Por Mariel Zúñiga

Ayer platicamos en el noticiero #EnConcretoContigo y resaltó el ingrediente que desde el inicio de esta administración se está pidiendo: Confianza. Ingrediente para cocinar inversión, para preparar proyectos, para hacer crecer al país, para que la sociedad y los empresarios participen. Es confianza en la forma de comunicar, en la forma de emprender proyectos conjuntos, en el lenguaje y en la forma. Confianza también es la clave para detonar a la industria inmobiliaria y de la construcción que siguen de capa caída porque hay pandemia, pero también sigue un contexto difícil aún sin pandemia.

En el panel: “La industria y la resiliencia inmobiliaria”, organizado por Grupo En Concreto #EnConcretoContigo, donde también participaron también Roberto Barrios, presidente nacional de AMPI y Ma José Fernández, directora de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) coincidieron en afirmar que México tiene los elementos suficientes para detonar la industria inmobiliaria, con ella también a la vivienda, y también a la infraestructura pues cuenta con un bono demográfico, déficit de vivienda y una de las mejores ofertas crediticias, pero es necesario, exhortaron que se acabe la incertidumbre, la inseguridad jurídica, y que el gobierno entienda su papel de fomento y promotor.

Los representantes de los sectores de la construcción e inmobiliario se pronunciaron por lograr acuerdos con los tres niveles de gobierno para detonar las inversiones.

Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) puso sobre la mesa el necesario diálogo que aún es escaso para lograr acuerdos entre gobierno e IP. “Con este diálogo, dijo, “pudiéramos ir un poco más rápido en la recuperación” y exigir que se invierta correctamente los recursos”.

Expuso que el potencial es enorme, pero si se necesita ir de la mano del gobierno y que realmente se lleven a cabo los proyectos de infraestructura que anunciaron el gobierno federal y la IP en días pasado

Subrayó que los recursos públicos para obras han sido insuficientes y lentos, por lo que la industria seguirá insistiendo en el Plan Nacional de Infraestructura, “porque no hay nada a la fecha”.

Apuntó que al no generarse aún el Plan Nacional de Infraestructura por parte del gobierno que debe ejecutar inversión pública de este año que aún está sin ejercer y la del próximo 2021, dijo, siempre estará limitado el crecimiento del país y “seremos menos competitivos”.

Por otra parte, Roberto Barrios Gaxiola, presidente de la AMPI, destacó que existen factores reales en el mercado para detonar la vivienda, esto tras reconocer que la caída en ventas va en el país de un 10 a 15%, esto sin hablar de una caída mayor en rentas en donde el sector más afectado es el de renta de locales en centros comerciales.

Así, los detonantes para impulsar concretamente a la vivienda es el déficit de casas, las ofertas de crédito tanto de la banca como de los organismos de vivienda, con las tasas más bajas y en apogeo.

“Deberíamos estar vibrando, pero la crisis sanitaria y el temor de la gente a invertir y las tristes historias de bloqueos y corrupción al desarrollo nos tienen así…Falta que se acabe la incertidumbre, la inseguridad jurídica y que el gobierno entienda su papel de fomento al desarrollo, con eso podríamos arrancar muy fuerte aun con rebrote, que este será un pequeño freno”, advirtió Barrios Gaxiola.

Una nota interesante que dio el líder de AMPI es que la tendencia en el mercado es seguir colocando vivienda media, hasta menos de 4 millones de pesos.

“…si algún sector será la punta de lanza para que la economía se recupere será el de la vivienda”, confió y reflexionó en que se necesita facilitar cambios de uso de suelo y polígonos de construcción, además de que se abaraten las tomas de agua y se generen terrenos más accesibles..

Por su parte, María José Fernández, directora general de la ADI México, coincidió en que la palabra clave para salir de la crisis es confianza. “A los compradores me parece que hace falta confianza, a los inversionistas hay que darles confianza”.

