Columna En Concreto 31 de agosto

Hoy quiero recordar la importancia de los créditos hipotecarios. Dice el dicho “no hay major crédito que el que te dan” y también afirman que el major momento de comprar tu casa (depa, condominio, etc) es cuando lo quieres hacer. Los tiempos y las ofertas cambian, pero en la actualidad resalta la gran gama de créditos que existe.

Hoy ya subieron los precios de las casas… seguirán subiendo. Pero también se incrementarán los créditos hipotecarios en número de oferta y en costos. Las tasas bajas que hemos vivido desde 7.50% se incrementarán posiblemente un punto porcentual o más. No demasiado porque la inflación y los incrementos del Banco de México tampoco indicant una crisis de per se, pero en cambio es diferente si hablamos del aumento de los costos de materiales de construcción, en particular los importados como el acero y los básicos como el cemento.

Pero, hoy en día la verdad es que esperamos una mayor oferta y participación de la banca de desarrollo que aún no percibimos. La semana pasada en el Foro Universitario Wendy Nieva Pérez, DGA de Promoción de Negocios de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) justo resaltó la importancia de la Banca de Desarrollo como pieza “fundamental para avanzar al rumbo correcto, ya que como herramienta, se vuelve detonador de políticas públicas”. Y entonces agregó que están trabajando. Así lo mencionó

“Tenemos que irnos moviendo en los nuevos retos que se van presentando”, añadió. En su momento Patricia Mijares también de SHF en su área de “Sustentabilidad” también resaltó que están trabajando e impulsando estos créditos. Quizá los tiempos no coinciden, pero necesitamos que hagan más visible la oferta de SHF y también su progreso. Ojalá se transparente y también conozcamos el monto y número de apoyos hacia desarrolladores que detonan la vivienda sustentable.

La verdad es que la banca de desarrollo en esta administración no ha lucido.

¿QUÉ HAY CON LAS NUEVAS GENERACIONES?

Pareciera que millennials, centenials y demás nuevas generaciones no buscan créditos hipotecarios ni vivienda porque les interesa más rentar, viajar, trabajar cerca de donde tengan movilidad y convivir en zonas céntricas de las ciudades.

Ahora las recientes encuestas revelan que sí les interesa todo, incluido comprar casa y hacer patrimonio.

También en el Foro Universitario de la UNAM y Gpo En Concreto de la semana pasada Gonzalo Palafox Rebollar, director de Producto y Desarrollo de Negocios de la Banca Hipotecaria de CitiBanamex, ratificó esta tendencia. Afirmó que más del 50% de las decisiones financieras son tomadas por las nuevas generaciones, como los millennials, y que la mayor parte de la población bancaria son personas de 29 años.

“Es un mito que los millennials no quieran comprar casa, lo que cambia es cómo y en qué momento lo deciden”, puntualizó. Además, comentó que las nuevas generaciones toman créditos y compran la casa que ahorita les sirve y si tienen necesidad de crecimiento o traslado, la venden o cambian.

Al respecto el Académico de la UNAM, Arq. Gustavo Romero Fernández respondió que solo se habla de los millennials que tienen ingresos altos y este es un porcentaje pequeño pues hay una gran cantidad de jóvenes que solo podrán acceder a rentas.

Opinó que solo el 20% de la población mexicana tiene acceso a financiamientos y proyectos de sustentabilidad.

Y se sumó a la demanda en general de muchos actors participantes en el Foro Universitario para que la banca participle más en el financiamiento a vivienda sustentable y, por supuesto hacia segmentos de la población que requieren créditos hipotecarios, pero hoy por hoy no califican. Así Romero Fernández dijo a los directores bancarios que mientras no cambie la situación de ingresos y políticas sociales, algunos sectores no tendrán posibilidades más que acceder a situaciones precarias. “Se tiene un discurso de que estamos haciendo muchas cosas, pero no sirve si no se resuelve esto”, finalizó.

PREGUNTA

Opina: Los aumentos sigue en la vivienda ¿Ya te animaste a comprar o piensas en major rentar casa o depa?

