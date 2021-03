• ¿Cómo se da la reactivación en México?

• Buenas noticias de Fovissste

• #EnConcretoContigo por #FacebookLive Hoy #ViajandoEnConcreto con Armando Bojorquez y la tragedia del turismo

Por Mariel Zúñiga

Si en algo coinciden economistas del mundo es en cómo la pandemia marcó la desigualdad en el mundo, pero no hay que voltear a Euro o a Estados Unidos, hay que voltear la mirada a México.

En estas semanas he escrito sobre la prioridad y urgencia que representa atender a la vivienda social. No es sólo porque la gente necesita una casa, departamento, sino porque también tiene gran trascendencia social, pues la gente que no tiene hogar está inconforme, enojada y si le suma el que no tiene trabajo, salario, ni forma de ganarse la vida lícitamente, opta por otros medios no sólo en la economía informal, sino también dentro del mundo de las actividades ilícitas.

La pandemia traerá 10 millones más de pobres a México según lo declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y eso lo estimó a fines del año pasado. Estas cifras se actualizan conforme el avance también de la pandemia.

Además la Cepal junto con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) advirtieron que en 2020, año que fue gravemente afectado por la crisis del covid-19, la tasa de pobreza en las mujeres de la región aumentará a 37.4 por ciento, el nivel más alto desde 2005, lo que representa un incremento de 22 por ciento, con respecto a 2019, por lo que 118 millones estarán en esta situación. (https://www.milenio.com/negocios/millones-mujeres-estaran-pobreza-2020-cepal-onu)

La pandemia está sacando “el cobre” de los países en la pugna por obtener la vacuna o quedarse con la cantidad que creen es necesaria para sus poblaciones. Y luego si trascienden los casos como el de nuestro propio país, donde las autoridades iniciaron las negociaciones tardías y también retrasan la compra pues esto agrava la obtención de la vacuna, sumado a la desorganización en el proceso en sí de la aplicación, y la suficiencia…Nos volvemos caso de estudio lamentando no haber sido de los primeros en obtener las vacunas, y en la suficiente cantidad. Estamos en una situación muy cercana a los países pobres que pugnan a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por obtener la suficiencia de la vacuna. u

¿Pero cómo es la recuperación en México? Podemos citar a todos los economistas, politólogos y fiscalistas y académicos y coincidirían en una aseveración: se reactiva muy lento, debido a la falta de incentivos económicos y fiscales para la población y para las empresas. Si bien, la reactivación se está dando por la apertura, está siendo desordenada y con gran pérdida de inversión extranjera directa y de inversión de nacionales en el país. Usted puede preguntarse y seguramente responderse el por qué esa falta de confianza y esa incertidumbre que prevalece.

¿Pero cómo nos estamos recuperando en vivienda?

En materia de vivienda la gran expectativa es por las reglas de operación de la nueva Ley de Infonavit. Hoy sin duda platicará Carlos Martínez Velázquez, su director de esto que si bien no se ha aprobado por el Consejo, ya está sobre la mesa. Y claro, también hablará de los avances en materia de distribución del crédito y pronósticos de colocación que pueden superar lo hecho en el 2020, donde se reaccionó sin duda oportunamente por este Instituto.

También en lo que respecta a Fovissste, liderado por el Vocal Ejecutivo Agustín Rodríguez López reaccionó oportunamente y avanza cada semana en la aplicación eficiente de sus programas con un enfoque muy determinado

En materia de economía…

Hoy mejoraron las perspectivas de crecimiento de parte de Banco de México (Banxico) y prevén PIB del 4.8%, en un escenario central, por arriba del estimado del 3.3% considerado previamente.

De acuerdo con el informe trimestral octubre-diciembre 2020 del banco central, en el cuarto trimestre del año pasado continuó la reactivación de la actividad económica que se observó en el tercer trimestre, aunque a un ritmo más moderado y mostrando cierto debilitamiento al cierre del año, resultado del recrudecimiento de la pandemia y de las restricciones a la producción y movilidad implementadas en algunas entidades.

Riesgos

En este contexto, el Banxico considera que los principales riesgos para el crecimiento económico se relacionan con un mayor distanciamiento social o retrasos en la vacunación; episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales; y afectaciones por la pandemia mayores o más permanentes.

Otros riesgos se relacionan con reducciones en la calificación de la deuda soberana y la de Pemex; un entorno de incertidumbre interna que afecte a la inversión; y que no se llegue a un acuerdo adecuado sobre la regulación de la subcontratación.

POR CIERTO

Foto: puntomedio.mx

Genera FOVISSSTE rendimientos por $8 mil millones en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado

En boletín oficial precisó que:

• Los remanentes obtenidos confirman el manejo eficiente, responsable y transparente de las finanzas por parte del Fondo

“En la actual administración, que preside el Vocal Ejecutivo Agustín Gustavo Rodríguez López, el FOVISSSTE ha generado rendimientos por 16 mil 737 millones de pesos, considerando los ejercicios 2019 y 2020, cumpliendo destacadamente con los objetivos planteados en el artículo 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Con esos recursos, los trabajadores que no cuentan con un financiamiento hipotecario del Fondo incrementan su capital para comprar una vivienda o, si no solicitan el crédito, aumentan su ahorro para el retiro”.

PREGUNTA

¿Qué vacuna te tocará cuando?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

MENSAJE: El 11 de marzo que es cuando se decreta la pandemia por la OMS inició el descontrol, y por allí de una semana después comenzó el encierro.

¡Abrazo a las familias de nuestros amigos, familiares, funcionarios, conocidos y compañeros reporteros que perdieron la batalla vs el #Covid!

AGENDA

Hoy nuestra cita 10am conéctate a #ViajandoEnConcreto. Entérate del panorama y retos del sector #turismo con @ARMANDBOJORQUEZ Presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo de America Latina #ACTUAL

EnConcretoContigo por #FacebookLive : LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

¿Te perdiste nuestro #EncuentroLíderes 2021?😱

¡Ya puedes revivir los mejores momentos de los paneles de la industria del turismo, vivienda e infraestructura! 😬

👉 bit.ly/3uusKnR

8 DE MARZO!

8.- Súmate al festejo del “Día de la Mujer… en la industria”

LUNES 8 de marzo 9:30 a 12:30 hrs. Transmisión Especial

¡¡Toda la semana los noticieros con mujeres influyentes en la industria!!

¡Hasta el próximo Martes!

Lunes en @Contrareplica

¡Cuídate! ¡protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com