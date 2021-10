Columna En Concreto 28 de octubre

Perspectivas positivas para el sector inmobiliario: BBVA

A pesar del incremento de precios que para todos es evidente y, que hemos señalado reiteradamente en la industria como consecuencia no sólo del aumento del 80% en el acero y otros materiales indispensables para la construcción, sino también porque la inflación sigue impactando al resto de los precios de todo, ¡todo!, a pesar de ello las perspectivas para el sector inmobiliario en México son optimistas.

Ayer en el Foro Universitario Inmobiliario que se realizó conjuntamente con la Universidad Anáhuac y Grupo En Concreto Samuel Vázquez, economista principal de BBVA mostró expectativas muy halagüeñas, y luego Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) coincidió con él y mostró grandes números que hablan de crecimiento en número, monto y hasta crédito hipotecario promedio en este año, preparándose para el 2022.

Así, Vázquez de BBVA dijo el sector de la construcción en conjunto con el mercado hipotecario y de vivienda, reflejan una clara mejora en los dos últimos trimestres del año con perspectiva positiva para el 2022.

En su participación en el Foro Universitario Inmobiliario Anáhuac el especialista explicó cómo creció el flujo del crédito hipotecario y para empresas además manteniendo una cartera vencida manejable y sin incrementar en forma riesgosa la morosidad. Y, también resaltó lo que todos sabemos que, incluso está por terminar: las tasas más bajas del mercado. Algo que también mencionó Margain, respect a que con el encaremiento del costo del dinero algunos bancos sostienen tasas aún abajo del 9 y del 8%; pero la tendencia es que el promedio de esta tasa al cierre y principio del 2022 sea 9%.

Así, por ejemplo, Vázquez mencionó que durante los meses más fuertes de la pandemia, la banca obtuvo bajas históricas en las tasas de interés, en consecuencia de febrero a junio de 2020, el saldo alcanzó los 90 mil millones de pesos, mientras que de febrero a agosto de este año el saldo decreció a los 80 mil millones de pesos, Sin embargo la tasa de morosidad se mantuvo por debajo del 2%.

Y los grandes números que dió Margain Pitman allí en el Foro Universitario Inmobiliario Anáhuac-En Concreto, también Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC explican por qué este sector sigue fuerte y consolidándose como uno de los motores que, no solo no cayó en la crisis, sino que ayuda a salir de la “pandemia” económica brindando opciones de crédito para particulares y para empresas.

Por ejemplo inform que el portafolio hipotecario total del país, incluyendo organismos de vivienda, suma casi tres billones de pesos y el bancario está en un billón 53 mil millones de pesos, que se traduce en un crecimiento de 9.4% en los últimos 12 meses.

Un crecimiento muy bueno en el context que estamos viviendo con inflación a a alza, precios a la alza en commodities y escasez de algunos materiales, desempleo y demás.

Margain Pitman precisó respecto a la cartera vencida, que se ubica en 3.5%, cuando llegó a estar hace unos meses arriba de 3.6%, mostrando ajuste a la baja.

Así, en conclusión las empresas, el sector inmobiliario en general y en particular la vivienda está preparada para enfrentar un 2022 al que apuesta será mejor año.

Si ya en medio de la pandemia las empresas solicitaron mayor liquidez, de forma adelantada, para esta reactivación económica, éstás contaban con el suficiente capital para mantener sus actividades; este fue el factor que detonó en la baja tasa de morosidad.

Esperemos ver cómo reacciona la economía mundial, el crecimiento en EU, la inflación; generación de empleo e inflación, entre otras variables internas y externas para determinar si 2022, será un año de recuperación como apuestan los analistas y financieros, concretamente en el 2o semester del 2022 como mencionó Margain.

Sin ánimo de contradecir, pero sí habrá que observar cómo afecta el bajo crecimiento que reportó Estados Unidos en este ultimo bimestre ya que un crecimiento del 2% no es benéfico ni para el propio EU ni para México quien ha sido “arrastrado” por la reactivación económica de éste y , lo hemos mencionado, y los expertos lo reconocen, más bien nos beneficia el crecimiento de EU en remesas, compras a proveedores, libre comercio, etc porque en México no hay las herramientas que detonen la reactivación.

Este es el peor crecimiento desde este año de recuperación económica para EU (reporte julio-septiembre)

