha reforma serán para consumidores y empresas, además de un enorme riesgo fiscal, reducción de incentivos para la inversión y una real violación a tratados internacionales.

“Esta iniciativa de aprobarse, podría dañar la competencia del país, podría dañar la inversión y la sostenibilidad, en concreto, dañaría a consumidores y empresas porque es una reforma que privilegia la electricidad más cara.

“Segundo, va a haber un riesgo fiscal. Tercero, reduce los incentivos a la inversión porque ya mencionamos, es una reforma que llama a cancelar contratos y no solamente eso, va a complicar la inversión de empresas, hoy muchas empresas en el mundo tienen ya mandatos de acuerdo a sus estatutos y a su gobierno corporativo de producir con energías más limpias, aunque no sean empresas del sector energético”, dijo.

Agregó que, si hacemos que la electricidad en nuestro país sea más contaminante, tendremos una menor atracción de inversión. Además, hay una regresión en materia de sostenibilidad y si se aprueba esta reforma en sus términos actuales, hará imposible que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de transición energética, y la monopolización de litio, significará ineficiencia”.

“Pensamos que esta reforma hoy como está redactada, violenta los acuerdos comerciales que tiene México, en particular, violenta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, violenta el capítulo 14 de inversión que establece entre otras cosas que no puede darse beneficios a un jugador local sobre otros extranjeros, violenta el capítulo 21 de competencia que establece que debe haber competencia justa en los sectores, darle 54% a un jugador no abona a esta competencia y violenta la cláusula ratchet del Tratado que dice que una vez que un sector alcanza un nivel de apertura dado, no puede haber una regresión.

Durante la presentación del informe “Situación México”, correspondiente al 4T2021, el economista en jefe de BBVA México, por otro lado, redujo la estimación de crecimiento para el país al cierre de este año, al ubicarla en 6% contra el 6.3 estimado en su anterior reporte.

En cuanto al empleo, Carlos Serrano indicó que el mercado laboral registra una recuperación incompleta porque tiene una mayor informalidad y son precarios los empleos que se está dando, mientras que, en el mercado formal, ya se recuperaron los 20.6 millones que se tenían antes de la pandemia pero no los que se requieren por lo que sigue habiendo debilidad y la reforma al outsourcing, no ha tenido un impacto significativo en materia salarial.

En torno a la miscelánea fiscal para el 2022, mencionó que no son favorables el tema de deducciones a donativos ni el ahorro para e retiro.

“El paquete fiscal es razonable, refuerza el compromiso con las finanzas públicas, habrá que esperar a ver que se discute en la Cámara de Senadores, en particular estos temas polémicos que vimos ayer respecto a la eliminación de deducciones a donativos y hacia ahorro al retiro.

“En la mayoría de los países avanzados estas deducciones se permiten, los estudios en la literatura económica, muestran que esas deducciones favorecen a los donativos, las deducciones también favorecen el ahorro voluntario, nos parece que habría que tomar en cuenta estos estudios”, dijo.

Agregó que si hay algún abuso a través de estas figuras deben sancionarse, pero en el mundo, hay multiplicidad de estudios que son efectivos para incentivar tanto los donativos como el ahorro voluntario.