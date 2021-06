• Tendencias consolidad a la vivienda media

Sobre Tren Maya y sus cuestionamientos; y el controvertido incremento de las remesas

Por Mariel Zúñiga

En este tiempo claramente la industria se definió por construir y comercializar la vivienda media, y en la industria intervienen también los bancos, proveedores y otras organizaciones.

El gran pendiente sigue siendo cómo construir vivienda de interés social porque ya no hay condiciones para edificarla y ya no representa un negocio atractivo; pero la demanda creció en ese segmento.

Los diferentes analistas consultados y entrevistados por #EnConcretoContigo coinciden: el segmento medio de vivienda se apuntala como el principal en cuanto a la demanda para el segundo semestre de 2021, por una vinculación a tasas de interés más accesibles (esto es créditos disponibles), precios con mayor nivel de accesibilidad y oferta hasta ahorita suficiente.

Algo que me llamó la atención fue que el vocero de Propiedades.com indicará que ya es el 60% de mujeres vs el 40% de hombres los que deciden sobre cómo, dónde y qué vivienda comprar o incluso rentar.

Interesante transformación del mercado.

Pero también es cierto que tanto se están enfocando en esta vivienda que ya empiezan a surgir los problemas: por ejemplo la escasez de terrenos apropiados con servicios, vialidad, etc etc.

“Y aunque ese segmento tiene hoy problemas para encontrar terrenos o espacios para seguir edificando, la demanda se da principalmente para la conformación de hogares y movilidad residencial por parte de las familias”, aseguró Leonardo González Tejeda, analista Real Estate de Propiedades.com.

Así también hace unos días, Marisol Becerra analista de la Consultora Tinsa explicó que las ventas más o menos han seguido esta tendencia:

“El comportamiento de las ventas del trimestre actual respecto al 1T2020 fue de 7.1% para los segmentos de interés social, 8.3% Media, y -15.6% para Residencial y Residencial Plus”.

Así, siguen rezagadas las ventas y tomas de decision para comprar vivienda de más alto precio, y no es por falta de recursos, en realidad es porque no deciden porque observan diferentes elementos que les generan poca confianza, incertidumbre. Y esto lo han expresado diferentes analistas y consultores.

Y para conocer a detalles las zonas dónde se realizan las ventas, aquí algunos detalles expresados por la consultora.

Aquí sobre CDMX:

“La mayor concentración de proyectos se presenta en las zonas Poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán, Huixquilucan, Naucalpan y Jilotzingo), y Sur (Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan); con el 66.8% del total de desarrollos activos al 1T2021”

Y aquí algunos datos en el Estado de México:

“En volumen de ventas, la Zona Norte (Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Acolman, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan , Melchor Ocampo y Atonilco), participa con el 47.5%, con 2,483 unidades vendidas al 1T2021, siendo también la zona que concentra el mayor stock, enfocándose principalmente en los segmentos bajos”.

¿Qué esperar? La famosa alerta de que subirán los precios y de parte de los créditos hipotecarios que se acabarán las bajas tasas.

Pero ahora que acabe la veda electoral conoceremos de parte de Infonavit sus nuevas tasas y de parte del Fovissste, seguro avances en nuevas modalidades y la suma de nuevos jugadores con sus créditos

Por cierto

Se reportó el repunte de las remesas (este punto lo trataremos próxima semana porque es cuestionable y controvertido)

Y, por otra parte se sigue hablando del Tren Maya y sus beneficios, aunque sus costos aumentaron y se asignen tramos y administración a las Fuerzas Armadas…

El megaproyecto del gobierno federal para el transporte de pasajeros y carga a través de la Península de Yucatán, mejor conocido como el Tren Maya, será financiado por medio de un esquema de inversión mixta en las que 10% quedará a cargo de las autoridades gubernamentales y el 90% a las empresas privadas a las que se les adjudiquen los contratos mixtos de inversión.

En principio se dijo que el costo total de la obra será entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos. Sin embargo, este año, el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, consideró que el costo podría elevarse a 180 mil millones de pesos debido a diversos cambios realizados, más no por falta de planeación, lo que representa un ajuste de 30%.

Si bien desde que se anunció la obra la iniciativa privada del país ha alzado la mano para que se les contemple en la construcción, quienes hasta ahora construyen los primeros cuatro tramos del Tren Maya, son Mota Engil México, Operadora Cicsa, GAMI e ICA , las cuales se agruparon a fin de lograr adjudicarse uno de los dos segmentos del tramo 5, sin embargo se decidió diferir las propuestas presentadas toda vez que su construcción correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El argumento de las autoridades es que la asignación de las obras a elementos del ejército, “permitirá tener ahorros significativos ya que no se generarán cargos por financiamiento o por utilidad”.

