Columna En Concreto 7 de diciembre

Por Mariel Zúñiga

Foto:bimsareports

Hemos expuesto en los diferentes espacios y foros de En Concreto que actualmente se evalúan los proyectos inmobiliarios prospectados para iniciar y algunos –muy pocos- han iniciado la reconversión; se analiza también la reconversión al estilo de América Latina

Dicen que “el mal de muchos es consuelo de tontos”, pero lo cierto es que la reconversión de inmuebles es un tema de actualidad que al menos se lleva a cabo en varios países de América Latina.

Y es que al decir de arquitectos,urbanistas y expertos del sector no hay otra fórmula para lograr la ocupación de los inmuebles, además de que hay una fórmula con probado éxito que es el realizar conjuntos con usos mixtos. Éstos se han ejecutado en las últimas décadas y son la fórmula que asegura el máximo uso de los espacios, aún con la pandemia que ya lleva cerca de un año nueve meses (desde marzo 11 del 2020)

En CDMX se evalúan 19 proyectos inmobiliarios

En plática de #EnConcretoContigo con Rafael Gómez nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital del país, el funcionario informó que actualmente este programa contempla 11 corredores de la Ciudad de México, y que al momento se encuentran en proceso de evaluación 19 proyectos en los que próximamente iniciarán obra. Sin embargo, destacó que dos desarrolladores no se encuentran convencidos de la viabilidad del proyecto.

El programa de los 11 corredores ha estado pendiente, pues se esperaba que desde noviembre pasado –al decir de directivos de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)-, no obstante, el titular de la Seduvi dijo que este llamado “Programa Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente” no ha detonado del todo; de hecho, reconoció hay Resistencia a construir vivienda llamada hace un par de años “asequible”, esto reconociendo el derecho de toda persona a tener acceso a una vivienda. Pore so vivienda asequible que tiene el propósito de estar bien ubicada y tener un precio menor a 1 millón de pesos, lo cual implica gran matemática para construirla en la Cdmx.

Así, lo que propone el funcionario es otorgar facilidades a los desarrolladores que tenían el reto de comprometerse a edificar 30% de su inventario en vivienda asequible, por debajo de un millón de pesos de venta.

En la entrevista precisó que ahora, se les apoyaraá para junten ese 30% en diferentes inmuebles, en diferentes proyectos para facilitar el lograr el objetivo de la autoridad al que está invitando a los desarrolladores.

“Lo que necesitamos es intercambiar información con los desarrolladores, porque no necesariamente tiene que hacer la vivienda asequible dentro del mismo proyecto, como parte de un proyecto pueden tener un proyecto para vivienda del cajón que ellos venden y otro en un predio complementario para vivienda que complemente este 30%, en el mismo corredor o las colonias aledañas de este corredor”, precisó Rafael Gómez, titular de Seduvi.

Por cierto

No obstante, seguimos viendo que sólo dos edificios de oficinas se están reconvirtiendo en Paseo de la Reforma en la Cdmx. Los desarrolladores inmobilarios aún analizan la conveniencia de hacer este proceso.

Hoy platicaremos en facelive #EnConcretoContigo con Héctor Tellez, presidente de la ADI quien expondrá su punto de vista y proyectos por realizar. También hablará de los requisitos que piden a las autoridades del país para aterrizar la inversión que es detonante de miles de empleos y parte de toda una cadena de inversión y beneficios para la economía y para la población en el país.

