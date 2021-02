• Retos de la vivienda, ¿cuáles son urgentes e importantes?

• Lo más relevante del Encuentro de Líderes desde la BMV

• Sigue la polémica por auditoría de la cancelación del aeropuerto en Texcoco.. ¿quién renunciará?

EnConcretoContigo por #FacebookLive Hoy #ViajandoEnConcreto

Por Mariel Zúñiga

Foto: animalpolítico

¿Cuáles son las prioridades de la vivienda? La reactivación

¿cuáles son los temas que son prioridad y que tienen urgencia? La construcción de vivienda económica de menos de 300mil pesos, la vivienda para aquellos que están en la informalidad y con los ingresos más bajos en el país. Esa vivienda que desde 1985 ha venido decreciendo en su producción y que poco a poco ha sido abandonada pero no sólo por los empresarios (por condiciones que no les facilitan ni les permiten hacer construcciones en zonas con equipamiento, etc) y ya no les representa un negocio redituable; sino que también está exhibiendo que al gobierno le faltan herramientas para generar su producción.

Y es que la autoconstrucción “asistida” es una excelente propuesta, pero tiene sus deficiencias.

No termina de encontrársele la cuadratura al círculo. Y es que al final de cuentas algo que resaltó ayer en el Encuentro de Líderes organizado por En Concreto en conjunto con la Bolsa Mexicana de Valores es que todos los jugadores deben actuar unidos para encontrar y llevar a cabo ya! soluciones.

Hoy para atender urgencias y prioridades, déficits tan elevados como el de vivienda social en México segmento que representa posiblemente el 80% del déficit total que de acuerdo al INEGI es de 9.4 millones de unidades, le pertenecen como 6 millones a población en la informalidad (mencionado ayer por Carlos Medina, vicepresidente de Vivienda de Concanaco-Servytur). Es la población que se autoemplea, que recibe ingresos por debajo de los 2.6 salarios mínimos, que no tiene empleo fijo, y que no tiene casa ni posibilidad de acceder a un crédito.

Hay muchas esperanzas en las nuevas reglas de operación que se darán a conocer seguramente en la Asamblea del Infonavitr en abril (que representa el término del plazo para presentarlas); y seguramente el organismos que lidera Carlos Martínez Velázquez sorprenderá o bien reforzará más de las fórmulas ya anunciadas desde antes de que se aprobará la Ley. Por ejemplo, no sabíamos que necesitaba aprobación el crédito #TuCuenta Infonavit en donde la banca otorgará la mayor parte del crédito a esos cerca de un millón de trabajadores que ya no están activos y que tienen promedio en su subcuenta de 120 mil pesos. Por cierto, anunciado el 11 de marzo del 2020 allá en la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, y que no se puso en marcha en ese entonces.

Pero aunque el Infonavit está muy activo y por supuesto también el Fovissste con créditos como el #FovisssteParaTodos o bien con su gran disposición que liberó los créditos tradicionales completos para apoyar a sus derechohabientes durante la pandemia, no es suficiente.Ellos no pueden generar los millones de vivienda social de déficit. Ellos no son constructores ni tienen como afiliados a toda la población.

La necesidad es mayúscula y por años los gobiernos han obviado la demanda, y sólo se acostumbraron a hablar de millones de viviendas de déficit, más claros, más oscuros, pero así manejado. Es como con la pandemia ¡ya hablamos igual de mil muertos que de 182mil!

Bueno pues la necesidad de atender a los menos favorecidos por los ingresos, por el trabajo formal lleva una larga historia y hoy podemos hablar de más de 9 millones de déficit y de un gran foco rojo social, por la inconformidad de los mexicanos que se sienten desfavorecidos y sin un hogar para ellos y sus familias.

