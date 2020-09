*Al debate las Afores

*Por cierto, ¿cuál será la postura de la ABM para atender a sus clientes en las reestructuras que ordeno Hacienda?

El pasado viernes el Presidente López Obrador mandó la iniciativa al Congreso para actualizar la Ley de las Afores, las medidas abrirán un gran debate porque ya hay algunas que ocasionaron reacciones del sector empresarial al que se le incrementa la carga de las cuotas, y otras incluso generaron reacción de la propia Consar por imponer un tope a las comisiones, pero habrá que poner en el balance los beneficios para los trabajadores.

No obstante, lo que no es tan visible y que ya lleva como tres o cuatro propuestas por parte de diferentes diputados particularmente de Morena y del Partido del Trabajo en el Congreso es justo desparecer a la Consar y hasta a las Afores para que el gobierno a través de alguna dependencia actual o de nueva creación administre los recursos. Esto y la fama de mal administrador del gobierno y penosos antecedentes hacen crecer la desconfianza al respecto y tristemente también la incertidumbre entre la población que está aportando a las actuales diez Afores que existen en México.

Trascendió que la iniciativa que el Presidente envío al Congreso este 2 de septiembre propone también este control de las comisiones y bajarlas al promedio que manejan países como Estados Unidos, Colombia o Chile para pasar de 0.92 A 0.64 ó 0.42% . Quedará ver cómo se vota en Cámaras.

Ya el líder de la Cámara y también contendiente por la presidencia del Partido Morena, Mario Delgado afirmó que este tema será prioridad para el Congreso.

Mientras tanto en lo que se discute cómo cambiarán o darán continuidad a la Ley y a las Afores, vivimos todavía la pandemia y esto también ha afectado los rendimientos de las Afores en los mercados, pero lo que llama más la atención son las largas filas de desempleados que retiran sus ahorros.

Un indicador grave es que para julio se retiraron 10 millones 563 mil pesos de las 10 afores en el mercado actual. Esto debido al desempleo que se agudizó con la pandemia. Este retiro representó un incremento del 29% con respecto al mismo periodo del 2019 y el monto retirado significa la cantidad registrada por la Consar como la más alta desde el 2005!

La iniciativa pretende aumentar el aporte de patrones y el gobierno, así como disminuir las comisiones en Afores, esto fue ampliamente criticado por la Coparmex.

Delgado, diputado federal de Morena subrayó que esta iniciativa tiene muchas bondades, entre ellas, que la aportación del trabajador no se modificará, pero el empleador sí aumenta su aportación total de 6.5% a 15 por ciento. La aportación patronal pasará del 5.15% a 13.87 por ciento.

“La Reforma Pensionaria propuesta a la Cámara de Diputados por el presidente López Obrador se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros”, había asegurado el viernes pasado Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La iniciativa propuesta por el mandatario mexicano contempla disminuir de 1,240 a 1,000 el número de semanas cotizadas para tener derecho a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. El trabajador podrá acceder a este beneficio cuando tenga 750 semanas cotizadas y se irá incrementando hasta alcanzar 1,000 semanas en el 2031.

Justamente aquel día, el presidente mexicano envió a la Cámara de Diputados su iniciativa, con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Hasta hoy sabremos el punto de vista de la Asociación de Bancos de México (ABM) respecto al boletín que emitieron tanto SHCP como CNBV la semana pasada que implica un paquete de medidas de reestructuración de créditos bancarios.

Ese día no hubo información de los bancos, de hecho se mostraron sorprendidos de las medidas. Y hasta hoy en la conferencia el Presidente de la Asociación, Luis Niño de Rivera dará una postura

Por lo pronto sólo sabemos que para hacer posible la propuesta reestructura por parte de Hacienda y Comisión Bancaria, los acreditados tienen que acercarse a su banco y buscar la solución “como traje a la medida” dentro de estas recomendaciones de la autoridad:

Disminución en las mensualidades a pagar (propone el 25%)

Reducción de tasas de interés

Extensión de los plazos

“…si se disminuye la mensualidad esto implica que se amplíe el plazo remanente hasta en un 50 por ciento del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas de capital. También –y a reserva de que los que saben y directivos expertos ya puedan contestarnos- también se aplicará el buró de crédito, pero “con líneas suaves” esto más o menos quiere decir que se impedirá que adquieras otro tipo de deudas para que verdaderamente te comprometas a pagar tu crédito bancario, ya sea hipotecario, de tarjeta, automotriz, etc.”

Estas medidas de parte de SHCP y CNBV se promoverán las restructuras de créditos con los bancos e instituciones financieras en general (sofomes, etc).

¿Qué responderán los bancos a las reestructuras que propone Hacienda con sus clientes?

