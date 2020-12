Comité de la Mujer Inmobiliaria, instrumento para el crecimiento personal y profesional de las mujeres

Con el objetivo de unir y crear un vínculo entre las mujeres inmobiliarias y dar otro rostro a la AMPI nacional, se creo que el Comité de la Mujer Inmobiliaria, que además busca ser una herramienta para el crecimiento y desarrollo profesional de las mujeres.

En entrevista para Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, integrantes de este comité destacaron que pocas instituciones tienen espacios tan consolidados como este, donde se reciben a las mujeres con los brazos abiertos, y donde podrán concretar su crecimiento personal y profesional.

Señalaron que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) la integran mujeres en más del 50 por ciento, por lo que el Comité es parte de una estrategia para mostrar la resiliencia de las mujeres y que vean esta opción como oportunidad para tener independencia económica y emocional.

La directora del Comité de la Mujer Inmobiliaria y vicepresidenta de Relaciones Institucionales de AMPI, Cristina Velarde, resaltó que se buscará tener enlaces asociaciones de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras como Muliv, ir creciendo esta red de networking.

Comentó que uno de los objetivos es crear el Foro de la Mujer Inmobiliaria AMPI, que este año no se realizó por la pandemia del Civid, pero ppara 2021 ya está programado, además de unir foros con asociaciones de mujeres para fortalecer, solidarizarse y ver de manera podemos apoyarnos.

Destacó que la inversión inicial es muy pequeña y los beneficios económicos son muy grandes, “vale mucho la pena, entrar, acercarse e iniciar su propio negocio dentro del sector inmobiliario”.

Al respecto, subrayó que 2021 deberá ser un año de despegue profesional, crecimiento personal, no tener la excusa de que mi esposo no me lo permite

desde tu hogar puedes llevar a cabo tus metas, pues la tecnología virtual impulsa la creatividad.

Rocío Covarrubias, presidenta 2020 de AMPI Metropolitana, subrayó que dentro de AMPI, “trabajamos en conjunto a pesar de que estamos en distintos estados, nos ayudamos a ser siempre más profesionales”.

La asociación cuenta con una amplia gama en todos los estados, con 89 secciones que han hecho mesas de diálogo, pues “unirnos en equipo vamos a lograr más de lo que estamos pensando”.

Señaló que a la fecha hay 450 mujeres inscritas en el Comité y el uso de la tecnología ha ayudado a estar más cerca de todos

A su vez, Lola Aguirre, Miembro del Comité Directivo de la Mujer Inmobiliaria de AMPI, convoco a todas las mujeres a participar dentro de AMPI, un organismo con más de 60 años y una cartera de más de cuatro mil propiedades en todo el país.

“Tenemos un código de ética, reglamento de operaciones compartidas, autonomía” y vemos 2021 con el reto de mantener los talentos sostenidos, la disciplina, se trata de un esfuerzo sostenido, de autogestión, a que le doy prioridad, las mujeres somos multitareas”, subrayó.