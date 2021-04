• Se unen inmobiliarios en vs del padrón de telefonía móvil

• Hoy Asamblea del Infonavit y un agenda muy intensa en mayo

Por Mariel Zúñiga

Se unirán inmobiliarios en vs de las reformas a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque estas no aseguran disminuir índices de delincuencia en México, sino todo lo contrario con el gran riesgo del robo incrementado incluso de bases de datos.

Es interesante la postura que tomaron en un panel de #EnConcretoContigo donde resaltaron la urgencia de unir esfuerzos para presentar un amparo en común contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al considerar que existen riesgos en contra de la seguridad al proporcionar datos personales como los biométricos.

Así como muchos ciudadanos que ya presentan y siguen solicitando amparo, ellos están desacuerdo a la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 16 de abril.

El gran antecedente es que quien recibe los amparos y define su procedencia es el Juez Gómez Fierro, quien también ha resuelto sobre la Ley eléctrica e incluso está involucrado con la Ley de hidrocarburos.

En el panel participaron Mater de la Mora, presidente de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI); Sary Sutton, vicepresidenta de Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP); Salvador Sacal, presidente de la AMPI Ciudad de México; Jorge Salcido, presidente nacional de la Unión de Profesionales Inmobiliarios y Ernesto Meana Sariñana, miembro de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, resaltaron que todo ciudadano debe analizar esta posibilidad delamparo contra el citado padrón.

Ernesto Meana recomendó buscar a un abogado de confianza y no por medio de un formato que circula en redes sociales y que no es adecuado.

“Yo creo que el gobierno no le está midiendo la consecuencia económica que va a recaer con ellos, no está midiendo la parte política y debemos hacer ruido, porque cuando un grupo parlamentario se opone a que un país crezca o que los ciudadanos vivamos mejor, sino por el contrario que vivamos a escondidas o que vivamos mal, no debemos votar por ese partido, ni por sus aliados”, insistió Sacal.

Mater de la Mora planteó: “A mí me encantaría que nos uniéramos las asociaciones para poder levantar la mano y decir ya basta, que juntos presentemos un amparo con una buena asesoría legal, hacerlo en conjunto porque creo que hoy, los organismos inmobiliarios estamos más unidos que nunca y podemos tener más fuerza”.

Sary Sutton dijo que el gobierno debe darse cuenta que los opositores no solo son los senadores de su Congreso, sino todos los ciudadanos, por lo que todos pueden coadyuvar a revertir al menos el que se soliciten los datos biométricos, que no está precisado en la ley recién aprobada cuáles son. Esto, continuó, porque nuestros datos personales ya los tienen en varas instituciones, como en los bancos, pero si se dan los biométricos el riesgo de ser víctimas de la delincuencia puede ser mayor.

Jorge Salcido, coincidió en que con el apoyo de las áreas jurídicas de las asociaciones inmobiliarias para “hacerle frente a este tipo de iniciativas que nos golpean como sector”. Advirtió que puede incrementarse el robo de celulares si no se da marcha atrás a esa ley, que además no funcionará para bajar los índices delictivos.

Temporada de reportes y en general las empresas que hacen su notificación en la BMV tiene números “buenos” no espectaculares, pero sí con avance positivo

Fibra Plus reporta incremento de 6.3% en sus ingresos

Fibra Plus reporta incremento de 6.3% en sus ingresos. Muestra la estabilidad y solidez de la empresa y su modelo de negocio, a pesar de los retos económicos que aún enfrenta el país

S&P Global Rating ratifica calificación a Ruba

Los resultados positivos de Ruba reflejan la flexibilidad de la compañía para adaptar su oferta de producto

La calificadora internacional S&P Global Rating ratificó su calificación con perspectiva estable a la desarrolladora Ruba al destacar su diversidad geográfica y capacidad para adecuar su inventario dadas las tendencias de la demanda de vivienda.

¿Qué opinas tú del nuevo registro, el nuevo padrón de telefonía celular?