LO RELEVANTE DEL ENCUENTRO DE LÍDERES DE LA INDUSTRIA

El mensaje está allí toda la industria independiente de si es construcción e infraestructura, turismo, parques industrials, desarrollo inmobiliario o bien vivienda, requieren un Puente de comunicación para ser escuchados, considerados en la ejecución y operación de reglas y obras con los gobiernos (los tres niveles de gobierno, comenzando por el federal)

Y si lo vemos objetivamente así debe ser la solución para reactivar al país que hoy denota caída económica grave (8.5%) por más de siete trimestres consecutivos con el reporte de INEGI que va en línea con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque fue más fuerte la caída a lo estimado por la Secretaría de Hacienda

(ver https://www.proceso.com.mx/economia/2021/1/29/el-pib-de-mexico-sufrio-una-caida-del-85-en-2020-encadena-dos-anos-de-contraccion-economica-257247.html)

Hoy en conclusion, la construcción de vivienda será un factor importante para la recuperación económica en este retador 2021, con lo que este sector ha comenzado a hacer frente a la crisis sanitaria por Covid-19, coincidieron especialistas en la materia, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la autoconstrucción.

Ayer en el Encuentro de Líderes de la Industria, “Las oportunidades y retos 2021 para la industria inmobiliaria, de turismo, construcción e infraestructura”, organizado por Grupo En Concreto y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los expertos reconocieron la labor de instituciones como Infonavit y Fovissste, que aún en la situación adversa con el cierre de las industrias, siguieron activando el motor de la construcción, lo cual ha sido fundamental para que el sector tenga recuperación.

En el panel Crecimiento de la Vivienda en 2021, participaron en plataforma digital Francesco Piazzesi, presidente de Convives, José Alejandro Vargas Barroso, vicepresidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Gustavo Carrera Falcón, vicepresidente ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y Carlos Medina Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Concanaco-Servytur

Carlos Medina, vicepresidente de Concanaco Servytur resaltó que como en cada gran crisis, lo que deja la experiencia mundial, es que la construcción se vuelve en el motor económico y de empleo más importante, y la vivienda es la que ofrece hoy mayores posibilidades.

Subrayó que la creación de empleo jugará mucha relevancia para ver cómo se va comportando la industria de la construcción y si bien ha sido de las más golpeadas en ese ámbito, habrá que ir midiendo como va mejorando ese factor en cada entidad del país y también ajustarse a las nuevas reglas que impulsa el Infonavit.

En el encuentro donde intervino como moderador Antonio González Dueñas, vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Coparmex, Francesco Piazzesi insistió en el tema de la autoconstrucción. “Ha estado abandonada, por lo que, aunque existen programas, hay que abrazarla, hay que hacer una fuerza alrededor de ésta y no dejarla ir. Hay que sumar los programas que todos tenemos para ir directamente a las comunidades y hay que llegar con programas orquestados entre todos los involucrados para aportar materiales de calidad, financiamiento, asesoría técnica y organización social”.

En tal sentido, Alejandro Vargas, vicepresidente de Canadevi consideró que hay dos ejes fundamentales la industria referida que en este momento se mantienen vigentes y fuertes: uno tiene que ver con el financiamiento que está abierto en toda la banca comercial y el otro con el mercado. Y en la medida que nos vayamos recuperando, el sector se moverá más rápido.

“Yo siento que el país nos necesita, es nuestra responsabilidad arriesgarnos en este momento, y ver hacia el mercado de 2.8 (salarios mínimos) para abajo. Yo diría el mercado de cinco para abajo es el gran mercado y ahí es nuestra responsabilidad de arriesgar. Como empresarios y desarrolladores, la adrenalina nos llama a invertir y ahora es cuando el país nos necesita y en la medida en que arranquemos nuevos proyectos y busquemos soluciones conjuntas, esto irá para adelante”.

Luego de resaltar la importancia del trabajo del Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Nacional para que esta crisis por la pandemia no impactara tanto, dijo que se debe tomar en cuenta que la industria representa el 6% del PIB nacional y a partir de esa realidad este año se deben enfocar acciones para hacer mejor las cosas y, como generadores de empleo, poner al país en el camino del crecimiento.

