*Preocupa insuficiente crecimiento, el presupuesto y medidas de endeudamiento y fiscales

**Hoy # EnConcretoContigo por #FacebookLive a las 10 am concluimos con el serial de entrevistas con los candidatos a la Presidencia del Colegio de Arquitectos de México #CAM-SAM

*Agénda 29 de septiembre #DIÁLOGOSENCONCRETO “Todos nos sumamos por la reconstrucción en México”

Por Mariel Zúñiga

FOTO : Arturo Herrera, titular de SHCP

La caída que prevé la Secretaría de Hacienda para este año apenas considera el 8% mientras que todos los analistas y calificadoras están confluyendo en por lo menos el 10%. Y luego Hacienda es optimista todavía más optimista para el 2021 cuando calcula una recuperación del 4.6%vs los analistas que todos por separado están coincidiendo en sólo 3.5%.

Estas diferencias no son sólo de número la crítica apunta a la falta de un programa de choque contra la crisis, con la consecuente falta de apoyo para generar empleos y salvar a esas empresas que crean los empleos.

Entonces ¿cómo se crecerán si no está cambiando nada de las condiciones para impulsar el crecimiento? Con la sola reapertura limitada de la economía es difícil que la recuperación sea espontánea y regrese a la normalidad antes de la pandemia como si nada.

Es el mismo cuestionamiento que se hace de la supuesta reducción de ocupación en los hospitales cuando se mantiene la relación aproximada del 10% más menos del número de muertos con respecto al número de contagios. Así estamos hablando hoy de 73 mil fallecidos vs 700 mil contagios. Y ¿cómo se están reduciendo la ocupación de hospitales si no hay vacuna; si la gente sigue ejemplos y no usa cubrebocas o los usa como adorno? Y ¿cómo si está cambiando el clima y se acerca el grave riesgo de la influencia temporal en este fin de año?

Bueno pues así la economía. Las empresas sobretodo, las micros y las pequeñas están en riesgo de desaparecer y con ellas los empleos formales que generan. Ya ayer que aperturaron “voluntariamente” los gimnasios se sacó una estadística de que 1,500 ya habían “cerrado” de manera permanente sus cortinas porque no pudieron superar los meses de encierro por la pandemia. Ya el mes pasado hablaron de un poco más 2,500 restaurantes que igual “cerraron la cortina” por falta de recursos.

Hoy lejos de generar confianza con declaraciones optimistas, los que pueden comparar datos y dichos, esa parte de personas a quienes les interesa la información por el contrario sienten desconfianza y se incrementa la ola de incertidumbre que no ayuda a crecer ni a promover que fluya la inversión.

SIEMPRES SÍ ENDEUDARSE SÍ HAY REBROTE…

Ahora que dijo Hacienda, si hay rebrote sí se endeudará el gobierno.

Así lo declaró Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP y aparece hoy en todos los diarios y noticieros : “ante el riesgo de un nuevo confinamiento hay que activar estrategias de defensa a la economía”

Sin duda el peor escenario es ese. Si hay rebrote es un grave retroceso ante cero reservas, cero ahorros, al contrario ante muchos gastos y deuda de las familias y de las empresas. Ya una vez el encierro lastimó; ahora sería mortal.

Y si a todo esto le sumamos el ambiente que genera una posible aplicación de medidas extremosas para fiscalizar a todos los ciudadanos por parte del SAT, pues te cuento que no hay nada como la incertidumbre para volverse poco productivos…

Por cierto…

No sólo vencen las fechas de los programas de apoyo de los bancos a sus acreditados sino también del Infonavit.

Así los primeros programas de apoyo del organismo que dirige Carlos Martínez Velázquez y que beneficiaron a 100 mil acreditados ya cobraran la factura y se verá quiénes y cómo pagarán, sobretodo los desempleados y a quienes perdieron un porcentaje de su sueldo sin fecha de reposición.

Será interesante actualizar cuáles serán las medidas de apoyo tanto de la banca como de los Organismos Nacionales de Vivienda, principalmente el Infonavit.

Ya la banca anunció la semana pasada que no ampliará el programa de posposición de pagos; muchos están enviando mensajes por celular preguntando la posibilidad de que sus acreditados puedan cumplir con su pago, un sondeo para medir sus fuerzas y capacidades de seguirlos apoyando ahora con una reestructura de su crédito casi como “traje a la medida” .

Por su parte, Infonavit ha mostrado flexibilidad y aplica diferentes estudios para conocer la capacidad de pago de sus derechohabientes acreditados, de esta manera hará ajustes a sus mensualidades, entre otras facilidades.

PREGUNTA

¿Cómo te va a ti en la feria? Es decir ¿cómo te han afectado en México las condiciones que ha impuesto la pandemia?

AGENDA

*Hoy nuestra cita #EnConcretoContigo por #FacebookLive ➡️ 10 am con Honorato Carrasco para conocer sus propuestas como candidato a la presidencia del CAM-SAM

EnConcretoContigo por #FacebookLive ESTA ES LA LIGA 👉 https://bit.ly/2EOmn9X

¡Conéctate! ¡Participa! ¡Comenta! Tú haces la diferencia

29 de septiembre de 2020 de 9am a 12:15 horas

¡Hasta el próximo Jueves!

Nota: El lunes estamos en @Contrareplica

www.grupoenconcreto.com

mariel@grupoeconcreto.com