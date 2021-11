Columna En Concreto 9 de noviembre

• Al alza el riesgo con el aumento de precios el “desperfilamiento” de los clientes

Por Mariel Zúñiga

El reporte de INEGI sobre la inflación no es nada alentador. Después del incremento por arriba del 6% tan temido; se reportó un incremento de 6.24% en octubre impulsado por el alza a su vez de los energéticos (luz, gas,etc). La tendencia sigue en esta dirección y pone el riesgo al consumo y el mercado interno de México.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.84 por ciento en el décimo mes del año, con respecto a septiembre, su nivel más alto para un mismo mes desde 1998, cuando fue de 1.43 por ciento.

Imagínese que los reports oficiales indicant que en 12 meses, la expansión de la inflación fue de 6.24 por ciento, el mayor registro anual desde diciembre de 2017.

Con esto ¿cómo frenar los precios de los insumos para la construcción? Ya bastante esfuerzo hacen los fabricantes, pero este problema lo tienen que enfrentar juntos con los proveedores, distribuidores, comercializadores y por supuesto con los constructors y desarrolladores para no incrementar el precio de las viviendas al comprador final.

Así que continuamos con nuestras expectativas para ver qué formulas surgirán entre el sector financiero para seguir impulsando la colocación de créditos, porque hay oferta y hay demanda. Es un mercado virtuoso. Pero por otra parte, la demanda puede frenarse ante el “desperfilamiento” de los clientes. Esto es ante el freno que impone que los salaries no se incrementen y las hipotecas sí.

Ya mencionan que el promedio de las tasas de interés hipotecarias puede cerrar este 2021 en el 9% y así comenzar el 2022; pero de hecho ya se están registrando financiamientos que están por arriba.

No es lo mismo pagar mil pesos mensuales que mil 500. Y en un crédito mayor no es lo mismo pagar 10 mil pesos mensuales que 11mil o más, porque esto ya oblige a los clientes de la banca a privarse o reducir la inversion o gasto en alimentos, en maeriales de trabajo, por ejemplo para la escuela o en entretenimiento que todas las personas y familias necesitamos, entre otras cosas.

No es lo mismo pagar una casa, que tres veces el valor de la casa en este matrimonio de largo plazo que se adquiere cuando compras con crédito hipotecario.

Con los Organismos Nacionales d eVivienda (Infonavit o Fovissste) es otro cuento porque Infonavit redujo las tasas y se aplican conforme las condiciones salariales de los trabajadores y Fovissste maneja bastante accesibles sus créditos, pero aunque éste logró con la banca un cofinanciamiento muy bueno con el #FovisssteParaTodos el tema aquí justo son los créditos combinados con Onavis y la banca porque se encarecerán sin duda.

Estaremos a la expectative de ver las nuevas formulas y reacciones con éstos créditos cofinanciados y por parte de la banca con su innovación para lograr captar a todos los mexicanos que animados están, pero necesitan hacer cuentas para hacerse de un hogar

Ahora, es una buena oportunidad para pensar en formulas como la renta y más aún en la renta con opción a compra, pero a ésta le hace falta que la iniciativa gubernamental y legislative le ayuden para lograr dar opciones a miles ó incluso, millones de familias mexicanas.

Veremos si surge por allí alguna iniciativa.

Y Veremos las reacciones de la banca. En breve empiezan ya las conferencias de fin de año. Tomaremos nota de sus buenos deseos y de sus mejores propuestas.

Felicitamos a quienes tomaron posesión ayer en el Colegio de Arquitectos en la sesión de la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU) y además conmemorando el “Día del Urbanista Mexicano” al dr Armando Rosales, como representante de la Ciudad de México y a la par a Nina Carolina Izábal Martínez, como representante de la Asociación en el Estado de México.

Un evento muy concurrido, al que asistió el Ing Cuauhtémoc Cárdenas, entre otras personalidades.

¿Cómo podemos medir la felicidad y calidad de vida conforme a nuestra capacidad de comprar nuestra casa (nuestro hogar)?