Señaló que se busca en el sector en este momento es el desarrollo y en ese marco recordó que en enero pasado, comparado con el inicio de 2020, se ha registrado 16.8% más en producción en vivienda y buena parte de eso se debe al buen trabajo que han realizado las instituciones de gobierno referidas.

Antonio González Dueñas, resaltó que 2021 representa para la industria un reto, “porque después de un año aprendimos a pesar de que el sector no se cerró del todo, luego de que muchas industrias se cerraron y no se pudieron hacer trámites y actividades, lo cual dificultó el quehacer, pero el profesionalismo que todas las entidades de crédito y otras como Infonavit y Fovissste estuvieron presentes. “Nuestra industria ha estado caminando, si no al ritmo que quisiéramos, pero definitivamente en 2021 vamos a tener que sacar nuestra experiencia como empresarios para hacer mejor las cosas”.

Gustavo Carrera Falcón, vicepresidente ejecutivo de Vivienda y Desarrollo Urbano de la CMIC, afirmó que, si esta industria recupera 200 mil viviendas más, puede ayudar a que el PIB del país crezca uno o dos puntos más cuando menos, y la generación de empleo también tendrá una recuperación.

Por ello, indicó, “tenemos que aprovechar las áreas de oportunidad que hay en cada uno de los segmentos de acuerdo a las políticas que existentes y en las zonas de mayor industrialización, así como la exportación y expectativas con el principal socio comercial que es Estados Unidos, para tener un mayor crecimiento. Mercado hay, pero debemos ser más inteligentes y paralelamente aprovechar la digitalización que llegó para quedarse”.

(ver https://grupoenconcreto.com/construccion-de-vivienda-factor-para-recuperacion-en-2021/ )

POR CIERTO

Sigue la pólemica por la auditoria y solo por un tema de los más de 55 mil reports presentados por la Auditoría Superior de la Federación, y este es el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco.

Aquí es grave que se haya hecho mal; grave que se rectifique por orden presidencial y grave que se pierda y se pongan en entredicho su credibilidad por sus malos procedimientos.

Lo cierto, es que uno: queda en evidencia un pleito contra la ASF y dos, ya esperamos la renuncia de su titular porque qué difícil enfrentar este pleito…qué difícil ponerse con Sansón a las patadas, como se dice comúnmente.

PREGUNTA

¿Quieres tomar crédito este año con Infonavit, Fovissste ó con la banca?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

MENSAJE: ¡Un abrazo solidario para todos nuestros amigos que hoy sufren los efectos del Covid; deseamos su pronta recuperación!

¡Un abrazo solidario a las familias que sufren una pérdida!

Abrazo amigo “Nacho”, abrazo a tu familia (Ignacio Reyes Aldana)

Abrazo a las familias de nuestros compañeros reporteros que perdieron la batalla vs el #Covid

AGENDA

Hoy 10:00 am conéctate a #ViajandoEnConcreto. Conoce todo sobre el Jardín surrealista Escultorico Edward James, ubicado en @SanLuisPotosi_ con Ximena Escalera, Coordinadora del programa del Jardín Escultórico #Xilitla .

EnConcretoContigo por #FacebookLive : LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

¡Envía tus preguntas #EnVivo !

FEBRERO!

¿Te perdiste nuestro #EncuentroLíderes 2021?😱

¡Ya puedes revivir los mejores momentos de los paneles de la industria del turismo, vivienda e infraestructura! 😬

👉 bit.ly/3uusKnR

MARZO!

8.- Súmate al festejo del “Día de la Mujer… en la industria” próximo 8 de marzo. Toda la semana los noticieros con mujeres!!

¡Hasta el próximo Martes!

Lunes en @Contrareplica

¡Cuídate! ¡protege a tu familia!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com