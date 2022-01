Columna En Concreto 25 de enero

• Preocupa aumento de afectaciones por Ómicron

• Aumenta precio de tierra, materiales, permisos…

• #EnConcretoContigo #FacebookLive 13.30hrs

•

• Por Mariel Zúñiga

Como si fuera poco ahora hay un impacto severo por el ausentismo laboral, por el incremento de incapacidades y la reducción en la productividad. Era de esperarse por el impacto de la cepa de Ómicron, el aumento de los enfermos y desafortunadamente por los hospitalizados en México que corresponden a entre 6 y 8 de cada 10 personas que ¡no se vacunaron!.

Esta es la 4ª ola que es de los “no vacunados” según dijo el vocero del Coronavirus en EU y desgraciadamente tiene razón.

Y hoy la industria en el País registra 23% de ausentismo laboral. De continuar, advierten analistas, se reducirá aún más la productividad que ya registra una pérdida del 8% en el margen de utilidad.

Este representa otro elemento de la crisis económica que vivimos en México y que, aunque tiene muchos elementos comunes con las crisis generada por la pandemia en el mundo, en nuestro país tiene sus propios rasgos porque el manejo de la pandemia por parte de cada gobierno es diferente y aquí algunos manejos y las circunstancias compartidas como la inflación no han impulsado la recuperación ni en salud ni en economía.

Y, si lo sumamos, México sigue en la misma posición respecto a la medida de la corrupción a nivel mundial. Esto es una mala noticia.

México es el último y penúltimo en la percepción mundial, según la medición que en este caso es de la OCDE (donde aparece en posición 38), en el manejo contra la corrupción. Esto es no sólo idea, sino realidad lo cual es un inhibidor de negocios e inversiones. Se manda una señal a los mercados del riesgo para los inversionistas por ausencia o mal manejo del Estado de Derecho en México.

“La percepción tiene que ver con la impunidad ante la ejecución de delitos en nuestro país”, afirmó Raymundo Riva Palacio, analista político.

Por cierto

Y A LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS LES PREOCUPA EL INCREMENTO DE LA TIERRA

Y no sólo el aumento en la tierra, sino de los precios de los materiales de construcción, que ya fue muy difundido durante el año pasado y que llegó a un alza todavía exacerbada en diciembre,

Pero si el insumo básico es la tierra hay que exhibir que no hay suficientes terrenos con infrestructura para que se pueda construir no sólo vivienda económica, sino ¡ya ni vivienda media!! En entidades como Ciudad de México y Estado de México, o incluso en el sureste.

Esto es algo que debe llamar la atención al gobierno federal y a otros gobiernos locales para organizarse y tomar la decisión de organizar bancos de tierra antes de que llegue la crisis.

Por otra parte, la inflación y demanda de los insumos básicos para la industria de la vivienda y la construcción inmobiliaria y construcción en general, enfrenta a los empresarios a una gran disyuntiva entre edificar, modificando sus proyectos o bien, posponer la decisión de construir.

Pero además la sobreregulación e incremento de precios para licencias y permisos obstaculiza el aterrizaje de inversiones y la realización de proyectos. Esto es un tema añejo, del que todos los gobiernos son conscientes, pero no hay acciones para reducir el exceso de trámites y tampoco para adecuar los costos de los trámites, impidiendo que la industria pueda funcionar. Y eso que es una de las industrias que mostró su resiliencia ante el surgimiento de la pandemia y ha seguido activa.

Se vislumbra un nuevo reto para la vivienda en particular, pero para toda la industria inmobilaria en general en México.

Hay muchos temas de que hablar como el alza en tasas de interés y los efectos de la decisión de la Fed en Estados Unidos y las decisiones que Banxico tomará con secuelas en el sistema financiero y en entidades no financieras para lograr sostener la actividad productiva en el país.

Esto en lo que se espera acabe la ola de contagios en Europa y Asia, para después ver que en países como México disminuyan sus impactos, esto y más nos lleva a enfrentar una dura “cuesta de enero… febrero y marzo” cuando menos.

PREGUNTA

Opina:

¿Sabes que ya hay un sobrecosto del 43% del presupuesto para el Tren Maya?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga

AGENDA

Hoy #EnConcretoContigo 13:30 hrs

Hablaremos del mercado inmobiliario en Guadalajara. Platicaremos con Jaime Ito, Director asociado de Newmark

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://t.co/65OzZp268I

Síguenos todos LUNES En Concreto en @Contrareplica

¡¡¡Hasta el próximo jueves!!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com