Columna En Concreto 24 de febrero

El ajuste de los precios es vigente.La Guerra por lograr los mejores inmuebles a los mejores precios es vigente.

Si bien los expertos en el sector afirman que el ajuste de los precios está en el orden del 10 al 15 % a la baja. Las reducciones son viriables según la Alcaldía de la que se trate en la Ciudad de México o la region en México.

Como escribimos hace unas semanas, otra es la visión para las entidades del norte del país.

Lo cierto también es que, como hemos dado cuenta a lo largo de la pandemia, la operación más privilegiada es la renta de Vivienda ya sea casas o departamentos así como renta de inmuebles. La grave crisis de renta de oficinas con más de 1.6 millones de metros cuadrados de oferta nadamás en la Cdmx, exhibe que el problemas es muy fuerte y no tiene solución en el corto plazo.

También están en una difícil situación los locales comerciales. Esto lo observamos a diario: locales vacíos que no se sustituyen fácilmente.

La recomendación para los propietarios de inmuebles es reconvertir edificios o propiedades a que sean habitables o bien Vivienda en lugar de oficinas o inmuebles de otros usos.

Sin embargo, esta receta es difícil de aplicar en Ciudades como esta capital en donde los precios a los que se renta son altos y eliminan a un gran número de la población que sí require dónde vivir, pero cuyos ingresos no les dan para una renta mayor de 15mil pesos.

Así, que el reto es rentar inmuebles ya construidos, que ya existen y que saldrían al mercado muy caros, cuando la renta en su gran mayoría debiera ser económica.

El mercado es también para compradores: pueden conseguir Buenos precios y buenas propiedades.

No es un mercado para los propietarios quienes tendrían que vender a bajos precios o bien reducirlos si están muy apurados

Lo mismo pasó con las rentas, ya bajaron durante la pandemia y aún no pueden repuntar los precios.

Por ejemplo, en entrevista con #EnConcretoContigo Laura Zazueta, presidenta de AMPI Cdmx explicó que el fenómeno del home office que ya ha afectado a los segmentos comercial y de oficinas, también repercute aún en la renta de departamentos y vivienda, puesto que propietarios han ajustado sus precios entre el 10% y 15% a la baja.

“Propietarios nos han dicho que quieren rentar ¡ya!, muchos que se han ajustado de un 10% o 15%, Hay muchos propietarios que de tener espacios vacíos, prefieren bajar la renta de 25 mil a 22 mil pesos, y en venta algunos se detuvieron, pero movimiento hay, pero movimiento ya que la vivienda siempre será necesidad, y los precios se ajustan a la oferta y demanda” explicó.

Vamos a ver que reportan otras entidades como Jalisco o Puebla, donde por cierto el mes próximo asumirán los nuevos presidentes de las delegaciones correspondientes de Canadevi; asimismo también llegará al cargo el nuevo líder de la Canadevi Nacional, Alberto Moreno, procedente de Puebla.

Por cierto

Los ataques rusos comenzaron en nuestra madrugada. Se avizora un panorama incierto mundial. Y mientras seguro que las afectaciones se tornan hacia los mercados financieros y la frágil situación del petróleo que por lado sube de precio y por otro lado encarece a todos sus derivados y al resto de los segmentos de la industria.

Difícil es el retorno a la diplomacia. Pero es lo deseable. No sabemos quién puede lograr este cambio en un líder tan obstinado como el ruso Vladimir Putin.

Y, obvio, los efectos en una crisis mundial se irán revelando.

