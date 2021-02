Cómo pareja, cuide el dinero y el amor

“Cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana”, es lo que expresaron Juan Luis Ordaz Díaz y Magnolia González Vilchis, coordinador e integrante del Comité́ de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México (ABM), respectivamente, en el programa del 18 de febrero de #BancaExplica, donde comentaron cómo organizar en pareja los gastos del hogar, empezando por llevar un registro metódico de los ingresos y egresos que se realicen.

Al detallar el tema de” Finanzas en pareja”, https://bit.ly/3udLjfW, señalaron que, al no ser bien manejadas, es una de las principales causas de divorcios, por lo que detallaron los 10 errores financieros más comunes de las parejas:

No hablar de dinero. – Se cree que es un tabú, pero es importante saber cuanto gana cada uno, porque finalmente son los recursos con que se cuenta, además de que es parte de la confianza y el principio básico de las finanzas en pareja.

Desconocer los ingresos totales del hogar. – No saber la cantidad exacta de cuánto gana una persona, es una situación normal de las personas, por lo que menos se sabe la cantidad de gastos que se realiza; esta situación hace crisis cuando se presentan problemas y se requiere erogar una cantidad determinada e inesperada.

No hacer un presupuesto del hogar. – Lo que se refleja al llegar el fin de quincena y no se tiene dinero, situación que tiene que ver con reunirse y platicar cuánto dinero se ingresa, cuanto se eroga, identificando los gastos fijos que se afrontan y ajustarse a lo que se tiene.

No priorizar o no conocer las prioridades financieras de cada uno para llegar a acuerdos. – Se deben buscar tener una planificación en pareja, conociendo las prioridades de cada uno de ellos, a fin de no pensar igual, pero si pensar juntos y como equipo, para no caer en un conflicto económico.

Infidelidad financiera. – La cual consiste en ocultar gastos, préstamos, seguros, ser aval o decisiones financieras a la pareja, mismas que pueden impactar a la estabilidad del hogar; se debe buscar ser lo más transparente posible y en su caso buscar una solución conjunta a un problema potencial.

Desconocer hábitos de consumo: ahorradores vs gastalones. – Está en función de los hábitos de cada persona y por lo general se presenta cuando existen ofertas o descuentos en productos o servicios, lo que motiva a adquirir sin tener necesidad o de forma planeada, además de no determinar el impacto en las finanzas. Por lo que se debe hacer la pregunta “Lo quiero o lo necesito” y responderla de forma honesta.

No tener un fondo de ahorro para imprevistos. – Cuando surge un imprevisto y se quedó sin dinero, por lo que se acuerdas en todo lo que se gastó antes, para evitar esta situación, se tiene que generar un fondo equivalente a tres meses como mínimo del salario y si se puede, llegar a una cantidad equivalente a un año; para ello se debe buscar disminuir los gastos, buscando ahorros en las actividades cotidianas. Se sugiere ahorrar el ocho por ciento de los ingresos mes a mes.

Adquirir pasivos en lugar de activos. – Al unirse en pareja se debe evitar el vivir endeudados para siempre, lo cual se hace mediante la compra de bienes o servicios con crédito o financiamiento de forma recurrente, ya que un pasivo es todo aquello que hace que el dinero se vaya, mientras que los activos hacen que el dinero crezca o se multiplique; por ejemplo, invertir en una casa o un terreno en lugar de comprar un auto y ropa de lujo.

No tener metas claras en conjunto y trabajar en equipo para lograrlas. – Se debe buscar tener objetivos en pareja, a fin de incentivar el trabajo en equipo para lograrlas, lo que genera satisfacción conjunta; sin dejar de tener sus metas individuales.

No aprender juntos a administrar su dinero. – Lo cual parte de generar hábitos, tener conocimiento del manejo de dinero, desarrollar una retroalimentación sobre las actividades, cuidando la relación de pareja, a fin de que el dinero no sea un problema en la misma.