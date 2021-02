• Piden dar prioridad a la vacuna y no a megaproyectos

Por Mariel Zúñiga

Foto: proyecto del centro cultural (elceo)

Hoy se publica una carta petitoria al Presidente López Obrador donde diversas personalidades de diferentes ámbitos le piden posponer el avance de los megaproyectos que esta administración prioriza como la Refinería Dos Bocas; El Tren Maya, El aeropuerto de Santa Lucía y el de Chapultepec, principalmente.

Periódicos de circulación nacional destacan la petición de Intelectuales, científicos y políticos envían carta al Presidente para pedirle que pondere la situación por la que atraviesa el país ante el coronavirus y priorice los recursos que destine a la obtención y aplicación de la vacuna vs el #Covid.

Y es que aunque hay una lluvia de información en donde cualquiera se pierde, sabemos que los más de 166 mil fallecidos solo en México, superan nadamenos que por 100 mil los muertos estimados por el Sistema de Salud y su vocero en el considerado “peor scenario”, y también sabemos que las vacunas no son suficientes, y que estar a punto de no poder aplicar la 2a dósis a quienes se les puso la primera, echaría a perder la intención, el objetivo de esa vacuna

Además, porque a todos los que tenemos contacto con algún doctor del sector privado, sabemos que no están siendo vacunados aún, y en cambio que enfrentan muchos riesgos.

Los titulares llaman a la reflexión y no puedo conformarme con que aceptemos que el Presidente no los escuchará, porque es importante poder expresarnos y saber que somos escuchados no solo oídos.

“Piden a AMLO ser realista y posponer los megaproyectos”, dicen los titulares.

La petición también pide al primer Mandatario dictar el uso obligatorio del cubrebocas como acciones que pueden revertir esta gran mortalidad del virus y su efecto en todos los aspectos de la sociedad, por supuesto también en una economía muy dañada.

Así los integrantes de las comunidades cultural, científica y política enviaron al Presidente una carta con más de 400 firmas que fue elaborada por Rafael Bojalil Parra (UAM); Antonio Lazcano Araujo (UNAM y miembro de El Colegio Nacional), Alma Maldonado Maldonado (CINVESTAV) y Gloria Soberón Chávez (UNAM).

Hoy ya vimos, Bueno desde ayer supimos la respuesta de López Obrador a esta petición de dictar como obligatorio el uso del cubrebocas, y fue no.

Pero no solo debemos aspirer, sino pedir ser escuchados. La crisis es tal que nos oblige a gritar y a expresarnos

La crisis es tal que puede alcanzar graves efectos sociales. Esos ya están empezando a dares y, verdaderamente, no queremos verlos.

POR CIERTO

Tinsa y diferentes analistas del sector inmobiliario están reportando caída en las operaciones al cierre del año. Esta es una desafortunada tendencia que refleja la situación general del mercado en donde hay mucha demanda “pasiva” de la gente que requiere vivienda, principalmente económica; pero no tienen grandes opciones de financiamiento o bien aún no alcanzan a ver a la autoconstrucción, o bien no tienen acceso a las alternativas que propone el gobierno a través de los Organismos Nacionales de Vivienda como Infonavit y Fovissste, pues estas están dirigidas a derechohabientes y hay un enorme universo de población sin prestaciones, sin alcance y sin casa.

Esto y la pérdida del interés en la producción de vivienda económica por parte de los desarrolladores son un granito de arena que contribuyen a este indicio de crisis en el segmento.

Y en otros segmentos de más alto poder adquisitivo hay incertidumbre, por eso no invierten, o no solicitan el crédito hipotecario.

Efectos colaterales de la pandemia

PREGUNTA

¿Cómo ves el acceso a los créditos para mejoramiento de vivienda? ¿te interesa en este año?

MENSAJE: Un abrazo y nuestros mejores deseos para aquellos que hoy están convalecientes por el Covid; ¡deseamos su pronta recuperación!

AGENDA

FEBRERO

