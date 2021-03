• Dedicado a las mujeres de México

Por Mariel Zúñiga

Hoy dedico estas líneas a las mujeres

Las mujeres víctimas de violencia (que desde que comenzó la pandemia se ha incrementado hasta 60% (datos de ONU Mujeres)

Apoyo su causa

Acuso el hostigamiento y la violencia

Acuso a quien pone el pie sobre nuestro cuello

A quien nos golpea con sus palabras, insinuaciones, y bromas de mal gusto

Apoyo que luchen por romper las barreras y los llamados techos de cristal

Agradezco a los hombres que apoyan a las mujeres

Agradezco a los hombres que couchean e impulsan a las mujeres

Lamento que se distorsione la causa

Y no quiero ver armas en contra de ellas

Si no ¿en qué México vivimos?

Quiero que se oiga su voz

Quiero mejores condiciones de trabajo, de educación, de opciones profesionales

Quiero que se reconozca su trabajo en casa

Nunca como ahora destaca su trabajo en el hogar, su labor de cohesión y de eje familiar

Ahora se exhibe su condición: mujeres las más desempleadas, las menos pagadas, las de opciones más limitadas

Ya no queremos eso

Apoyo a las mujeres.

Pugno porque la Ley las refuerce y por eliminar la violencia en contra de ellas

Hoy mi solidaridad con miles de mujeres que se cuentan como hoy los muertos con la pandemia: ¡da igual decir 10 que 190mil muertos!

Hoy hablo por las que ya no pueden hacerlo…

Hoy estas líneas son para ellas, las mujeres del mundo, ¡Para las mujeres mexicanas que merecemos una oportunidad para crecer y hacer valer nuestro trabajo!

¡Pugno porque nuestras hijas, niñas, adolescentes, nuestras jóvenes profesionales crezcan con mejores oportunidades legales, educacionales, laborales y se les respete su integridad, su vida!

Pugno porque tengan derechos y servicios de calidad en educación, salud y vivienda.

Pugno porque mejoren cada vez sus condiciones y calidad de vida

¡Lucho también por las mujeres mexicanas y sus desafíos!

¡Por la vida de las mujeres mexicanas y del mundo!

POR CIERTO

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

En su último informe publicado el 20 de septiembre pasado, el el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). mostró que solamente del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2020 en el país han sido asesinadas de manera dolosa 62 mil 740 personas.

De ese total de casos, 61 mil 36 fueron por asesinato y los mil 704 restantes por feminicidio. Este va en crecimiento.

INEGI publicó un informe en 2019 titulado: “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE)” DATOS NACIONALES

Allí reveló que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

• El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

• En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales

Algunos datos para ver y escuchar cómo la violencia se incrementa y pasa por enfrente de todos los mexicanos. Algo debemos hacer para contrarrestarla

