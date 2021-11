Columna En Concreto 25 de noviembre

• Supera crecimiento del crédito hipotecario al 2019

Por Mariel Zúñiga

Pues la tendencia del crédito hipotecario seguirá siendo positiva porque hay demanda, porque el bono demográfico y la formación de nuevas familias y personas que califican con los bancos y con los Organismos Nacionales de Vivienda Onavis sigue constante.

Hay gran apetito por una vivienda, por hacerse de un hogar en México y es una tendencia que seguirá por algunos años. Esto seguirá impulsando, al decir de los analistas, que el crecimiento del crédito hipotecario se mantenga como un pilar de la economía en México y algo más, como estabilizador social. Y esto no es menos importante.

En números Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) nos compartió ayer para #EnConcretoContigo que la colocación va creciendo en monto y en número de créditos:

Actualmente la cartera vale hoy un billón 65 mil millones de pesos, esto es tiene un crecimiento de 9.7% en el último año, con 17% de crecimiento en número de créditos, 29% en monto, lo que supera a lo registrado en 2019, es decir, supera los números y montos de antes de registrarse la emergencia sanitaria por Covid-19.

Y para precisar números globales Margain Pitman, también Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de HSBC México, apuntó que la cartera vencida no crece y sigue una tendencia manejable; ahora está en 3.42%, que representa incluso un ajuste a la baja.

“Y en términos de la colocación hipotecaria, considerando lo que es Infonavit, Fovissste y la banca comercial, se han otorgado en lo que va del año, 413 mil créditos por un importe de 343 mil millones de pesos”.

En cuanto a solo la distribución de créditos de la banca, el directivo inform que de parte de los bancos se llevan 111 mil créditos hipotecarios en el periodo enero-septiembre de 2021 por 193 mil millones de pesos.

“Esto es un crecimiento del 34% en número y 46% respecto al año anterior”.

Los créditos que crecieron son los de portabilidad, es decir los que buscan mejorar plazo, tasa, etc y entonces cambian de banco; éstos además de los créditos de compra de casa o depa; ya en las estadísticas también pintan los créditos para mejora de vivienda y por supuesto repuntan otros como los de compra de terreno, o bien para construcción.

Las tendencias son halagüeñas y cono dijo Eduardo Osuna, la cabeza de BBVA en México: el problema no son los créditos, sino la informalidad de la población. La que se tiene que frenar y entonces más individuos calificarán para obtener un crédito y hacerse de una vivienda.

POR CIERTO

Gran polémica por el llamado “decretazo” donde el Presidente deterina especialmente los proyectos icónicos de este gobierno en material de infraestructura, son de seguridad nacional por lo cual no responden a demandas.

Y tampoco responden a dar transparencia en la información; porque al nombrarlos de ésta manera no tienen información a disposición de nadie…

Obviamente no se hicieron esperar las voces criticando y rechazando la capacidad presidencial de llevar a cabo este acto; pero hasta ahora solo la sorpresa y las voces se escuchan, pero no se ve alguna medida que pueda echar abajo el decreto del Ejecutivo que salvaguarda los proyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía nombrado “Felipe Ángeles”, etc

Y sin embargo, las sorpresas siguen con el objetivo de posicionar al Ejército como el gran poder en México, el gran apoyo del Ejecutivo y que podrá ser y hacer lo que éste disponga.

El otro cuestionamiento al Ejecutivo es la propuesta para gobernadora de Victoria Rodríguez Ceja, después de darse a conocer que bajó desde Agosto la propuesta de que fuera Arturo Herrera, el gobernador successor en el Banco de México (Banxico)

Muy cuestionada su propuesta porque la ex subsecretaria de ingresos de Hacienda, no es una funcionaria considerada por los mercados como adecuada para Banxico.

Sul perfil no convence y esto se vivió con nerviosismo en la caída del peso y el dólar se disparó. Ayer la paridad se fue hasta 21.60 centavos y quedó en 21.40. fue como un peso más solo por estas decisiiones.

Preocupante la volatilidad porque conlleva con ella otras medidas.

Además INEGI reportó el famoso incremento de la inflacion que ya superó los niveles que Banxico previó y llegó a 7.05%.

Pronto, empezando diciembre, tomará posesión el Nuevo Vocal Ejecutivo del Fovissste.

