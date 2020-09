*Surgen medidas para apoyar a acreditados; ahora pendientes de que no haya una crisis en los bancos

** ¿A qué se refiere la propuesta del Presidente para entregar los créditos sin intermediarios en Infonavit y Fovissste?

*Hoy # EnConcretoContigo por #FacebookLive a las 10 am hablemos de la importancia de obtener una buena calificación y también de cómo va el mercado de créditos hipotecarios con Hir Casa

*Agenda 29 de septiembre #DIÁLOGOSENCONCRETO “Todos nos sumamos por la reconstrucción en México”

Por Mariel Zúñiga

FOTO : Arturo Herrera, titular de SHCP

Arturo Herrera sigue dando de qué hablar, pues ayer emitió un boletín que impone cuatro medidas a la banca en México para que apoye a sus clientes, acreditados de todo tipo de crédito con el objetivo de evitar una crisis por insolvencia para poder pagar

Hay que recordar que en abril lanzaron un programa de apoyos a sus acreditados, casi casi después de la Convención Bancaria los bancos propusieron posponer de cuatro a seis meses el pago de la mensualidad, bueno pues este plazo fatal ya llegó a su fin. Y nos hemos preguntado desde agosto qué pasará con aquellos que perdieron el empleo y aún no lo recuperan; qué con aquellos a quienes se les disminuyó el salario y aún no se reestablece en su totalidad. Y aunque haya seguros, no hay plazo infinito. El deadline, el término ya llegó.

Los apoyos pospusieron hasta 18 meses para créditos dirigidos al sector agropecuario o rural a los cuales tampoco les generaron intereses adicionales, ni cobro de comisiones por reestructuras, ni tampoco se les solicitó garantías adicionales y finalmente no se les restringió de obtener otra línea de crédito.

La banca no ha reportado cuántos han vuelto a pagar ó cuántos les han reportado que no podrán hacerlo. Sólo sabemos que son cerca de 9 millones de personas o familias las que se beneficiaron de estos apoyos lanzados al inicio de la pandemia y hoy ya se consumieron el plazo y ahora aplicarían el seguro de desempleo de la banca, del Infonavit, etc. Pero como el #Covid sigue pues tiene que haber propuestas para evitar una profundización de la crisis económica y social mayor…Por ahí algunos bancos lanzan a sus clientes un mensaje al celular para hacer una especie de sondeo. No es encuesta formal. Donde pregunta: ¿estás en posibilidad de pagar tu crédito?

Pero el comunicado de SHCP de ayer surge contestando justo esta imposibilidad de la mayoría de los clientes porque la pandemia sigue. No hay vacuna. Ni hay una mejora económica en los bolsillos de los mexicanos. No ha llegado la solución…

“En su comunicado 76 , la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), decidieron implementar cuatro nuevas medidas para incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros a reestructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten.

En el comunicado se indica que se acordó aplicar nuevas medidas para proteger la economía de personas y empresas que lo requieran , con el objetivo de aminorar sus compromisos crediticios y proteger su patrimonio, al disminuir las mensualidades a pagar mediante reducciones de tasas de interés o extensiones de los plazos. Estas medidas beneficiarían a las diversas modalidades de créditos al consumo, hipotecarios, a las empresas y otros” (https://grupoenconcreto.com/shcp-y-cnbv-presentan-nuevas-medidas-para-reestructurar-creditos/.

LAS MEDIDAS

En resumen lo que estas recomendaciones de SHCP y CNBV implican es un paquete de medidas de reestructuración de créditos bancarios. Para ellos debes acercarte a tu banco y buscar la solución que “como traje a la medida” te quede de entre estas cuatro opciones:

Disminución en las mensualidades a pagar (propone el 25%)

Reducción de tasas de interés

Extensión de los plazos

Habrá que profundizar más, pero la explicación es que si se disminuye la mensualidad esto implicará que se amplíe el plazo remanente hasta en un 50 por ciento del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas de capital. También –y a reserva de que los que saben y directivos expertos ya puedan contestarnos- también se aplicará el buró de crédito, pero “con líneas suaves” esto más o menos quiere decir que se impedirá que adquieras otro tipo de deudas para que verdaderamente te comprometas a pagar tu crédito bancario, ya sea hipotecario, de tarjeta, automotriz, etc.

Con lo difundido ayer de parte de SHCP y CNBV se promoverán las restructuras de créditos con los bancos e instituciones financieras en general (sofomes, etc) no obstante, la pregunta es qué tanto las reservas de los bancos podrán resistir esta posposición, reducción y falta de pago de sus clientes…

Por cierto

Hoy hay junta de consejeros del Infonavit y ayer se detonó un tema que no estaba contemplado cuando el Presidente dijo que buscará que los créditos lleguen directamente a los acreditados sin intermediarios (sic)

“Pero también, si tiene la posibilidad de comprar un terreno, con el crédito hacer su pie de casa…y la va a hacer bien y al precio, no con los sobreprecios que son un abuso”, indicó. Sobre el tema, reiteró que gran parte de las viviendas en México se han hecho con procesos de autoconstrucción. Añadió que las familias “no requieren asesoría”, pues las casas que construyen están bien hechas.”

Los que seguimos estos temas y los que lo conocen, profesionales, analistas y de todo tipo se preguntaron ¿a qué se refiere el Presidente? Si hoy los derechohabientes del Infonavit y de Fovissste eligen su crédito para la compra de su vivienda . Ya lo dijo un dirigente empresarial: “Con total libertad (eligen) a quién , cómo y cuándo adquirir su patrimonio” .

Hubo también reacciones de valuadores que se preguntaron para qué tanto estudiar si al final los hacen un lado. Esto también lo argumentan los ingenieros, los arquitectos, pues si el pueblo sabe construir su casa pues ¿para qué los necesita? Obviamente el mapa indica los estragos de la irregularidad de la autoconstrucción hasta hoy practicada.

Todos esperan hoy comenzar a desenredar esta madeja allí cuando los consejeros del Infonavit traduzcan de qué se trata la propuesta o bien entender si acaso no está actualizado el Presidente de cómo funciona el otorgamiento del crédito en estos Organismos Nacionales de Vivienda y del por qué es necesario que los profesionales existan y asesoren a los que autoconstruyen.

Lo cierto es que entre la propuesta del PT, que retoma lo que ya ha hecho el partido Morena en un par de ocasiones en este año, para eliminar las Afores y retomar la administración de esos recursos por parte de una dependencia nueva o vieja del gobierno, todo esto genera incertidumbre innecesaria ante “la nueva realidad” que nos impone la pandemia con crisis económica con un aumento mayor de necesidades por parte de las familias de ingreso, de empleo y de salud. ¿qué necesidad de romper todo lo que funciona para inventar otros sistemas?

PREGUNTA

¿Qué bancos resultarán afectados por la posposición y falta de pago de los acreditados?

AGENDA

Hoy tenemos una cita 10 am para conocer cómo ha evolucionado la demanda de vivienda y el financiamiento en México ante el efecto COVID-19 y el por qué es importante contar con el respaldo de las agencias calificadoras internacionales con Daniel González, CFO & Investor Relations de HIR CASA MEXICO

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2EOmn9X

Y a las 10:45 conoceremos la propuesta rumbo a la Secretaría de Morena con Citlali Hernández, Senadora con licenicia y Candidata a Secretaria General de Partido Morena

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2EOmn9X

¡Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! Tú haces la diferencia

#DialogosEnConcreto México, unidos por la reconstrucción el 29 de septiembre de 2020 de 9am a 12:15 horas

¡Hasta el próximo Martes!

Nota: El lunes estamos en Contra Replica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com