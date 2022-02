Columna En Concreto 8 de febrero

• ¿Volteará la mirada la banca hacia otros mexicanos?

• Por Mariel Zúñiga

El reto es lograr que los bancos volteen la Mirada y abran las oportunidades hacia otros mexicanos que no han tenido acceso al financiamiento para comprar un depa, una casa, un terreno y construir o remodeler su hogar.

Hace unos días platicamos en el facelive #EnConcretoContigo con Marisol Nicolás, Directora de Banca Hipotecaria de BBVA; Roberto Gándara, Director Ejecutivo Hipotecario en Grupo Financiero Banorte; Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de Banca Hipotecaria de Citibanamex y

Gregorio Sánchez, Director Corporativo de Negocios de BIM y todos coincidieron en su gran deseo de lograr nuevas formulas para atender a otros potenciales clients de la banca.

Así, el objetivo es lograr voltear como banca a ver de qué forma acreditan a estas economías: a los llamados no afiliados, esto es que no tienen prestaciones sociales, ni IMS, tampoco Infonavit o Fovissste

“Nosotros hicimos un gran esfuerzo y a los asalariados con otros ingresos, sí pudimos acreditarles esa diferencia, a través de buscar estos comisionistas, a la mejor que están dados de alta en el Seguro Social, pero tienen estos ingresos extra. Te digo por ejemplo algo de servicio: algún mesero, a alguien que trabaje en alguna gasolinera, alguien que tenga un ingreso fijo, pero que adicional tenga ingresos a través de propinas, a través de otros ingresos que pudiéramos acreditar”, precisó Marisol Nicolás.

La funcionaria reconoció que es más complejo buscar integrar a estas economías los que hoy no tienen relación con el banco.

“Yo creo que ahí está el gran reto, y tienes razón es la población que justo deberíamos de apoyar más, a través de los institutos que buscan y tienen necesidades de vivienda”.

Por su parte, Ricardo García Conde, Director Ejecutivo de Citibanamex no obstante aseveró que los no afiliados no representan el problema, pues tienen cuenta con el banco o tienen forma de presenter comprobantes de ingresos.

“La discusión esta entre la economía formal y la economía informal, es decir, en este país sin importar el nivel de ingresos, quien este dado de alta en el Seguro Social o tenga una cuenta bancaria, se vuelve legible para un crédito hipotecario, si es un trabajador, asalariado o aparece en el Infonavit, en el Fovissste; el problema dijo es la informalidad los que no están dados de alta fiscalmente y por supuesto, tampoco abren una cuenta bancaria.

“Si trabaja por su cuenta y tiene una cuenta de cheques, a través del cual sus flujos se muevan, los bancos, a través de cuenta de cheques y en base a eso, podemos inferir un ingreso, y lo hacemos con bastante exactitud. Evidentemente lo que no pasa por la chequera, pues no lo vemos, pero lo que pasa por la chequera, es una prueba fehaciente de ingresos y sobre eso te préstamos. Esas personas tienen la capacidad de obtener un crédito. Aquí lo que nos queda, es la informalidad. La gran pregunta es ¿si estas personas, no pueden acceder a un crédito por su situación de informalidad? Por otro lado, tenemos un montón de esfuerzo de inclusión financiera en donde puede incorporarse. La desventaja de esto, es que tienes que estar en el Registro Federal de Causantes, tienes que existir fiscalmente, y en el momento en que una persona exista fiscalmente y tenga una cuenta de cheques, se vuelve elegible para un crédito hipotecario”, precisó.

García Conde puntualizó que el tema se agrava con la población que tiene ingresos bajos y además aspiran a una vivienda, que no se construye porque es económica; “…es un tema distinto, pero la elegibilidad para un crédito está resuelta para quien tiene una cuenta de cheques”.

Gregorio Sánchez de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) reflexionó sobre la inclusión de la informalidad y lo atribuyó a falta de voluntad tanto de los bancos como del propio gobierno.

“Hay que hacer un tipo de análisis, mesas de trabajo. También hay mucho mito urbano sobre la informalidad de que son malos pagadores; pero en realidad son excelentes pagadores. El que se dedica a la economía informal está dedicado a pelear su recurso del día a día.

“Creo que falta el análisis, propuestas por parte de nosotros aquí hay expertos, y saben perfectamente en este tipo de economías o en cualquiera, que en cuanto más enganche des, es inversamente proporcional a que tienen menos probabilidades de incumplir. Normalmente si das un 30% de enganche, prácticamente tienes casi casi asegurado el comportamiento del crédito. Entonces yo creo que vale la pena que apoyemos el own value para este tipo de economía”, propuso

Por otra parte, Roberto Gándara de Banorte se refirió a lo complejo es confiar en el potencial cliente al que solo se le pregunte ¿cuánto ganas? ; pues la medida no ha sido muy asertiva y propuso enfocarse a nuevos targets.

“Hay que verlo en nuestros vecinos del Norte, muy avanzados y demás, pero cuando empezaron a sacar producto de ingreso “No aclarado”, esa parte sí es muy peligrosa”.

Además se refirió a que como parte de los nuevos segmentos son los millennials, y representan un atractivo para la banca .

“Para ellos hay que ser más portables. Ellos dicen: -si hoy quiero vivir aquí en México, mañana quiero vivir en Monterrey y pasado mañana me voy a San Miguel-, ¿cómo podemos hacerle la banca para irlos acompañando en esas necesidades y que no sea tan complejo el tema de una hipoteca?.

“Creo que puede ser algo interesante, acompañado también de la nueva forma en la cual la gente está buscando propiedades, está buscando opciones de financiamiento y demás. La pandemia nos enseñó cómo la gente está educándose más en línea. Y cómo tendríamos que acompañar a los clientes en su viaje para comprar una propiedad y para poder dar una hipoteca”, explicó.

Por cierto

El índice de confianza del consumidor es un indicador económico que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución del estado en general de la economía, y sobre su situación financiera personal.

Tendremos que ver cómo avanza o más bien retrocede este índice ya que en las últimas semans observamos justo como va en descenso.

Así las cifras desestacionalizadas reportadas por el INEGI y Banco de México en diciembre de 2021 señalan que este Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) presentó una disminución mensual de 1.5 puntos.

A esta respuesta se suma el encarecimiento y efectos de la inflación. Y ya se suma también el alza en las tasas de interés, el encarecimiento del costo del dinero.

Es una verdadera crisis que saca a flote el carácter de los mexicanos buscando cómo sí seguir adelante y cumplir con sus retos, sus compromisos y metas primero de sobrevivir, luego de sostener a sus familias y sus negocios.

