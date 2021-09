Noticias de “buena voluntad”; ¿y las garantías a la inversión?

Y del Tren Maya

#ViajandoEnConcreto por #FacebookLive 15hrs

Por Mariel Zúñiga

Foto: Milenio.com

Muchas noticias de la buena voluntad para incentivar la inversion.

Empezando por el anuncio de ayer del propio Presidente de México. Aquí en nuestro sector hay anuncios importantes de Infonavit y de la Banca. De hecho en el Simposio que organiza la ABM seguro trascenderán notas y acuerdos.

Lo relevante es ver cómo se ejecutan esos anuncios de buena voluntad. Cómo sí se llevan a cabo. Cómo sí se da la certeza a la inversion privada nacional y exranjera de que los acuerdos a los que se lleguen, se respetarán.

Recuerdo que cuando se anunció el primer paquete de inversion de Infraestructura en noviembre 16 del 2019,platicamos con varios de los participantes y conocimos cómo fue el proceso: si bien ellos “aportaron” al paquete los proyectos que ya habían comenzando, que ya habían salvado todos los permisos y licencias y que venían –en su mayoría- con financiamiento externo. No del país. Lo que pidieron en su momento fue certidumbre jurídica y respeto al Estado de derecho. ¿a qué se refiere? Nada menos que pidiron al gobierno que no los fuera a expropiar porque “se le antojara” que el negocio iba bien y major lo manejará la administración pública; y luego que los protegiera de la delincuencia organizada, tanto de los famosos cobros por “derechos de piso” (a lo que se liga el tema de la bomba vs empresarios en Salamanca, Guanajuato), tanto como de los robos a las propiedades y mercancía generados.

Diario hay noticias buenas y positivas que hablan de la gran resiliencia de la industria de la vivienda y de cómo sus actors principales siempre ven cómo sí avanzar, cómo sí lograr las metas.

Así ayer además de presenter una herramienta útil en vs del coyotaje en la que con un registro, los trabajadores podrán resolver dudas y evitar mal uso de sobre los trámites para su crédito hipotecario, también anunció que entre 2021 y 2023, Infonavit presentará 23 productos de crédito hipotecario.

Así lo dijo Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto quien también señaló que al año procesan más de 4 millones de peticiones de información ( un universo muy grande)

“Todas las opciones crediticias van a quedar consolidadas; se van a sacar 23 productos de crédito de aquí al primer semestre de 2023, y eso incluye la posibilidad de que aquel que no cotiza en el instituto pueda sacar un crédito para remodelar una vivienda, para comprarla, o para financiar su terreno o para llevarlo al banco para una garantía hipotecaria, incluye muchas opciones para todos aquellos que tengan una cuenta con el instituto”.

Por otro lado, Gonzalo Méndez Dávalos, presidente de Canadevi dijo que este año la industria ha crecido un 30% en la oferta de vivienda de acuerdo con el RUV.

“Es la confianza que tenemos los industriales por seguir generando empleos y bienestar. Los números que nos ha compartido el Infonavit son extraordinarios, al primer semestre van un 14% arriba en sus metas en vivienda nueva y un 28% en vivienda existente. Los bancos también nos han compartido datos excepcionales, en colocación en monto de crédito van casi un 51% arriba en montos económicos al primer semestre y en colocación de número de hipotecas van un 31% arriba”, detalló y reiteró que la industria es resiliente y lo demuestra.

En semanas pasadas el presidente de Canadevi Puebla, Alberto González, mencionó en el evento “Diálogos En Concreto” que la oferta en la entidad presentaba un rezago de alrededor del 40% debido a la baja de la producción de vivienda durante el inicio de la pandemia. Así que demanda existe en el país; hay miles en esa entidad y millones en el país que requieren vivienda; ahora falta producirla y en especial hay un gran “talón de Aquiles” en construir vivienda económica, vivienda social, la más accesible para la mayoría de la población que sufre los efectos de la recesión económica que vivimos, del desempleo y reducción de salarios como efectos de la pandemia, y de la falta de oportuniades para obtener crédito porque no están en el esquema de Seguridad Social.

POR CIERTO

Ayer Carina Arvizu, directora de Desarrollo Urbano de Fonatur para el Proyecto del Tren Maya específicamente platicó con las socias de Mujeres Líderes por la Vivienda y Sector Inmobilairio (Muliv) y habló de los grandes avances y también los grandes retos de ejecutar la obra.

Entre otros se refirió a la reubicación de familias que incluso tenían casas que ya estaban cayéndose; a los cambios que ha demandado el Proyecto, pero también al studio que realize Deloitte para precisar la vocación de cada ciudad y lograr desarrollar allí una entidad inmobiliaria en cada estación de la ruta a lo largo de mil 500 kilómetros

Obra monumental, pero controversial entre otros por el 47% de sobrecostos y el manejo de la ecología del sureste.

No obstante, es sin duda una obra monumental, que seguirá siendo controversial, pero que en medio lleva mucha labor de un gran equipo de trabajo, compuesto desde esa área con Carina Arvizu, sobretodo por mujeres.

PREGUNTA

Opina:

¿Consideras que sí procede la persecución como “delincuencia organizada” vs los científicos mexicanos que emprendió la Fiscalía General de la República ?

Manda tus comentarios en twitter @MarielZuniga_

AGENDA

¡Hoy #ViajandoEnConcreto 15:00 hrs! Te presentamos un recorrido por estado de Coahuila desde sus dunas, el Cristo de las noas, y sus #viñedos con Lucía Ramos, Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de @Coahuila

por #FacebookLive https://bit.ly/2S4aPCK

📅¡Hoy 15:00 hrs!

#EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA: https://bit.ly/2S4aPCK

HOY es la inauguración de La Semana de Educación Financiera en el Centro Citibanamex

Marca la pauta para el arranque de los eventos presenciales.

Y EN OCTUBRE

Sigue nuestra columna los LUNES En Concreto en @Contrareplica

Seguimos en pandemia ¡¡Cuídate y cuida a los demás!

¡Hasta el próximo Martes!

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com