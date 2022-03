Columna En Concreto 8 de marzo

• La mujer en su lucha por destacar. Hoy el día en que la voltean a ver

FOTO: Mujeres destacadas en la industria inmobiliaria en el panel #EnConcretoContigo

FOTO: El pais

Qué bonita foto de nuestra Ciudad es una puerta de entrada a la capital. A su corazón: a Reforma!

Lo interesante es que queremos más proyectos inmobiliarios, más rascacielos, más inversion, pero está incierta.

Sólo algunos grupos inmobiliarios, marcas, empresas y despachos de arquitectos tienen trabajo en la actualidad. Todo está en revisió. Buscando el cómo sí pueden funcionar los negocios, los números, los edificios y hasta las reconversiones.

Éste ultimo punto se refiere a que los edificios ya construídos cambien de ser sedes de oficinas a viviendas, o de hospitals a viviendas. Pero esto no es tan fácil, por eso la invitación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Cdmx no fue tan aplaudida. Si bien es cierto que la pandemia afectó a todo el mundo, también es una realidad que por ejemplo en América Latina se están llevando a cabo procesos de reconversion en general, porque el problema de deshabitación o bien de cierre anticipado de contratos en oficinas afectó a muchas ciudades, a muchos países. En particular en AL se están analizando cómo cambiar la vocación de oficinas a viviendas. Aquí en México empezó el ensayo con un par de edificios, pero no es un proceso generalizado ni que sea tan sencillo porque para variar, los permisos y licencias también están afectando los costos y si el Proyecto se encarece, ya no es viable. Y si además está desocupado, no hay incentivos para mirar hacia adelante

La reconversion es un proceso complicado. No es en sí la solución ni la panacea para un mercado inmobiliario como el capitalino en México, ni para muchas ciudades ni para muchos países.

También está en juego que los incentivos fiscales impulsen este proceso y la construcción en sí de nuevos proyectos, y también la oferta y producción de vivienda de todo tipo, pero en especial la que en México se denomina “asequible”, la de costo de un millón de pesos, ya ni siquiera hablamos de vivienda social sino ya de vivienda media que no se puede construir en la Cdmx por los altos costos y escasez de la tierra urbanizada y con servicios de infraestructura para garantizar calidad de vida a sus habitants.

Sólo expongo aquí que también los arquitectos buscan proyectos, obras y cómo aportar valor agregado, pero no está resultando nada sencillo.

Así, anunciar nuevos edificios, nuevos rascacielos, nuevos proyectos de usos mixtos (cuya tendencia sigue y seguirá) será muy aplaudido en estos tiempos.

Y México como lo dijo el vocero del despacho “Jerde”, está en la mira. Es atractivo. ¡Por favor, que no se pierda ese atractivo para inversionistas y hacedores de la industria inmobiliaria!

Por cierto

Día Internacional de la Mujer, y la verdad es que ¡nos apropiamos de todo el mes de marzo!

Muchas mujeres competentes y competitivas. Las que saben formar equipo y las que no. Muchas y cada vez más que se preparan, se esfuerzan por lograr mejores posiciones en sus trabajos sean en el sector público y privado. Muchas que han cambiado de vida y están sacrificando gran parte de la convivencia familiar, del modelo tradicional para destacar profesionalmente.

El balance sin duda habrá que hacerlo porque recetas no hay, solo en teoría se busca el equilibrio entre lo professional y lo personal y familiar. ¿Se consigue el justo medio? Es muy difícil. Yo diría que a veces, y que esa es la búsqueda constante para aquellas que no se dan por vencidas y dejan que la balanza se incline de un lado o del otro.

Feliz día para las mujeres guerreras que luchan por ser y estar. Reconocimiento para todas aquellas que destacan y también para las que están en el camino. Dice la frase sabia : “si quieres llegar pronto hazlo sola, si quieres hacerlo bien… hazlo en equipo!

DATO CURIOSO

La evolución y el crecimiento que han tenido las #mujeres en la minería hace que en México, 60 mil de ellas, trabajen en el sector.

Nos vemos el 22 en un Foro bien interesante con mujeres destacadas de la industria inmobiliaria . Sigue la transmisión en nuestras redes!

Panel: #Mujeres , ¿Cómo reactivar a México?

🎙️Lidya Álvarez de @GrupoProcsa ; Anakaren Gómez de @cmicnacional ;@helena_verron de @TheSmartFlat ;@floreestrada de @ampinacional y @jimenafernandez de @WareMalcomb y de #Crew

