Columna En Concreto 24 de junio

Hay organismos además de empresas que sí están interesados en promover y convertir a las ciudades en inteligentes, esto es están promoviendo que se concrete el compromiso entre autoridades y personas y sector privado e instituciones para que las Ciudades sean autosustentables, tengan servicios y calidad de vida para sus habitantes.

Hablar de que una Ciudad es inteligente no sólo consta de que tenga edificios que utilicen sensores para encender la luz y otros aditamentos ahorradores de energía o el último grito en modelos de elevadores, es mucho más que sus edificios, es su gente, y si no hay compromiso ni entendimiento de una política social por parte de las autoridades, que son las que toman decisiones, entonces no puede haber Ciudades Inteligentes, ni ciudadanos con calidad de vida.

Estos proyectos son de largo plazo y necesariamente deben plasmarse en las políticas públicas es como la construcción de vivienda en general, y en particular de vivienda social, deben estar escritos y firmados, casi casi notariados, para que se lleven a cabo y no cambien los planes y los trazos de un gobierno a otro, cualesquiera que sea el gobierno de los tres niveles: federal, estatal y municipal.

Esta semana platicamos tanto con el Presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles (IMCISS) como con la CEO de otra empresa con este enfoque HEI Community y mostraron los caminos que hay para lograr el objetivo. Claro que es posible! Pero lo primero es tener el objetivo, compartir el compromiso y luego ejecutarlo. ¿se requieren recursos? Claro que sí! Y no sólo económicos, el principal es la voluntad humana.

Pero los objetivos valen la pena: Incrementar la calidad de vida de las personas y llevar a cabo sociedades sostenibles, así como asegurar las necesidades del presente, sin comprometer las de generaciones futuras, son características de una Smart City.

“Tenemos dos verticales, crear ciudades inteligentes y comunidades conectadas”, detalló Alina Patterson, CEO de HEI Community.

Pero hay muchas preguntas, ¿cómo convertir a una Ciudad, por ejemplo añeja como la Ciudad de México, que tiene tantos defectos en una Sart City?

Es como transformar una casa vieja con más de 100 años en una vivienda sustentable con herramientas y aditamentos ahorradores de energía, de agua, de gas, etc. Sí se puede, cuesta más trabajo que comenzar a construir una vivienda nueva, pero se puede hacer “la reingeniería” al igual que en una Ciudad con el elevado nivel de dificultad.

La reconversión de las ciudades en México ya comenzó y hay que apoyarla cada uno desde nuestra trinchera, sobre todo hay que impulsarla en ciudades tan caóticas y municipios que sufren los desastres de las políticas sociales tan erráticas de todos los gobiernos que generaron un deficiente, un lastimoso nivel de vida para la población.

Un ejemplo es la zona metropolitana de Guadalajara y sería impulsarlo en otros espacios, entendiendo las necesidades de esa comunidad, de esa sociedad, de esa Ciudad.

“Y lo que viene sucediendo es que el desarrollo o la mancha urbana crezca de manera desmedida y poco inteligente. No quiere decir que no se hayan tomado decisiones buenas, sino que se enfocan en un problema y no en un todo. Y el cambiar este enfoque es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de desarrollar una ciudad planeada, organizada e inteligente”, afirmó Alina Patterson para #EnConcretoContigo (.https://grupoenconcreto.com/hei-community-hacia-el-objetivo-de-crear-ciudades-para-el-futuro/)

Y como lo dijo el ing Felipe Flores, presidente del IMCISS y administrador de las Torres Mayor y Diana: “sin voluntad, no se puede avanzar”

Por cierto

Esperamos las novedades del conflicto en Concanaco-Servytur, pues las impugnaciones siguen, pero también las reacciones de parte de la Secretaría de Economía y en breve también veremos la posición de la propia Confederación.

Nadamas hay que estar listos porque están en pleno proceso de elecciones; así que hasta que concluyan también terminarán estas grillas.

