¿Cómo asegurar tus bienes desde una administración de riesgos?

La pandemia nos ha mostrado nuestra fragilidad y la necesidad de valorar y asegurar todo aquello que contemplamos como importante, ante esta situación podría ser fácil confundirnos acerca de lo debemos asegurar como prioridad.

No es para menos tener un cuestionamiento acerca de que asegurar, ya que a menudo varios aspectos de nuestra vida diaria se ponen en riesgo constantemente, sin embargo debemos comenzar por una administración de riesgos, y aunque suene a una actividad empresarial, comenzar esta administración nos dará respuesta para tener una combinación óptima entre costo-efectividad.

Identifica tus riesgos

Una administración de riesgos comienza como una receta de cocina, lo primero a realizar, es la identificación de riesgos, estos comienzan desde que nacemos, sin embargo los tipos de riesgos tienen diferencia a medida que avanza el rango de edad.

De acuerdo con Carlos O. Jiménez Palacios, titular del Seguro de Daños y Automóviles en Amis., de los ceros a 19 años, el 50% de los riesgos son por accidentes, de los 20 a los 40 años comienzan los riesgos por accidentes automovilísticos, en comparación con el rango de edad de 40 a 60 años estos cambian por un mayor riesgo en el inicio de enfermedades de mayor duración, y para los 60 años o más, los tratamientos médicos se vuelven más costosos.

A la par de esta identificación de riesgos, también comienza la identificación de mitos y falsas creencias, por ejemplo el típico “a mí no me va a pasar”, suponer que, al vivir en la ciudad no corremos riesgo de vivir una inundación.

Tambien te puede interesar:Arme su fondo de emergencia

“creer que yo no estoy expuesto a enfermedades, inundaciones, robo, incendios, o algún siniestro por lo que tengamos la perdida de nuestro patrimonio, el ¡ a mí no va a pasar!, es uno de los grandes mitos y retos a vencer!”, mencionó Carlos Jiménez Palacios, titular del Seguro de Daños y Automóviles en Amis.

Cuantifica los riesgos

“La sociedad moderna no solo vive en una nueva realidad, sino también en una nueva vulnerabilidad” comentó Carlos Jiménez, en #BancaExplica.

Todo el tiempo estamos en contacto con las cifras, el número de casos positivos a COVID-19, fallecimientos, y eso nos pone la realidad de la vulnerabilidad que tenemos, pero no todos tenemos esta misma vulnerabilidad, esto afecta directamente nuestra cuantificación de los riesgos.

También puedes leer:Cómo elegir un seguro de vida: ABM

Con base a la información presentada por la Asociación de Bancos de México, en #BancaExplica, un paciente que ha dado positivo a COVID-19, tiene un costo promedio en la unidad de cuidados intensivos de un millón de pesos, y el costo por atención médica es cercano a los 450 mil pesos.

Te puede interesar: Siete puntos que debes considerar al momento de elegir un seguro

Por lo que al momento de identificar un riesgo, es necesario saber cuánto riesgo corremos, un ejemplo de ello son los accidentes viales, posiblemente pensemos que no corremos tanto riesgo si nosotros no usamos automóvil, sin embargo al día 44 personas sufren un accidente vial, y quienes más sufren accidentes viales son los peatones, uno de cada dos víctimas es un peatón, lo que es un equivalente a 50% de los accidentes lo sufre un peatón; Con este ejercicio sabremos cuánto nos cuesta este riesgo o cuanta probabilidad existe de correr este riesgo.

Es momento de priorizar y reducir

En México uno de los primeros bienes de mayor importancia son las propiedades, y por otro lado el país representa una de las mayores zonas con riesgo por desastres naturales, este figura entre los diez países más afectados por los desastres naturales.

Con la información anterior acerca de lo que ya cuantificamos podemos comenzar a priorizar los riesgos.

Te puede interesar: Aprende a manejar tu tarjeta de crédito y controla tus finanzas este 2021

Una vez con esto es momento de decidir si estos riesgos se pueden reducir, eliminar, sabemos que no todos los riesgos se pueden eliminar, sin embargo saber cómo podemos reducirlos es importante.

Una forma de reducir de manera eficiente es por medio de los seguros, ya que algunos son aquellos que no podemos mejorar por nuestra cuenta.

Por último no olvides siempre estar actualizando este plan de administración de riesgos.

Consulta toda la información de En Concreto