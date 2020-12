*¡Una tragedia! Esta, la que estamos viviendo

*EU aportará casi mil millones de dls para ayudar a la población: personas y negocios

Por Mariel Zúñiga

Foto: El Economista

Es una tragedia lo que estamos viviendo el mundo y cada país; los mexicanos en especial con la pandemia del Covid, con la destrucción de la economía en el mundo y en nuestro país de una manera más marcada. Es verdaderamente equivalente a una tercera guerra mundial.

Lo que se requiere es un plan de manejo de crisis para una economía de guerra que no ha llegado, que no se aplica, y que ni siquiera se considera para nuestro país.

Es triste ver como salen todos los informales a vender: tamales, jugos, tianguis, todos siguen en todas partes de la Ciudad hasta los payasitos en la esquina ¿por qué, quién les llevará dinero a sus casas si no salen? ¡Por eso la resistencia a resguardarse!

También es desolador ver las noticias todos los días con la creciente inseguridad y violencia; ver imágenes de la gente abarrotando el centro, ver en las esquinas a todos los ambulantes reunidos sin cubrebocas, o con cubrebocas de adorno. Pero no sólo eso. ¿ha salido al supermercado de compras? Están sumamente llenos y la gente actuando enojada, chocando en los pasillos, sin conciencia de que hay más gente de frente, a un lado, pasando junto a ellos.

En las calles también está el enojo; manejan mecánicamente sin la menor consideración hacia los demás de una manera generalizada.

Qué triste el señor que regresaba del trabajo en su bicicleta y murió víctima del choque entre dos autos que iban echando carreras… en una colonia céntrica de la capital.

Ahora que esperábamos se aplicará la vacuna allá en Coahuila pues no llegó. Falló la logística y eso que ensayaron cómo se distribuiría.

Estamos caminando de una manera errática que contrasta con medidas radicales que adoptan en otros países ya sea prohibiendo los vuelos para evitar que la nueva cepa del #Covid que tiene mayor porcentaje de contagio llegue a México; estamos actuando retrasados o no hay actuación de apoyo cuando hemos visto en 10 meses diferentes apoyos de otros países hacia su población incluyendo a las empresas.

El más reciente anunciado ayer por el gobierno de Estados Unidos, casis mil millones de dólares de apoyo para la población (900mil), para que no salgan a la calle, para que no se preocupen de salir a vender, para que tengan para comer y cumplir con sus necesidades básicas. Casi 300 dólares al mes por persona más otra cantidad adicional, por meses…

La ayuda es también para las empresas, en especial negocios pequeños…

“Los 900 mil millones del paquete de estímulo quedaron incluidos dentro de la ley de gasto para financiar la administración federal hasta septiembre 2021 por un valor total de 2.3 billones de dólares. https://www.milenio.com/internacional/congreso-eu-aprueba-plan-ayuda-900-mmdd-crisis-economica

…Los puntos más llamativos del paquete de estímulo son el del pago de 600 dólares a todos los estadunidenses con ingresos menores a 75 mil dólares anuales y el subsidio al desempleo de 300 dólares semanales. Estos beneficios podrían hacerse efectivos la próxima semana, según ha anunciado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. https://www.milenio.com/internacional/congreso-eu-aprueba-plan-ayuda-900-mmdd-crisis-economica)(

En contraste, en México nos rascamos con nuestras propias uñas, pero es más hay que pagar impuestos, servicios, incrementos salariales, aumento de precios…

Vivimos pandemia de salud y recesión económica…y los médicos y personal de salud ¡AGOTADO!

Los hospitales saturados. Las empresas ¡AGOTADAS!

Tenemos que reflexionar al respecto de lo que está pasando en México y de nuestros derechos ciudadanos.

POR CIERTO

El fin de semana lancé una pregunta por twitter para conocer tu opinión sobre el poder que está alcanzando el Ejército, de hecho la pregunta es sobre las empresas que se están formando para administrar aeropuertos y tramos del #TrenMaya para que las maneje y sea el beneficiado también el Ejército.

PREGUNTA

¿Qué opinas del crecimiento del Ejército en esta pandemia, en este sexenio?

Pd: Opina en twitter @MarielZuniga

