Columna En Concreto 3 de febrero

• Alta inflación; bajo crecimiento…

• Sólo buenos deseos para el PIB

• #ViajandoEnConcreto #FacebookLive 15 hrs

•

• Por Mariel Zúñiga

FOTO: El Economista

Hoy hablemos de los buenos deseos vs la realidad.

En nuestro país hay buenos deseos de los mandatarios y también nuestros para que la economía se recupere y crezca; pero la realidad se impone.

En la falta de crecimiento económico y el detonamiento de la inflación hay factores externos e internos que influyen para determinar la baja en uno y la alza en otro.

Así, el debate entre los analistas coloca apenas en un 2 por ciento rebasado el crecimiento del PIB para este año. Hablan del 2.20%. Esto después de que en 2021 se llegó al 5%, mucho menor a lo necesario para recuperarse de la caída de más del 6% en 2020 por la pandemia.

De hecho la propia encuesta del Banco de México, así lo ubica. Es un crecimiento que no alcanza a generar derrama de bienestar. Que no es suficiente para que los mexicanos se recuperen de la situación que sufren económica y de empleo, incluso más exacerbada a partir de la pandemia.

Con este escenario las previsiones de los analistas indican que el próximo 10 de febrero Banxico volverá a elevar las tasas.

Incluso prevén que la Junta de Gobierno del banco central eleve hasta 50 puntos base estas tasas de referencia.

Y con esto tendremos que ver los efectos en el encarecimiento del dinero, en el costo de los créditos, entre otros de los hipotecarios.

La intención de los directivos bancarios es no incrementar más allá de lo que puedan pagar los potenciales clientes; pero este es su negocio y no van a regalar e dinero. Esto va a restringir a los que pueden tomar créditos

Veremos como expusimos hace unos días, qué va a pasar con la competencia entre Organismos Nacionales de Vivienda como Infonavit y Fovissste vs la banca.

Por cierto

LAS MUDANZAS, LA MIGRACIÓN

Por lo mismo, efecto del encarecimiento y de la crisis económica que vivimos, muchos optan por dejar sus departamentos o renta de sus inmuebles, incluidas oficinas.

Y, pues si pueden estar conectados, mejor se acercan a su ciudad, comunidad de origen e incluso cerca de su familia.

Así, tendremos que checar con los asesores inmobiliarios cómo va el mercado este 2022, ya que ellos apostaban a que la renta seguiría siendo un gran motor. Veremos cómo se generan estos movimientos en la balanza y si es para compensar o para cargarse hacia un lado y no necesariamente tan positivo este año.

Y si la renta se pone difícil, habrá que ver qué pasa con la compra de inmuebles, casas, departamentos, etc

Noticias del Fovissste

Esta semana hubo noticias de la liberación de 20 mil créditos del Fovissste

Para “Créditos Tradicionales” mediante el Sistema de Puntaje 2022, cuyos beneficiarios podrán iniciar sus trámites inmediatamente.

Y del Infonavit

En su reciente Encuesta reeló el ánimo y optimismo que tienen los empleadores, las empresas por la recuperación económica en el 2022

Destacan estos puntos:

-Siete de cada 10 empleadores consideraron que su situación económica regresará, en menos de un año, al estatus que tenían antes de la emergencia sanitaria por Covid-19

-9% de las empresas esperan que sus ingresos aumenten o se estabilicen en los próximos seis meses, de acuerdo con la Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México del cuarto trimestre de 2021

-Aumentó la confianza sobre la recuperación económica del país, ya que un menor número de empresas reporta un impacto negativo por las medidas de confinamiento

PREGUNTA

Opina:

¿ Cómo enfrentas la crisis económica? ¿Tienes empleo?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Hoy #ViajandoEnConcreto con Bárbara Hernández, presidenta de la Asociación de Hoteleros de la isla de Holbox

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://t.co/65OzZp268I

Síguenos todos LUNES En Concreto en @Contrareplica

¡¡¡Hasta el próximo martes!!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com