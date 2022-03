“Estos tiempos nos invitan a ser armónicos, a que tengamos no diferencias”, subraya nuevo presidente

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) eligió, por unanimidad con los siete votos que se requieren, a Francisco Cervantes Díaz como su presidente para el periodo 2022-2023 en sustitución de Carlos Salazar Lomelín.

Cervantes Díaz, al ser electo, dijo que trabajará en seis puntos prioritarios como eje de su gestión: reactivación económica, pese a la situación que se vive en Europa del este y lo que la pandemia ha dejado en materia de proveeduría; fortalecimiento de las Pymes y MiPymes; óptimo aprovechamiento del T-MEC, que es una herramienta muy potente que se tiene como región; expansión de la infraestructura; inclusión con sentido social, donde se tienen una deuda con las mujeres, y generación de confianza y diálogo con el gobierno.

“Estos tiempos nos invitan a ser armónicos, a que tengamos no diferencias sino que armonicemos todo, obviamente cuando no estemos de acuerdo seremos firmes y lo platicaremos. En los tres años que he trabajado con esta administración, hemos tenido muchas diferencias pero las hemos arreglado en mesas de diálogo y nos ha ido muy bien, subcontratación, ductos marinos, en fin.”

En ese sentido, destacó que más allá de su amistad con el Ejecutivo federal, siempre estará a favor de lo que le conviene al país.

“A a favor de México y siempre con México y con la competitividad y sí, con el licenciado López Obrador, llevamos una amistad muy buena, muy sincera; creo que con el diálogo estamos seguros que vamos a salir adelante, que vamos a ponernos de acuerdo. Hemos tenido también momentos como el etiquetado y otras cosas y ahí es donde nos hemos podido poner de acuerdo”, señaló.

En torno a la reforma eléctrica, Cervantes Díaz, indicó que seguirán siendo respetuosos y esperarán las conclusiones que emanen del Parlamento Abierto; esperan una Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuerte y mantienen la postura del sector privado de que esta debe ser en línea con el rumbo que lleva el mundo, con energías limpias y competitivas.

Arropado por los integrantes del CCE y el presidente saliente, Cervantes Díaz coincidió con el empresario Carlos Slim, en el sentido de no confrontar y respetar a los demás porque habrá quien piense diferente.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, aseguró que en el CCE debe prevalecer la unidad y la pluralidad porque para enfrentar los desafíos nacionales e internacionales, requieren de la unidad en el sector empresarial.

Luego de felicitar A Cervantes Díaz, y señalar que en el proceso ha imperado la unidad y la pluralidad, el líder del sindicato patronal, señaló que “estamos convencidos que la unidad nos hace más fuertes en un entorno que exige la suma de capacidades, voluntades y esfuerzos para enfrentar los desafíos internos del país en materia económica, de seguridad, Estado de Derecho y salud; así como las posibles afectaciones ocasionadas por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”.

Indicó que esta concordancia contribuirá a que los 14 organismos que integran el CCE, puedan avanzar en el cumplimiento de la misión y visión del Consejo e impulsar a México para que despliegue su potencial y se coloque entre las 10 mejores economías del mundo con bienestar social, inclusión y sostenibilidad.

Medina Mora Icaza reconoció la intensa labor realizada en los últimos tres años de Salazar Lomelín, para posicionar al CCE como una organización propositiva y de vanguardia en pro de un México más próspero.

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, en representación de la comunidad industrial del estado y como integrante de la Comisión Ejecutiva del CCE, felicitó al relevo del organismo cúpula y se manifestaron seguros que seguirá trabajando por el desarrollo económico y social de México.

“Tal y como lo hicimos con Francisco Cervantes cuando encabezó Concamin, desde CAINTRA buscaremos y colaboraremos para que los esfuerzos y propuestas del CCE, se centren en el impulso de las Pymes como motor de desarrollo, al ser la primera línea de defensa social del país. Consideramos que el nuevo liderazgo dentro del Consejo Coordinador Empresarial cuenta con la experiencia y visión para encabezar al sector empresarial de México en estos tiempos de incertidumbre y recuperación económica”, indicaron.

A las felicitaciones se sumaron el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), y la Asociación de Bancos de México.