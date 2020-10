*Línea III de Infonavit, verdadera opción para derechohabientes y empresas

La línea III, conocida como paquete de línea III para construcción de vivienda integral de Infonavit es una verdadera opción para que los trabajadores puedan hacerse de su casa y también representa una alternativa para las empresas desarrolladoras y constructoras de vivienda.

No sabemos si la van a modificar, ni cómo. Si serán cambios a corto o mediano plazo ni si serán para perfeccionarla pero hoy por hoy en algunas entidades donde funciona como Nuevo León ya representa el 21% de los créditos hipotecarios y tiene gran potencial en otras entidades como en San Luis Potosí donde lo aplica el único Organismo Estatal de Vivienda que es el Instituto de Vivienda de San Luis (Invies) a cargo de Janeth López. Y que debería ser un ejemplo a seguir también para estos organismos agrupados en Conorevi.

No obstante, cifras oficiales indican que apenas representa el 2% en el país. Está subutilizado y tiene gran potencial, afirmaron los expertos.

Ayer platicamos en nuestro espacio en vivo por la mañana #EnConcretoContigo con autoridades, desarrolladores y banca y todos dijeron estar preparados para impulsar Línea III de Infonavit. Es más directivos de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) propusieron ampliar la información disponible en la página del Instituto y en otras afines las propias páginas de Canadevi y de las Direcciones Sectoriales, por ejemplo, pues coincidieron en que hace falta información hacia el trabajador al respecto.

Lo cierto es que no se utiliza en todas las entidades, no todos los trabajadores la conocen ni tampoco es bien utilizada por los desarrolladores de vivienda.

*Representa sólo 2% de la producción de vivienda nueva

Betsabé Romero, Gerente técnico operativo en la Dirección Sectorial de los Trabajadores (DST), explicó que el programa apoya a los trabajadores por sus condiciones y requisitos y favorece a los de bajos salarios, al darles una buena opción para construir su vivienda en un lote de su propiedad.

Explicó que el modelo impulsa la construcción de vivienda económica y accesible, pues está destinada a trabajadores que ganan menos de cuatro UMAS, en particular de 2.6 hacia abajo (6,500 pesos al mes).

Romero destacó que la Línea III surge de una necesidad, sin embargo, hoy en día representa solo el 2 por ciento de la producción de vivienda nueva por lo que es necesario que crezca por su beneficio social.

El vicepresidente de Canadevi, Jorge Guajardo afirmó que este esquema puede contribuir a completar la metad del Infonavit de 500 mil créditos para este año, ya que le faltan alrededor de 180 mil.

Guajardo explicó que la Linea III cuenta con un supervisor adicional que es el trabajador, ya que estará al pendiente de la construcción, además de que hay interés genuino de los desarrolladores por integrarse a este programa en apoyo a la promoción del sector de los trabajadores.

Marco Antonio Salazar, presidente de Canadevi Nuevo León, platicó que después de descartar “los mitos” sobre la Línea III esta promueve, con características diferentes a la Línea 2, la atención a una necesidad distinta.

Señaló que tiene una complejidad al momento en el que el desarrollador tiene que vender el terreno y el derechohabiente contrata a esa misma empresa u otra, para que le construya su casa, pero una vez que lo entiende, se avanza en el proceso.

Resaltó que este esquema –que en su opinión es más eficiente en paquete- ya representa alrededor del 21 % del total de los créditos hipotecarios en Nuevo León

Janeth López, directora del Instituto de Vivienda de San Luis Potosí -único organismo estatal de vivienda que actualmente trabaja con Línea III-precisó que se enfocan a trabajadores que tienen ingresos de 1 a 4 UMAS, realizan licitación y cuentan con terrenos con infraestructura. las viviendas que construyen tienen un costo de entre 350 mil y 400 mil pesos y precisó.

Destacó que en dos años han hecho 350 viviendas en un primer bloque con un monto de 120 millones de pesos y ahora van por mil 900 viviendas que están en el proceso de autorización.

LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Gregorio Sánchez, director Corporativo de Negocios de BIM, resaltó que el esquema está dirigido a derechohabientes jóvenes.

Comentó que a diferencia del desarrollador que hace Línea II tradicional, tiene que adquirir el crédito puente de alguna institución, y en Línea III, el recurso viene del crédito del derechohabiente.

Expuso que en ambas líneas, no hay diferencia en cuanto al producto que se ofrece, pues los desarrolladores hacen productos muy buenos.

Comentó que es preferible que haya muchas opciones para ejercer el crédito, “esperamos que este cierre de trimestre sea favorable y exitoso”, pues “pegando tabiques también se hace patria y nosotros financiemos esos tabiques”.

Y Luis Ángel Mecinas, director Corporativo de Crédito y Área Técnica de BIM, dijo que el Banco Inmobiliario Mexicano supervisa en estos momentos 450 proyectos, “es el año que más dictaminaciones hemos hecho”.

Dijo que el esquema se ve muy alentador, a medida que se vaya difundiendo, se irán ajustando puntos, ya que puede ser un programa muy exitoso para los desarrolladores. Resaltó que hace falta mayor difusión para los derechohabientes del Infonavit.

Ayer se presentó lo que se puede interpretar como lo recuperado del Programa de Infraestructura que representa una inversión mucho, pero mucho menor vs la comprometida el año pasado

A las 8 de la mañana el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció 39 proyectos de inversión con la IP por un monto de 297 mil 344 millones de pesos de inversión acumulada.

Así, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó un plan de reactivación de Infraestructura, con el cual, dice, se mandó un mensaje de unidad.

Este primer paquete de 39 proyectos de inversión en infraestructura anunciado por el Gobierno Federal y la Iniciativa Privada generará entre 185 mil y 190 mil empleos, estimó Jorge Nuño Lara, titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda.

“Sí representa apenas poco más del 1% del PIB y conforme los proyectos pasen de oportunidades a proyectos ejecutables se van a ir anunciando y poco a poco van a ir acumulando los puntos que se necesitan al 25%”, apuntó en conferencia matutina.

Nuño Lara indicó que los 39 proyectos anunciados en Palacio Nacional deberán estar en ejecución a más tardar 2021 y que con los paquetes subsecuentes se logrará alcanzar la meta del 25% a finales del próximo año o en el primer trimestre del 2022.

