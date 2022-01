Comisionados sindicales le cuestan a Pemex 80 mdp al mes: Cristina Alonso, aspirante al STPRM

Plantea modelo sindical socio demócrata nacionalista

Terminar con el exceso de comisionados sindicales que actualmente llegan a 3 mil y representan un gasto catorcenal de 40 millones de pesos; defender los derechos de los trabajadores y el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), así como eliminar la venta de plazas, son algunas de las estrategias hacia un cambio de modelo sindical socio demócrata nacionalista que impulsa la aspirante a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Cristina Alonso García, quien plantea una coordinación entre su organización, la empresa y el gobierno federal.

En entrevista con #EnConcretoContigo, la aspirante con 30 años de laborar en Petróleos Mexicanos (Pemex), originaria del estado de Tabasco, define su estrategia de lograr la candidatura y ganar las elecciones del próximo 31 de enero.

“Lo que se va a reflejar en este proceso, es la decisión expresa del trabajador, independientemente de los recursos económicos que manejen los candidatos, o posiciones políticas. Aquí decidirá la base trabajadora, y como tal, yo votaría por el cambio y en ese tenor están mis compañeros.

“Ya no queremos más de lo mismo, pretendo hacer un cambio de modelo sindical, que sirva de ejemplo a otras organizaciones, puesto que no es lo mismo arreglar algo que ya no está en función, con algo nuevo y renovado, con una transformación que necesita el Sindicato de Trabajadores Petroleros”, subrayó.

Cristina Alonso

Urge, continuó, un trato digno, que se informe en tiempo y forma en que se utilizan los recursos del sindicato y que se les dé un uso adecuado y con ello ofreció defender las conquistas sindicales plasmadas en el CCT, al tiempo de hacer ajustes en las cuentas de la organización para reducir los pasivos y aumentar los activos.

Esto, dijo en concordancia también con una necesaria reforma energética en la que los trabajadores sean más productivos, para que la empresa también lo sea.

“Tenemos que ser eficientes, para que la empresa sea productiva, es una triangulación del sindicato con la empresa y el gobierno federal, no solo para rescatar a Pemex que pasa por una crisis bastante fuerte, al igual que el país. Y si no nos ponemos las pilas, entonces cómo vamos a recuperar esa empresa y a México.

“Pemex es la principal empresa que le inyecta recursos al país, entonces nosotros como trabajadores tenemos la obligación de ser productivos, en eso está basada mi propuesta de trabajo, en ser productivos”.

