Por Mariel Zúñiga

La autoconstrucción siempre ha existido. No es el hilo negro descubierto en nuestro país. Lo que sucede es que ahora se torna una herramienta impulsada por el gobierno que implica muchas responsabilidades como para empezar dirigirla, asesorarla y facilitarle el acceso con mejores precios a materiales de calidad, pero hay un punto muy importante: lograr que construya en zona regulares, sin riesgo y con buenos cimientos considerando el tipo de terreno.

Esto sólo se puede lograr si las autoridades a cargo entienden lo complejo del problema

No es una moda. Es involucrarse en el proceso y dirigirlo para lograr que este sea eficiente, con buenos resultados y que logre el objetivo: brindar un patrimonio, un hogar a las familias mexicanas.

Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), 24% de las viviendas está dentro de esta categoría, aunque el Centro de Innovación para la Vivienda (CIV) estima que la cifra llega a 64%.

No encontramos datos más actualizados, pero coincidimos en esto:

1) Que es un proceso histórico, ancestral en México

2) Que ha venido creciendo y sigue en aumento porque es la forma más accesible de las familias de hacerse de su casa

3) Que es una herramienta que obliga a mucha asesoría para evitar seguir siendo un proceso desordenado y con altos riesgos por la manera tan espontánea e improvisada en que lo realizan las familias

4) Que el gobierno, y en este caso los Organismos Nacionales de Vivienda (Infonavit, Fovissste, etc) están obligados a “si deciden dirigirlo” y fomentarlo como lo muestran los esquemas presentados en 2020 a partir de la pandemia, a preparar a un Ejército que dirija las obras y finalmente a enlazar a todos los actores: profesionistas (ingenieros, arquitectos), proveedores, industrias vinculadas y trabajadores de la construcción para trabajar bajo estándares que brinden seguridad y calidad de una buena vivienda producida, o autoproducida

Me parece relevante que Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit haya aclarado en semanas pasadas la diferencia entre autoconstrucción (hecha por el individuo, la familia) y la autoproducción (cuando contrata la familia a trabajadores o incluso a una empresa para que construya su casa)

POR CIERTO

Así, aunque no es la primera APP que se presenta es interesante que hayan unido sus esfuerzos el Centro Terwilliger con diferentes proveedores de materiales y actores de la industria para lanzar esta App Vivienda que apoyará a encontrar asesores y materiales, etc lo que se requiere para autoconstruir una vivienda que asegure tener buena calidad.

Ayer Fernando Mendoza Nevares nos platicó como el Centro, como parte de Habitat Para La Humanidad tiene presencia en 70 países y fomenta el desarrollo no sólo filantrópico en Habitat Mexico sino también con acciones que "enlazan" a los actores de la industria fomentando ayuda cuantitativa y cualitativa, que por ejemplo, necesitan 14 de millones de viviendas

Y también coincidión en los 7 millones de éstas que están en rezago, como lo ha citado la Sedatu.

Al esfuerzo y en la presentación ya se unió Novaceramic entre decenas de proveedores que veremos en breve cómo funcionan con la APP en el servicio al que autoconstruye, por ejemplo.

PREGUNTA

Opina:

¿Cómo está el tema de los terrenos del nuevo aeropuerto #FelipeÁngeles en Santa Lucía?

