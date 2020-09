*¿Qué vivienda se está vendiendo en México?

Caso San Luis Potosí

Por Mariel Zúñiga

En San Luis Potosí como en la mayoría de las entidades del país aplican estos principios:

Entre más cara la vivienda, menos se vende. Y si rebasa los 3 millones de precio el desplazamiento es menor. No importa dónde se ubique si en Cancún en la capital, si en Mérida o Querétaro. Se tarda en vender.

Así ahora en la plática de #EnConcretoContigo con Julián Ramírez Abella, presidente de la Canadevi San Luis Potosí este reveló la problemática de la entidad: si bien necesita un Plan de Ordenamiento Territorial este ya se tardó más de un año y medio en su “hechura” y mientras el déficit crece, sobretodo de vivienda económica.

Así se prevé que ¡por fin! a finales de septiembre o principios de octubre esté listo el nuevo Programa de Ordenamiento Territorial de San Luis Potosí, que contribuirá a abatir el rezago habitacional que presenta tanto la capital como todo la entidad y que ya suma 32 mil viviendas a nivel estatal, tan sólo en la capital y además en su zona metropolitana es de 25 mil a 27 mil viviendas.

Los desarrolladores por allá están sufriendo las de Caín, porque pese a que están preparados y no de ahora sino desde antes de la pandemia, están viendo crecer los problemas como el rezago, pero enfrentan algo bien conocido en el país: se detuvo la reserva territorial ante la falta del programa de ordenamiento, que comenzó a desarrollarse por parte del municipio. Mientras no se han podido hacer trámites y hay pocas autorizaciones.

Así Ramírez Abella constató que el segmento de vivienda con valor de dos millones de pesos hacia abajo se sigue desplazando bien, mientras que las viviendas con costos superiores no se ha vendido bien.

“Predomina la tendencia de vivienda media –de hasta tres millones de pesos- además de la económica, mientras que la residencial se mueve en construcción, pero no hay mucha venta en este segmento”, admitió.

La Canadevi en San Luis Potosí agrupa a 35 desarrolladores y concentra el 90% de la vivienda que se produce. La entidad ofrece muchas ventajas, como su zona industrial, dos grandes armadoras y otras industrias de primera necesidad.

Y allí no se ve aún la iniciativa del gobierno estatal de aportar recursos como “subsidios solidarios” donde pone alrededor de 30 mil pesos, los desarrolladores otros 10 mil y ayudan a la población de ingresos más bajos a adquirir su casa económica. Esto por falta de recursos de la entidad que hoy gobierna el también Presidente de la Conago.

Llegó a Querétaro a la Caravana de la Vivienda Fovissste

• Atenderá en horario de 10 am a 3:00 pm hasta el próximo viernes 11 de septiembre, en la Explanada de la Delegación de Felipe Carrillo Puerto, Santiago de Querétaro

• Durante esta semana, los acreditados, los trabajadores del Estado podrán pedir sus estados de cuenta, actualización de éstos, solicitar prórrogas de pago, constancias de interés pagado del crédito hipotecario, de no adeudo, devolución del 5 por ciento y de descuentos indebidos y/o improcedentes, además de extinción de la obligación por siniestro o seguro de daños y constancia del crédito liquidado.

El área de espera estará limitado a 24 personas que deberán portar cubre bocas y se

La Caravana de la Vivienda fue creada en la administración que preside el Vocal Ejecutivo Agustín Gustavo Rodríguez López para acercar los servicios del FOVISSSTE a los trabajadores al servicio del Estado, promover y fortalecer la adquisición de casas-habitación con sentido social y determinar con mayor precisión las necesidades y problemas de los derechohabientes

Noticias de @Infonavit

Ayer reportó el beneficio a 2 millones 883 MIL trabajadores durante la emergencia sanitaria por #Covid-19

• 351 mil 905 trabajadores recibieron apoyos directos a través del Seguro de Desempleo, Prórrogas Sin Intereses, o la combinación de ambas medidas.

• A 100 mil 070 acreditados se les otorgó un descuento sobre el factor de pago de su crédito o una Prórroga Sin Intereses debido a que laboran en una empresa que entró en paro técnico.

• Indirectamente se ha apoyado la conservación de 2 millones 431 mil 326 empleos gracias al diferimiento de aportaciones patronales a la subcuenta de vivienda de empleados sin crédito activo.

