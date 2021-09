• La previsible reacción de Banxico con las tasas de interés

Felicitaciones a Esphabit por su 30 aniversario

y al Cam-Sam por el 8º Congreso que hoy lleva a cabo

Por Mariel Zúñiga

Foto: altonivel.com.mx

Mientras por un lado dicen “ahí viene el lobo” esto refiriéndose a la reacción del incremento de las tasas de interés (todas, incluyendo los créditos hipotecarios, tarjetas, etc) esto ante la constante de la inflación superior a las expectativas de todos los países, por supuesto también de México (donde se ubicó en 5.87%, el reciente reporte casi llegando el temido 6%) y, por otra parte “el remedio” que se aplicará que es el incremento de tasas por parte de los bancos centrales, como es el caso de la señal que ya emitió la Reserva Federal de Estados Unidos y, por adelantado aquí en México el Banco de México (Banxico), una advirtiendo que es tiempo de subir tasas; el otro ya las subió hace un par de meses.

(Banxico decidió, por mayoría de sus miembros, aumentar la Tasa de Interés Interbancaria a 4.50%; es decir, 25 puntos base, con efectos a partir del 13 de agosto de 2021. Representó su nivel más alto en casi un año)

Ahora la disyuntiva es que si se confirman, -como ha sido- que los aumentos de la inflación en México continúan en estos niveles, entonces se confirmarán también las medidas de restricción monetaria adicionales por parte de Banxico. Esto representará el fin del período de las tasas bajas y comenzará el ciclo de alza de tasas de interés continua.

Pero ante este escenario

¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD PARA LOS CRÉDITOS?

Pues hay que considerer que el fin de semana pasado en “Simposio de Financiamiento a la Vivienda 2021, el sector hipotecario y de la construcción como parte de la reactivación económica”, organizado por la Asociación de Bancos de México y concretamente por Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario expuso otra añeja constante: el reto que representa para la banca (y para todos los Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) y para el gobierno federal y para los 3 niveles de gobierno) attender a los llamados no afiliados, que representan el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Aquí, dijo Margain Pitman, hay una oportunidad y segmentos no atendidos sobre todo en la parte de ingresos más bajos, en lo que tiene que ver con percepciones de entre 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos.

“Creo que ahí hay una fuerte oportunidad y donde hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, pero necesitamos encontrar soluciones que permitan ser de amplia escala”.

Afirmó que se pueden revisar diferentes opciones, pero la realidad es que se requiere ampliar la base del otorgamiento de créditos hipotecarios, sobre todo a toda a la población que no tiene acceso a estos.

Aquí dejo la reflexión para constatar en breve cómo en esta administración se atiende a los no afiliados.. o no se les atiende.

POR CIERTO

Por otra parte, la directora de Telecomm se le anticipó en dar la noticia a Infonavit, pero el caso es que a partir de septiembre este servicio de pagos de los créditos Infonavit está en las más de mil 750 sucursales Telecomm (Telecomunicaciones de México) en todo el territorio nacional presentando su estado de cuenta en las ventanillas donde recibirán un comprobante por el pago realizado.

La directora de Telecomunicaciones de México (Telecomm), Rocío Mejía Flores, y el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, darán a conocer este jueves, 30 de septiembre, el trabajo en conjunto que inician ambas instituciones a favor de la ciudadanía.

Felicitaciones por su 30 aniversario a Esphabit

Un gran aplauso de reconocimiento a la labor de Alejandro Vargas Barroso, su fundador y director…

Y Hoy se está llevando a cabo en el Cam-Sam el 8º Congreso del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, “Arquitectura y Planeación. Estrategias para

la Unión, Inclusión y Prosperidad en la Ciudad”.

Esto en el marco del “Día Nacional del Arquitecto”

¡Felicidades a su presidente Arq. Honorato Carrasco; muchas felicidades a todos los arquitectos y mucho éxito!!