“Si una parte se atora, el proyecto no camina esto representa pérdida de empleo y afecta el crecimiento económico de la zona donde se lleva a cabo”.

Destacó que el sector inmobiliario genera 6.4 millones de empleos en el país, de los cuáles 3.1 millones son empleos directos, de ahí la importancia de trabajar unidos sector privado y gobierno para impulsar al sector.

La directiva confió en que con los trabajos que se hacen en coordinación con autoridades del gobierno de la Ciudad de México como es Seduvi y Semovi, sí se verá el comienzo de las obras en noviembre de los proyectos del Corredor Reforma.

POR CIERTO

Felicidades al equipo que lidera Sergio Leal Aguirre, CEO de Vinte inmobiliaria ya que con el proyecto de “Cero gas” obtuvo el premio P4G State of the Art Partnership ODS 11.

Este reconocimiento es el máximo galardón en temas sustentables a nivel mundial, otorgado por el P4G, con sede en Washington, DC. Reconoce las colaboraciones más innovadoras entre organismos gubernamentales, asociaciones civiles y empresas privadas, para lograr un desarrollo sostenible. La iniciativa fue desarrollada por Vinte siguiendo las bases de diseño de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), las reglas de otorgamiento de crédito del Infonavit y a través de una coordinación estratégica con ALENER (Alianza por la Eficiencia Energética). Y es resultante de sus predecesores: la vivienda Cero Energía y la certificación EDGE.

Por otra parte, ya les cayó el veinte a muchos medios de la medida anunciada el 11 de marzo pasado por el Director del Infonavit respecto a que “facilitará la reactivación de subcuentas” que mal dicho son “olvidadas” en realidad como lo aclaró Víctor Borrás Setién, ex director del Infonavit, son cuentas que no alcanzan para nada por lo que los derechohabientes esperaban a retirarlas con su jubilación.

Pues bien en ese entonces Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit anunció en la Convención Bancaria que se facilitará que dispongan de ese promedio de 100 mil pesos en la subcuenta de vivienda para que la banca “complemente” con un préstamo directo a esos trabajadores, conforme a las posibilidades de pago que estos tengan.

Lo novedoso es que el Instituto propone modificar en la iniciativa de Ley para facilitar que los recursos puedan usarlos también trabajadores activos y los que no están activos para comprar un terreno y construir su vivienda. Esa es la tendencia ahora.

Esto se fijará en las reglas de operación que el propio Consejo de Administración tripartita del organismo acordará.

De esto veremos más avances en breve…

Por otra parte, hablando de otros fideicomisos a las fibras no les está yendo nada mal. Por ejemplo Fibra Plus presentó un trimestre sin pérdidas, sólido, con crecimiento en utilidad neta

“Derivado de la plusvalía generada en las propiedades del Fideicomiso, su utilidad neta se incrementó en más del 100%, aspecto clave del modelo de negocio

“El nivel de endeudamiento del Fibra se ha mantenido estable respecto al trimestre anterior (13%), mientras que tan solo el 10.3% de su deuda total es de corto plazo”, destacó su informe

Y resaltó que dos de los proyectos que maneja como son Espacio Condesa Comercial y Héredit Acueducto, son los que registraron mayor avance.

En breve también tendremos el informe de Fibra UNO.

FRASE DE LA SEMANA:

“El terreno tiene que quedar comprado al 100 por ciento en el momento en que disponga de los recursos del saldo de su subcuenta”, señaló Roberto de Anda de la Comisión de Vivienda de Coparmex y miembro del Consejo de administración del Infonavit

PREGUNTA

¿Te interesa más comprar un terreno para construir o comprar tu casa ya hecha?

AGENDA

*Hoy tenemos una cita 10:00 am para conocer sobre el inicio de la investigación por la posible realización de prácticas monopólicas en el mercado del arrendamiento de espacios inmobiliarios no residenciales con Sergio López Rodríguez, Titular de la Autoridad Investigadora de la de la Comisión Federal de Competencia Económica ( @cofecemx )

