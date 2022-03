Columna En Concreto 3 de marzo

• Reconsidera el mercado inmobiliario

El reto es reactivar al mercado inmobiliario en su totalidad, pero para todos los conocedores lo evidente es la afectaciónque continua en el sector oficinas (corporativo) en ciudades particularmente como la de México en donde la sobreoferta ya existía antes de la pandemia y que con la contingencia se exacerbó hasta llegar al 10% de la oferta total, esto es casi 1.7 millones de metros cuadrados. Mucho! Y a la cual todavía no se le haya salida. Hay soluciones parciales e invitaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para reconvertir los edificios ya en existencia.

No obstante, éste no es un proceso fácil, incluso puede ser tardado y costoso. Y si no tiene estudios de mercado es ocioso.



En otras ciudades no es igual, pero en otras tantas del país también se vive este conflicto.



El Segundo mercado afectado fue el de centros comerciales, allí expertos como Juan Flores director de de Markert Research de Newmark el reto para los desarrolladores es volver a hacer atractivos los centros comerciales e inviter a regresar a las personas e incluso para que vuelvan a comprar además de disfrutar de los espacios que les brindan seguridad y opciones recreativas.



Y es que las ventas del comercio electrónico que llegó para quedarse, crecieron durante la pandemia 81% mientras que las ventas directas en los centros comerciales se disminuyeron drásticamente por las medidas ante el Covid.



Ramos dijo la semana pasada en el Encuentro Líderes de la Industria organizado por GRUPO EN CONCRETO y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que México es el país con más centros comerciales de América Latina (una de cada tres de la región) y que, aun considerando las densidades, el promedio nacional es más o menos de 23 metros cuadrados por cada 100 habitantes, sin embargo en Estados unidos es de 220 por cada 100.



La solución es que los centros comerciales se conviertan en cuanto a centros de entretenimiento, de abasto de servicios y modelos que atraigan a la gente.

Por su parte, Ma José Fernández, directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) precisó que el impacto del cierre de centros comerciales de asociados ADI (más de 30 Centros Comerciales) en la CDMX se reflejó en:pérdida en ventas de las tiendas de 25 mil millones de pesos y pérdida para el gobierno de hasta 5 mil 500 millones de pesos en recaudación (IVA e ISR).



Apuntó que actualmente los socios ADI consideran que tienen una tasa de ocupación del 85% y que las ventas han incrementado respecto al inicio de la pandemia, pero aún no se alcanzan niveles pre-pandemia.

NUEVOS PROYECTOS

Foto: animal gourmet

Qué gusto poder anunciar nuevos proyectos como el presentado anoche de #LaSantaVid en San Miguel de Allende emprendido por Inoba Desarrollos, empresarios con gran experiencia que además están trabajando en Querétaro, entre otras plazas como Jorge Carbonell; Jesús Domínguez y Jorge de Jesús Ramírez, entre otros.

Un proyecto sin duda muy atractivo para nacionales y sobre todo para extranjeros que quieren experimentar un nuevo estilo de vida con viñedos, caballos y productos orgánicos generados en su propia granja. Con varios diseños de vivienda que pueden emprender a partir de que compren su terreno.



Se antoja! Ahora empieza, ya veremos cómo avanza en los siguientes meses.



La próxima semana les hablaremos del panorama de los parques industriales, que sigue bien, caminando y a la expectativa también…



Mientras tanto seguiremos observando los debates importantes en el país y también los avances en el escenario bélico de Rusia vs Ucrania y el mundo.

