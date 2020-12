*Cierra brecha crédito hipotecario: 5% abajo vs 2019 pese al #Covid

Es relevante el dinamismo de la banca en este retador año de pandemia. Así, hoy están abiertos los bancos a la reestructura con sus clientes. Esto es importante porque si ud recuerda hace un mes el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera llamó a la banca a prestar más y a apoyar a sus clientes. Entonces Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México respondió no de inmediato, pero sí unos días después, tras deliberar con su Consejo (presidentes y representantes de otros bancos) y contestó que los que no solicitan los créditos son los clientes, porque la banca, dijo, tiene recursos.

Y en cuanto a generar un 2º programa de apoyo para aquellos clientes que no recuperaron ni su salario, ni su nivel de ingresos y que reconocen su deuda, pero no pueden absorber el pago de sus deudas, de sus mensualidades por completo, en ese momento no se generó una respuesta positiva por parte del líder de los banqueros. Tanto así que no se anunció ningún programa general a nombre de la ABM como en marzo, cuando surgió a menos de 15 días de decretada la pandemia, el programa de apoyo de la banca para diferir los pagos entre 4 y 6 meses de acuerdo a las facilidades de cada banco y a la solicitud de los clientes.

Bueno pues tras el complicado antecedente, Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM precisó ayer en entrevista con #EnConcretoContigo que los bancos sí pueden atender las solicitudes de reestructuras de sus clientes.

Es importante enfatizarlo, si ud tiene problemas para hacer el pago, vaya a su banco. No se genere problemas. Y reestructure su crédito, su deuda.

Adicionalmente a la reestructura, se puede cambiar de banco para mejorar su tasa. Así que se prevé, que en cuanto los clientes de den por enterados, optarán por cambiar de institución financiera, o sea que se incrementará la portabilidad de créditos entre un banco y otro para aspirar a llegar a la mínima tasa de interés, al mínimo pago posible de mensualidad. La inversión en esta reestructura realmente vale la pena porque se recupera con ganancias con el tiempo

“Hay muchas opciones para ayudar a los clientes, el banco llama, pero luego el cliente no contesta y no facilita un proceso de diálogo y negociación”, puntualizó y agregó:

“Lo importante es llegar a una negociación con el banco lo mas rápido posible y buscar disminuir de manera sustancial el monto a pagar, destacó el también director Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC.

Señaló que el cliente puede ampliar el plazo de su crédito o reducir la tasa de interés, incluso acceder a un periodo de gracia donde la parte de los intereses que no se pagaron, se pueden mandar al final de la vida del crédito, además de que mucha gente no sabe que tiene un seguro de desempleo

Margain Pitman dijo que el tema es buscar automáticamente una reestructura del crédito, hay un mercado de portabilidad, por ejemplo, con la posibilidad de reducir la tasa en tu propio banco o con otro.

Otra opción para el cliente es tomar un crédito de liquidez, pues en momentos como el actual, es oportuno consolidar deudas. Cuando tienes una vivienda libre de gravamen, puedes tomar prácticamente un crédito con la banca, en este caso, con HSBC, para consolidar pasivos, anotó.

CIERRE DEL PANDÉMICO 2020

Por otra parte, el Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC resaltó que 2020 será bastante positivo para la banca hipotecaria, y se espera terminar el año por arriba de los 185 mil millones de pesos en colocación, menos del 5 por ciento en términos de monto.

Resaltó que a nivel industria, en el primer trimestre se observó un alza de 6 por ciento, en el segundo la caída fue de 21 por ciento por el cierre de la economía, pero ya en el tercer trimestre se ve 1 por ciento arriba.

Comentó que en la parte bancaria, la recuperación ha sido más rápida, pues en septiembre ya se está 16 por ciento por arriba de igual mes del año pasado.

Finalmente, destacó que la iniciativa de Reforma a la Ley del Infonavit, ofrece mayor flexibilidad, por ejemplo en el manejo del saldo de la subcuenta de vivienda, en poder comprar un terreno para construir o acceder a un segundo crédito que puede ser cofinanciado.

Hay varias fórmulas que el Infonavit puso en marcha y que los propios bancos pueden seguir y aplicar como, por ejemplo #UnamosCréditos.

Veremos esta evolución.

Aunque la IP lamentó el anuncio por twitter del Presidente sobre la salida de Alfonso Romo, lo cierto es que también se cuestiona su eficiencia como interlocutor entre el sector privado y el gobierno. Muchos afirman que no tenía margen de maniobra y no le hacían caso…

Y por la mañana el Director de Infonavit presentó en la mañanera avances ye status de la vivienda (ahora sustituye un tanto con sus reportes lo que hacía Conavi directamente en otros años) y como muestra aquí estas láminas

DIAGNÓSTICO DE LA VIVIENDA EN MÉXICO LOS APOYOS NO LLEGARON A QUIENES MÁS LO NECESITABAN

¡REPORTA INEGI CIERRE DE 1 MILLÓN DE PYMES!

Ocho de cada 10 empresas se vieron afectadas, 87% del total del país por la pandemia, la contingencia, la falta de incentivos, préstamos y apoyos por parte del gobierno federal. Esto representa una disminución del 7% adicional vs levantamiento hecho en abril que está marcado por la baja demanda, escasez de insumos y productos, y también hubo afectaciones por reducciones de salarios y prestaciones así como despido de personal.

El organismo reportó que están en riesgo de desaparecer o permanecer en situaciones poco óptimas más allá de 3 meses más otro gran número de empresas.

En conferencia para presentar la Encuesta para el impacto del Covid, el INEGI apuntó que sólo sobrevivieron 3.9 millones de empresas que equivale a sólo 79% del total en el país. Y alertó: Un millón de pymes, casi 21% del total ya quebraron, ya desaparecieron

Julio Santaella presidente del INEGI precisó que cada vez menos empresas reciben algún tipo de apoyo.

Aquí cabe la pregunta que hacemos

PREGUNTA

¿Los apoyos fiscales son corrupción? ¿cuándo se observará que las pymes en México requieren más apoyos para no desaparecer con consecuencias lamentables para todos los mexicanos, para la gente de a pie, no sólo para sus dueños?

