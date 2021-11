Columna En Concreto 23 de noviembre

• El Problema en México es la informalidad

Por Mariel Zúñiga

Ayer inició la temporada de reuniones de fin de año con los bancos. Interesante que BBVA haya comenzando y sentado el precedente de ya ser presencial. Con todas las medidas e incluso carnet de vacunación y prueba previa, pero allí estuvimos.

No sería tan novedoso si no fuera por el conexto que vivimos desde hace casi ya 2 años.

Pero además lo interesante es que al preguntarle a Eduardo Osuna Osuna director general de BBVA en México sobre la capacidad de prestar a los mexicanos, a las empresas y a los proyectos en el país, respondió que el problema en México no son los recursos; México tiene un problema de falta de demanda de créditos.

“En México faltan proyectos viables; sí los hay los financiamos… faltan proyectos de infraestructura, por ejemplo…La vivienda y la construcción son muy importantes, de hecho detonan gran cantidad de empleo”

Así, se refirió a que hay recursos para prestar a quienes soliciten hipoteca. Y también apuntó que en esta época se ha visto que gran cantidad de mexicanos quiere comprar su casa y sigue solicitando crédito hipotecario.

Pero el verdadero problema de México, dijo Osuna, es el crecimiento de la informalidad. El que represente un gran porcentaje de la economía y que son personas que no pueden demostrar ingresos.

Ese es el tema. Que el problema va en crecimiento y esto sabemos que atenta contra todos los mexicanos porque representa al universo de mexicanos que no paga impuestos; ni servicios como luz, agua, etc. Y bueno llega al nivel de no pagar impuestos. Tanto que la base de contribuyente no crece desde hace años, siendo que la población sí creció. Y por supuesto la población productiva y empresas que deberían pagar impuestos. Así que la queja aquí es mayor y justificada: el mismo número sigue pagando impuestos, año tras año y en esto el gobierno debe reforzar sus acciones y ser más eficiente. Esto es labor del gobierno. No es una parte opcional de la población.

El problema de la informalidad es tal que por eso muchos millones, algunos calculan 6 millones o más de mexicanos, que están allí y no califican para un crédito ni de la banca ni de los Organismos Nacionales de Vivienda (Infonavit, Fovissste) y no pueden aspirar a tener una vivienda básica.

Así que el común denominador de muchos males de México es la informalidad

El problema no es nuevo, pero sí representa un problema económico, social, financiero y puede ser que crezca aún más…denota incluso desigualdad, falta de oportunidades y también preferencia por dejarlos así, si es que quizá representen un capital electoral. Esto sería muy burdo, pero la verdad es que es hora de atenderlo y resolverlo porque las perspectivas no son halagüeñas sobretodo para el control y la gobernabilidad.

POR CIERTO

Y ahora, a partir de ayer lunes, todos los proyectos del gobierno, telecomunicaciones, hídricos, salud e infraestructura entre otros son nombrados por decreto,por el Ejecutivo, por el Presidente como proyectos de seguridad nacional.

Esto pone en tela de juicio la transparencia promoviendo la opacidad en éste ámbito. Contrario a lo que defiende el actual gobierno.

El debate sobre la reforma eléctrica se tornó politico cuando deben ponderarse los elementos económicos y sociales que impactan en la población. Este debate quizá crezca a nivel del cuestionamiento mundial y mostrará que tanto México es congruente con lo que se compromete a nivel mundial de cuidar al planeta, el medio ambiente y reducer emisiones de metano –a lo que está obligado- y su ejecución de acciones en el país en la vida real con serios efectos en salud y economía.

