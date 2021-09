Columna En Concreto 28 de septiembre

• ¿Qué pasará con el crédito para la vivienda?

El crédito sigue creciendo y cuenta con la “Buena voluntad” de los bancos tanto el crédito individual como el crédito empresarial para construir sin embargo las circunstancias no son del todo propicias porque la economía no está en buen momento; la inflación castiga los precios de los bienes y servicios y también a los salaries. Además los salaries aún no se recuperan ni tampoco todos los empleos perdidos desde la pandemia. Esto se observa con crecimiento eso sí en la informalidad.

La pregunta es ¿qué pasará con los créditos para la vivienda ante la falta de la recuperación delpoder adquisitivo y de empleos de Buena calidad? ¿lo seguirán dando?

¿qué pasará si la inflación sigue com ova (en el límite del 6%) y Banco de México sube las tasas de interés afectando el costo del dinero y de los créditos todos, y también en alguna medida a los hipotecarios y Puente?

La decision del Banco de México no es fácil, pero seguirá las señales también de la Reserva Federal en EU que ya dijo hace unos días, que es tiempo de frenar la inflación. Y ¿cómo se frena? Subiendo tasas. Se acabó el period de bajas tasas también en EU; se acabó el boom inmobiliario también allá…

El reto en México de los programas crediticios del fin de año es cómo lograr colocarlos, pero sin arriesgar su otorgamiento y posteriormente enfrentar los problemas de morosidad y cartera vencida tanto en la banca como en los Organismos Nacionales de Vivienda (claro! Que esto enfrentan menores problemas porque no hay desempleo, o al menos no que se notifique)

Ya Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo la semana pasada en el Simposio que el crecimiento de la colocación del financiamiento alcanzó el 9.4% y también más de 125mil millones de pesos. Hay dinero en los bancos para prestar.

En Infonavit se anunciarán nuevos programas en las próximas semanas.

Fovissste hoy incluso anuncia que aprobaron convocatoria para créditos tradicionales mediante el puntaje para 2022.

Es decir se trabaja para el mejor momento de los créditos en este fin de año; se trabaja para superar no solo los números del 2020 con la caída del crédito y la plena pandemia; sino que se trabaja para supercar los números prepandemia, del 2019. Y al parecer el monto desembolsado en lo que va del 2021 ya lo logró: la originación -de enero a julio del 2021- fueron 82 mil 900 nuevos créditos esto representa el 34% respecto al año pasado, pero también es una cifra por arriba de lo que se generó en ese mismo periodo en 2019.

Y en términos de inversión, se han destinado 145 mil millones de pesos, esto es prácticamente 51% arriba vs 2020, inversion que también supera al 2019.

Así hoy el portafolio hipotecario bancario en México sigue en crecimiento a un ritmo de 9.4%, con una morosidad que tuvo un pequeño ajuste a la baja de 3.6 a 3.5%

El crédito para adquisición sigue creciendo; además del crédito para remodelación o mejoramiento de vivienda y por supuesto, el financiamiento para comprar terreno propio y construir.

“…se ve un incremento sustancial en la parte de créditos de adquisición que en los últimos 12 meses serían 195 mil millones de pesos, que estamos hablando de un 25% respecto a los 12 meses anteriores”, precisó Margain Pitman, también director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC en entrevista con #EnConcretoContigo.

POR CIERTO

El Fovissste dio a conocer que se aprobó el otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje 2022

Así el registro de solicitudes de inscripción iniciará el próximo 14 de octubre y concluirá el 4 de noviembre de este año

Con este Sistema se prevé colocar hasta 37 mil 268 financiamientos por 23 mil 757 millones 361 mil 897 pesos.

El procedimiento para el Otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el Sistema de Puntaje 2022 será realizado el próximo 18 de noviembre a las 11:00 de la mañana (hora del centro del país), y será transmitido a nivel nacional por medios electrónicos.

En ese evento serán dados a conocer los folios de los primeros 10 mil beneficiados de acuerdo con el listado de prelación, quienes podrán iniciar su trámite de manera inmediata.

