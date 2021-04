• Vienen nuevas tasas y productos del Infonavit en mayo

Por Mariel Zúñiga

Ayer el Infonavit presentó la primera Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del primer trimestre 2021 con el objetivo de dar a conocer información sólida sobre las necesidades y perspectivas de los trabajadores afiliados y de generar información de valor para el mercado hipotecario.

Pero antes de hablarte de la muy interesante y oportuna encuesta déjame platicarte lo que mencionó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit acerca de las nuevas tasas y productos que se presentarán en breve:

NUEVAS TASAS DE INFONAVIT EN MAYO

Para mayo el Infonavit presentará nuevas modalidades de crédito, pero lo relevante es también Nuevo esquema de tasas de interés que sustiuirá, cambiará de alguna manera el conocido como “subsidio cruzado de tasas” donde los que tienen más ingresos pagan más altas tasas (12%) para apoyar a los de menores ingresos con menores tasas.

Así, el director del Infonavit precisó que tras ajustes internos obsevan un scenario viable que impulsará a la vivienda y también ayudará a la recuperación económica apoyando el acceso de las familias al crédito en mejores condiciones.

“… nosotros estimamos que este año vamos a poder presentar un esquema diferenciado de tasas, que es lo que presentaremos en mayo una vez que se hagan todos los ajustes que estamos haciendo de manera interna…”

Así reiteró que a partir de mayo el Instituto presentará nuevos productos y con diferentes tasas, plazos y condiciones en general.

“Y eso es efecto de lo que se verá en el Infonavit a partir de la reforma que se promulgó en diciembre y que nos obligará a hacer distintos productos de crédito, distintas modalidades, tendremos que observar distintas tasas, distintos plazos, distinto todo, y eso es algo que es importante que ustedes como analistas del Instituto, que están siguiendo todo el tiempo que hacemos tengan en cuenta”.

Martínez Velázquez reiteró que el Infonavit va a pasar de ser una institución monoproducto, que era un producto hipotecario único y cambiará que todo lo demás (diferentes productos) se tenían que hacer por fuera, “porque no podía fondear, no podías dar créditos subsecuentes con cargo al Fondo”, dijo y agregó:

“Entonces, toda la dinámica que ustedes conocieron se va a ir cambiando completamente, porque ahora nosotros podemos dar créditos subsecuentes con cargo al mismo Fondo, ya no va a haber limitaciones de utilización de la Subcuenta.

…¿Por qué el Mejoravit, por ejemplo, se tenía que hacer con entidades financieras’ era precisamente para no quitarle el derecho al trabajador después de ejercer un crédito para adquirir una vivienda; pero todo eso ya no es necesario”.

En resumen, precisó que ahora una gran variedad de productos de crédito para adquirir, autoconstruir, mejorar, etc la vivienda se harán con cargo al propio Infonavit.

Esto, lo resaltó, sin que el Instituto falte a su comrpomiso de pagar las pensiones…”de tal manera que podamos seguir pagando la pensión a quienes no sacan un crédito, que eso es un mandato legal, eso no lo podemos descuidar.

“De hecho, esa es el ancla por la que el Instituto debe de mantener la salud financiera, porque no sólo tenemos responsabilidad en dar crédito en la parte de vivienda, sino tenemos una responsabilidad en la parte pensionaria”.

NUEVOS CRÉDITOS CON FOVISSSTE

Se le preguntó al Director si lanzará un Nuevo cofinanciado o trifinanciado con Fovissste para la autoconstrucción y contest afirmativamente.

“…precisamente uno de los objetivos era primero tener, el año pasado que sacamos el individual Infonavit-Fovissste, y ahora es también ir con otros tipos de créditos, y uno de los que traíamos en puerta era el cofinanciado; bueno, es que cofinanciado, o sea, Fovissste-Infonavit-banca, entonces no sea co o sea trifinanciado o no sé cómo llamarle, pero la idea es precisamente trabajar en eso.

“El sistema que hicimos con Fovissste para la originación del crédito individual nos sirve mucho, porque eso ya nos permite reducir los trámites y vueltas que tiene que dar el trabajador, y esa es la base para construir hacia adelante más temas cofinanciados”.

Así reiteró que los nuevos productos que traiga en cartera Fovissste, se potencializarán sobre todo el uso de la Subcuenta y que se haga realidad la portabilidad de la Subcuenta.

“… porque, aunque existe la portabilidad de la Subcuenta entre trabajadores del sector público y privado, si no se dan los mecanismos de utilización real de ambas cuentas, la portabilidad es letra muerta”, advirtió y reiteró: “Entonces, precisamente el objetivo del convenio con Fovissste era enfocarnos al tema de la portabilidad real, efectiva de las cuentas del ahorro”.

LA NUEVA ENCUESTA DE INFONAVIT

Allí Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto y Oscar Vela, subdirector de Planeación y Finanzas presentaron el documento que identifica el tipo de product que le interesa a los derechohabientes del Instituto. Y resaltó por ejemplo que el 58% mostró interés en adquirir un crédito para compra de vivienda; 56.6% para construcción en terreno propio; 55.3% para compra de terreno y 52.7% para remodelar su vivienda.

Otro dato relevante de esta primera medición, correspondiente a los periodos del cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021, es que el promedio de los encuestados señaló que probablemente no solicitará un crédito en los siguientes 12 meses. Y resaltó que los trabajadores con ingresos de entre 3 y 5 salarios mínimos son quienes manifiestan las mayores expectativas de solicitar un financiamiento para adquirir vivienda o terreno en el corto plazo.

Interesante que para este propósito se construyó un Índice sobre la Intención de Adquisición de Vivienda en México. El cual en resumen se mostró positivo (con 68 puntos) con respecto a la expectativa de los derechohabientes para mantener su empleo en los siguientes 12 meses.

¿Y el outsourcing?

Pues tendrá un impacto posiitvo en el Infonavit, dijo Carlos Martínez.

Pues estos cambios en subcontratación laboral generarían al Instituto una recaudación adicional de las aportaciones patronales por 2,835 millones de pesos en el primer año, siendo conservadores, señaló y estimó que conforme a datos del IMSS actualmente hay 860 mil trabajadores en condiciones de subvaluación laboral, esto es con salario menor al que reciben, lo que se podría corregir para que incluso puedan solicitar crédito al Infonavit.

POR CIERTO

¿Viste que México y Argentina pidieron al FMI alivios de deuda para países de ingresos medios?

En un comunicado conjunto los gobiernos de Argentina y México, miembros del G20, señalaron que los países de ingresos medios se encuentran “olvidados” entre las naciones ricas y pobres, pese a representar 75% de la población mundial y 62% de la población en situación de pobreza.

Sólo cabe anotar que este recurso ya existe y se echó a andar justo por la pandemia desde hace un año. Así que la petición llega después de…

