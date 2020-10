*Se fortalecen Línea III de Infonavit y otras, pero ¿pago directo al trabajador?

*Con la iniciativa de Ley de Infonavit, la propuesta del Presidente indica que se darán los recursos directos al trabajador ¿Qué no se dan así?

*La propuesta involucra también al Fovissste

*Créditos hipotecarios alcanzarán casi, niveles del 2019, pese al #Covid

Por Mariel Zúñiga



Tras un contexto internacional e histórico la iniciativa de cambios a la Ley del Infonavit presentada este martes por el Presidente López Obrador propone fortalecer la línea III y otras líneas de autoproducción de vivienda, y hace énfasis en que los recursos serán entregados a los trabajadores.

Expertos consultados nos indicaron, que aunque hay que analizar con detenimiento la propuesta con todas sus implicaciones, y que de ser aprobada por el Congreso, queda claro que será el Consejo del Infonavit el que tendrá que reglamentar y aterrizar la ejecución de los cambios.

“El antecedente de nombrar el artículo 123 de la Constitución justifica la intervención del Estado en esta propuesta… respecto a las modificaciones a la Ley lo que sugiere es que el Infonavit pueda dar crédito para la compra de terreno y fortalecen línea 3 y 4 , y separan la línea 5 (que es liberación de pasivos, la separan en dos y abren una línea 6 que aún no entendemos el propósito)

“Las reformas no se ven graves. Está hablando de brindar el suelo y dar créditos directos –esto de no intermediación-. El Consejo de Administración tendrá que reglamentar que no se les dará el dinero directo sino se constata que es para una vivienda”, explicó un experto consultado.

Por otra parte, otro experto detalló que si se pretende entregarle directamente los recursos al trabajador para que él pague al desarrollador, al notario, etcétera, a todos los involucrados en su trámite de construcción y compra de casa, esto se presume sumamente complejo para el propio trabajador y además habrá de generar “candados” para que pueda invertirlo en lo que se debe y adecuadamente. Esto es un seguimiento adicional al trabajador que de otra forma sólo se encargaba de firmar con el notario y no de hacer “pagos” a sus proveedores.

“…centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, atestar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la vivienda de cada una de las personas sea adecuada pues son justamente estos tópicos los que engloban la integración sistematizada del derecho de la vivienda digna, el cual requiere para su ejecución la intervención del gobierno en distintos planos: legislativo, administrativo y de políticas y prioridades de gastos”, precisa la iniciativa entregada al Legislativo y a la Secretaría de Gobernación.

También se refiere al Fovissste, en donde propone modificaciones similares

“En su artículo 4º fracción I…Sin embargo, después de analizar los numerales inherentes a los recursos pertenecientes al Fondo de Vivienda, no se señala dentro de las hipótesis jurídicas para su procedencia, lo referente a la compra de suelo destinado para la construcción de vivienda de los trabajadores al Servicio del Estado . Es por ello que la restricción que rige al sistema de aportaciones para la vivienda, aplicable tanto para los trabajadores del sector público como privado, de sólo garantizar la adquisición de habitaciones o el mejoramiento de casas habitación, no cumple con las directrices constitucionales que persigue el derecho humano a una vivienda digna…,.”

Sin duda se tendrá que analizar y ofrecemos presentarles aquí respuesta de expertos en el tema para que expliquen las implicaciones de lo que debemos entender es lo fundamental de esta iniciativa propuesta al Congreso.

Sólo nos llama la atención que la iniciativa pase directo sin mención de los organismos involucrados.

Por cierto

Ayer platicamos con Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y su pronóstico es alentador ya que indica que se alcanzarán niveles de colocación del crédito del 2019, que fue un año récord con 195 mil millones de pesos en 136 mil créditos con promedio arriba de 1.5 millones (promedio que ha ido creciendo año con año)

Así, apenas podrían quedar por debajo de 6 a 8% vs 23019, pese a la pandemia.

Por otra parte, como Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC lanzó una nueva campaña, ya de fin de año que reduce la tasa a 7.95, no cobra el avalúo ni la comisión de apertura y además ofrece hacer el testamento gratis. Sin duda, siempre están innovando.

Entonces el fin de año se ve a todo motor como cada último trimeste y como es tradicionalmente el mes de diciembre con una máxima colocación, esa es la expectativa de la banca.

Y seguir colocando en más del 40% con créditos vinculados al Infonavit y Fovissste.

PREGUNTA

¿Consideras que deben Infonavit y Fovissste entregar directamente el dinero a los trabajadores para que estos paguen a sus proveedores: desarrollador, notario, etc ?

